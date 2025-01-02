Otomotiv devinde güvenlik açığı nedeniyle sürücülerin verileri ifşa oldu - Son Dakika
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Teknoloji

Otomotiv devinde güvenlik açığı nedeniyle sürücülerin verileri ifşa oldu

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Volkswagen Grubu'nun yazılım sağlayıcısı Cariad'daki bir güvenlik açığı, 800 bin elektrikli aracın konum verilerinin yanı sıra sürücülerine ait kişisel bilgilerin de internete sızmasına yol açtı.

02.01.2025 12:39
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Volkswagen Grubu'nun yazılım sağlayıcısı Cariad'daki güvenlik açığı, 800 bin elektrikli aracın konum bilgileriyle birlikte sürücülere ait kişisel verilerin internete sızmasına neden oldu. Sızıntı aynı zamanda Hamburg polisinin araçları, ABD Hava Kuvvetleri'nin Ramstein Hava Üssü'ndeki sürücülerine, bazı politikacılar ve iş dünyası liderlerinin verilerini de içeriyor.

460 BİN ARAÇ KONUM VERİLERİ SIZDI

Volkswagen Grubu'nun yazılım sağlayıcısı olan Cariad'da bir güvenlik açığı tespit edildi. Bu açık, 800 bin elektrikli aracın konum verilerinin internete sızmasına neden olurken aynı zamanda araç sahiplerine ait isimler, adresler ve diğer kişisel bilgilere de erişildiği bildirildi.

SIZAN VERİLERDE ÖNEMLİ KİŞİSEL BİLGİLER BULUNUYOR

Bir ihbarcı Avrupa'nın en büyük hacker topluluklarından birine ve Alman Der Spiegel dergisine Cariad'ın sistemindeki açık hakkında bilgi verdi. Yapılan inceleme sonrasında 460 bin aracın konum verilerinin çevrimiçi ortamda erişilebilir olduğu tespit edildi.

POLİTİKACILAR, İŞ DÜNYASI LİDERLERİ VE ASKERİ VERİLER DE SIZDI

Bu sızan veriler arasında Hamburg Emniyet Müdürlüğü'ne ait 35 elektrikli araç, bazı politikacılar, iş dünyası liderleri ve ABD Hava Kuvvetleri'nin Ramstein Hava Üssü'ndeki sürücülerine ait bilgiler de bulunuyor.

CARIAD'DAN AÇIKLAMA: GÜVENLİK AÇIĞI HIZLA GİDERİLDİ

Chaos Computer Club adlı hacker grubunun uyarısının ardından, Cariad, söz konusu güvenlik açığının "yanlış yapılandırma" nedeniyle oluştuğunu ve sorunun hızla çözüme kavuşturulduğunu açıkladı. Şirket ayrıca, sızan verilerin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

Otomotiv devinde güvenlik açığı nedeniyle sürücülerin verileri ifşa oldu

Volkswagen Grubu, Teknoloji, Otomobil, Yazılım, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Otomotiv devinde güvenlik açığı nedeniyle sürücülerin verileri ifşa oldu - Son Dakika

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