Otonom Araç Teknolojileri Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Otonom Araç Teknolojileri Çalıştayı Düzenlendi

12.08.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilişim Vadisi'nde Türkiye ve Macaristan işbirliğiyle otonom mobilite alanında çalıştay yapıldı.

Bilişim Vadisi'nde otonom mobilite alanında güncel gelişmelerin, test ve teknoloji geliştirme olanakları ile Ar-Ge projelerinin ele alındığı "Otonom Araç Teknolojileri Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye ve Macaristan'ın diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kapsamında hayata geçirdiği Türkiye-Macaristan Ortak Programı çerçevesinde düzenlendi.

ZalaZONE Bilim ve Teknoloji Parkı ile Okan Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilen çalıştayda, iki ülkenin temsilcileri bir araya gelerek işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Katılımcılar çalıştay öncesinde, Robotaksi Test Alanı'nı ziyaret ederek Bilişim Vadisi'nin mobilite alanındaki uygulamalarını inceledi.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, yaptığı açılış konuşmasında, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaparak, 100 sene önce bireysel icatların ön plana çıktığı dünyada artık teknolojinin ortak üretildiğine değindi.

Tüzgen, Türkiye'nin teknolojiyi üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuyla işbirlikleri kurmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Türkiye'nin bir girişimcilik ve teknoloji ülkesi olmasını sağlayacak olanlar, girişimciler ve teknoloji geliştiricileri olacak. Bilişim Vadisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da daima destekçileri olmaya, her neye ihtiyaçları varsa o alanda çözüm üretmeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ZalaZONE Genel Müdürü Andras Hary de iki ülke arasındaki Ar-Ge potansiyeline dikkati çekerek, "ZalaZONE olarak teknolojik değişimler için katalizör ortamı oluşturduğumuza inanıyoruz. Bence bu, Bilişim Vadisi ile ZalaZONE'un ortak noktası. Hepimiz yeni teknolojiler için mücadele ediyoruz. İkimiz de Dünya Teknoparklar Birliği (IASP) üyesiyiz, hem yerel hem de uluslararası işbirlikleri için şanslar var." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından başlayan çalıştayda, otonom araçların test ve değerlendirme altyapılarıyla konuyla ilgili teknik başlıklar ele alındı.

Çalıştay sonucunda iki ülkenin otonom mobilite konusundaki altyapı entegrasyonu, ortak Ar-Ge projeleri ve Avrupa Birliği proje çağrılarına ortak başvuru yapılması için mutabakat sağlandı.

Çalıştaya, Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UTAS) Kurucu Başkanı Nejat Tuncay, iki ülkeden de kamu kurumları, üniversiteler, test merkezleri ve özel sektörden temsilciler katıldı.

Kaynak: AA

Bilişim Vadisi, Macaristan, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Otonom Araç Teknolojileri Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry’ye ceza şoku Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry'ye ceza şoku
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı

11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
10:05
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14’e çevrildi
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14'e çevrildi
15:53
Aydın’ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
15:34
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
15:31
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
15:30
Serdal Adalı’dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:20
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
15:02
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
14:54
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
14:36
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan’ın konserleri iptal edildi
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 12:00:30. #7.13#
SON DAKİKA: Otonom Araç Teknolojileri Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.