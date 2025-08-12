Otonom Araç Teknolojileri Çalıştayı Düzenlendi

Bilişim Vadisi'nde otonom mobilite alanında güncel gelişmelerin, test ve teknoloji geliştirme olanakları ile Ar-Ge projelerinin ele alındığı "Otonom Araç Teknolojileri Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye ve Macaristan'ın diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kapsamında hayata geçirdiği Türkiye-Macaristan Ortak Programı çerçevesinde düzenlendi.

ZalaZONE Bilim ve Teknoloji Parkı ile Okan Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilen çalıştayda, iki ülkenin temsilcileri bir araya gelerek işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Katılımcılar çalıştay öncesinde, Robotaksi Test Alanı'nı ziyaret ederek Bilişim Vadisi'nin mobilite alanındaki uygulamalarını inceledi.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, yaptığı açılış konuşmasında, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaparak, 100 sene önce bireysel icatların ön plana çıktığı dünyada artık teknolojinin ortak üretildiğine değindi.

Tüzgen, Türkiye'nin teknolojiyi üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuyla işbirlikleri kurmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Türkiye'nin bir girişimcilik ve teknoloji ülkesi olmasını sağlayacak olanlar, girişimciler ve teknoloji geliştiricileri olacak. Bilişim Vadisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da daima destekçileri olmaya, her neye ihtiyaçları varsa o alanda çözüm üretmeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ZalaZONE Genel Müdürü Andras Hary de iki ülke arasındaki Ar-Ge potansiyeline dikkati çekerek, "ZalaZONE olarak teknolojik değişimler için katalizör ortamı oluşturduğumuza inanıyoruz. Bence bu, Bilişim Vadisi ile ZalaZONE'un ortak noktası. Hepimiz yeni teknolojiler için mücadele ediyoruz. İkimiz de Dünya Teknoparklar Birliği (IASP) üyesiyiz, hem yerel hem de uluslararası işbirlikleri için şanslar var." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından başlayan çalıştayda, otonom araçların test ve değerlendirme altyapılarıyla konuyla ilgili teknik başlıklar ele alındı.

Çalıştay sonucunda iki ülkenin otonom mobilite konusundaki altyapı entegrasyonu, ortak Ar-Ge projeleri ve Avrupa Birliği proje çağrılarına ortak başvuru yapılması için mutabakat sağlandı.

Çalıştaya, Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UTAS) Kurucu Başkanı Nejat Tuncay, iki ülkeden de kamu kurumları, üniversiteler, test merkezleri ve özel sektörden temsilciler katıldı.