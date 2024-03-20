Peugeot, elektrikli SUV segmentinde yeni modelini tanıttı

Peugeot, elektrikli dönüşümünde önemli bir adım daha atarak büyük hacimli SUV segmentinde yeni modelini tanıttı. Tamamen elektrikli yeni nesil Peugeot E-5008 bugün itibariyle piyasaya çıktı. Hem 7 kişilik oluşu hem de 660 km'ye varan menzili ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. İşte Peugeot E-5008 özellikleri…
Peugeot E-5008 özellikleri
Yeni E-5008, Stellantis'in gelişmiş STLA Medium platformunu kullanarak 660 km'ye varan etkileyici bir menzil sunuyor. 30 dakikalık hızlı şarj özelliği, yüksek performans, verimlilik ve bağlantılı hizmetlerle tamamen üst segmente oynuyor.
Peugeot E-5008, iç mekan genişliği ve konforuyla da öne çıkıyor. 5, 7 ve 2 koltuk düzenlerinde sırasıyla 740 litre, 250 litre ve 1.815 litreye varan geniş bagaj hacmi sunuyor. İkinci ve üçüncü sıra koltuklarının modüler yapısı da kullanıcılara esnek bir kullanım alanı sağlıyor.
PEUGEOT E-3008 inceleme ve test sürüşü
Üretimi Fransa'nın Sochaux Fabrikası'nda yapılacak olan E-5008, 2024 sonbaharından itibaren Avrupa pazarında yerini alacak. Allure ve GT donanım seviyeleri ve üç farklı ek opsiyon paketi ile satışa sunulacak bu model, çeşitliliği ve yenilikçi özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
Elektrikli motor seçenekleri arasında 210 HP'den 320 HP'ye kadar farklı güçlerde ve menzillerde seçenekler mevcut. Ayrıca pazarlara bağlı olarak 48V hibrit ve şarj edilebilir hibrit güç aktarma seçenekleri de bulunuyor.
Yenilikçi batarya teknolojileri de aracın uzun menzillerde dahi yüksek performans sunmasını sağlıyor. İlk etapta BYD tarafından tedarik edilen NCM622 hücreli bataryalar kullanılırken yakın gelecekte enerji yoğunluğu daha yüksek ACC üretimi paketlere geçilecek.
Kokpit tasarımı fütüristik bir dokunuşla ve büyük boyutlu kavisli bir ekrana sahip. Ayrıca orta konsolda yer alan ince formdaki yardımcı dokunmatik ekran kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Allure ve GT paketlerinde kablosuz şarj, ambiyans aydınlatması, anahtarsız giriş ve LED farlar gibi özellikler standart olarak geliyor.
-660 km (Uzun Menzil, 230 HP) -500 km (320 HP, Çift Motorlu 4WD)Şarj Süresi%20'den %80'e 30 dakikaBagaj Hacmi (5/7/2 Koltuk Düzeninde)740 litre/ 250 litre/ 1.815 litreMotor Seçenekleri-210 HP (157 kW) 2WD -320 HP (240 kW) 4WD Çift Motor -230 HP (170 kW) 2WD Uzun MenzilBatarya Kapasitesi-73 kWh (500 km için) -98 kWh (660 km -500 km 4WD için)Elektrik Mimarisi400VÜretim YeriFransa, Sochaux FabrikasıDonanım SeviyeleriAllure, GTBatarya TeknolojisiNCM622 (İlk etap), yakında NCM811'e geçişKokpit Tasarımı21-inç kavisli ana ekran ve ince formlu yardımcı dokunmatik ekran Son Dakika › Teknoloji › Peugeot, elektrikli SUV segmentinde yeni modelini tanıttı - Son Dakika 2024 yılının başındayız ancak iPhone 16 şimdiden gündemde. Bu yılın Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni modelle ilgili farklı bilgilerde gelmeye devam ediyor. Ortaya yeni çıkan bir tedarik zinciri raporuna göre iPhone 16 ekran çerçevelerinin çok daha ince olacağı bildiriliyor. Ancak bu incelme telefonun dayanıklılığını azaltabilir. Detaylar haberimizde. Çinli drone devi EHang, EH216-S uçan taksi modelinin ticari satışlarına başladı. Tamamen elektrikle çalışan bu yenilikçi araç, kısa mesafeli ulaşım için kullanılabiliyor. EH216-S, tam otonom uçuş yetenekleri, güvenlik özellikleri ve akıllı komuta-kontrol sistemleri gibi özelliklere sahip. İki yolcu taşıma kapasitesine sahip olan uçan taksi, saatte 130 km hıza ulaşabiliyor ve 25 dakika havada kalabiliyor. Çin'de 333 bin dolar, küresel pazarlarda ise 410 bin dolar fiyat etiketine sahip olan EH216-S, hava taksi hizmetleri, hava turizmi, havaalanı servisleri ve ada arası taşımacılık gibi çeşitli alanlarda kullanılabiliyor. Kastamonu Teknokent'in 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yapılan çalışmaların önemi vurgulandı ve gelecek hedefler değerlendirildi. Samsung, grafik bellek teknolojisinde önemli bir yenilik yaparak yeni GDDR7 bellekleri tanıttı. GDDR7, 32 Gbps gibi etkileyici bir hız sunarken, GDDR6'da genellikle 16 Gbps ve GDDR6X'te 19-21 Gbps hızları görüyoruz. Bu hız artışı grafik kartlarının grafik işleme kapasitelerini artırarak daha yüksek performans vermesini sağlayacak. Samsung üretimi GDDR7 bellekleri sadece 1.1 V DRAM voltajında çalışarak JEDEC'in 1.2 V GDDR7 standart voltajını geride bırakıyor. Bu da enerji verimliliğinde yüzde 20'ye varan iyileştirmeler anlamına geliyor. NVIDIA ve AMD gibi büyük grafik işlemci üreticileri de 2024'ün ikinci yarısında GDDR7'yi kullanmaya başlayacaklarını duyurdu. Dolayısıyla önümüzdeki yaz aylarından itibaren tüketici pazarında büyük bir değişim göreceğiz. Güney Kore ve Endonezya ortaklığında üretilen KF-21 savaş uçağı, test süreçlerine devam ediyor. 2026 yılında ilk teslimatının yapılması planlanan uçak, F-22 ve F-35 türevi olarak geliştirilmiştir. KF-21'in hafif yapısı sayesinde kritik manevralar yapabilme yeteneği bulunmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri filosunda da KF-21'in yer alması muhtemeldir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana'da gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada, 2000'li yılların başında İHA denildiğinde akla gelen ilk şeyin İhlas Haber Ajansı olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ihtiyaçlarını kendi öz evlatlarıyla geliştireceklerini vurguladı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini vurgulayarak, her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrı yapacaklarını duyurdu. Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknolojiye odaklanan 2024-2028 Kalkınma Planı'nın önemine değinerek, bu plan çerçevesinde ülkenin çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı ve yüksek teknoloji üreten bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, TÜBİTAK'ın öğrencilere sunduğu imkanlar arasında yurt dışı yarışma masraflarının karşılanması ve TEKNOFEST atölyelerinin her üniversitede açılması da yer alacak.
ÖzellikPeugeot E-5008Uzunluk4,79 metreAks Mesafesi2,89 metreMenzil-500 km (210 HP, 230 HP)
-660 km (Uzun Menzil, 230 HP)
-500 km (320 HP, Çift Motorlu 4WD)Şarj Süresi%20'den %80'e 30 dakikaBagaj Hacmi (5/7/2 Koltuk Düzeninde)740 litre/ 250 litre/ 1.815 litreMotor Seçenekleri-210 HP (157 kW) 2WD
-320 HP (240 kW) 4WD Çift Motor
-230 HP (170 kW) 2WD Uzun MenzilBatarya Kapasitesi-73 kWh (500 km için)
-98 kWh (660 km
-500 km 4WD için)Elektrik Mimarisi400VÜretim YeriFransa, Sochaux FabrikasıDonanım SeviyeleriAllure, GTBatarya TeknolojisiNCM622 (İlk etap), yakında NCM811'e geçişKokpit Tasarımı21-inç kavisli ana ekran ve ince formlu yardımcı dokunmatik ekran
Son Dakika › Teknoloji › Peugeot, elektrikli SUV segmentinde yeni modelini tanıttı - Son Dakika
2024 yılının başındayız ancak iPhone 16 şimdiden gündemde. Bu yılın Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni modelle ilgili farklı bilgilerde gelmeye devam ediyor. Ortaya yeni çıkan bir tedarik zinciri raporuna göre iPhone 16 ekran çerçevelerinin çok daha ince olacağı bildiriliyor. Ancak bu incelme telefonun dayanıklılığını azaltabilir. Detaylar haberimizde.
Çinli drone devi EHang, EH216-S uçan taksi modelinin ticari satışlarına başladı. Tamamen elektrikle çalışan bu yenilikçi araç, kısa mesafeli ulaşım için kullanılabiliyor. EH216-S, tam otonom uçuş yetenekleri, güvenlik özellikleri ve akıllı komuta-kontrol sistemleri gibi özelliklere sahip. İki yolcu taşıma kapasitesine sahip olan uçan taksi, saatte 130 km hıza ulaşabiliyor ve 25 dakika havada kalabiliyor. Çin'de 333 bin dolar, küresel pazarlarda ise 410 bin dolar fiyat etiketine sahip olan EH216-S, hava taksi hizmetleri, hava turizmi, havaalanı servisleri ve ada arası taşımacılık gibi çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.
Kastamonu Teknokent'in 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yapılan çalışmaların önemi vurgulandı ve gelecek hedefler değerlendirildi.
Samsung, grafik bellek teknolojisinde önemli bir yenilik yaparak yeni GDDR7 bellekleri tanıttı. GDDR7, 32 Gbps gibi etkileyici bir hız sunarken, GDDR6'da genellikle 16 Gbps ve GDDR6X'te 19-21 Gbps hızları görüyoruz. Bu hız artışı grafik kartlarının grafik işleme kapasitelerini artırarak daha yüksek performans vermesini sağlayacak. Samsung üretimi GDDR7 bellekleri sadece 1.1 V DRAM voltajında çalışarak JEDEC'in 1.2 V GDDR7 standart voltajını geride bırakıyor. Bu da enerji verimliliğinde yüzde 20'ye varan iyileştirmeler anlamına geliyor. NVIDIA ve AMD gibi büyük grafik işlemci üreticileri de 2024'ün ikinci yarısında GDDR7'yi kullanmaya başlayacaklarını duyurdu. Dolayısıyla önümüzdeki yaz aylarından itibaren tüketici pazarında büyük bir değişim göreceğiz.
Güney Kore ve Endonezya ortaklığında üretilen KF-21 savaş uçağı, test süreçlerine devam ediyor. 2026 yılında ilk teslimatının yapılması planlanan uçak, F-22 ve F-35 türevi olarak geliştirilmiştir. KF-21'in hafif yapısı sayesinde kritik manevralar yapabilme yeteneği bulunmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri filosunda da KF-21'in yer alması muhtemeldir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana'da gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada, 2000'li yılların başında İHA denildiğinde akla gelen ilk şeyin İhlas Haber Ajansı olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ihtiyaçlarını kendi öz evlatlarıyla geliştireceklerini vurguladı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini vurgulayarak, her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrı yapacaklarını duyurdu. Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknolojiye odaklanan 2024-2028 Kalkınma Planı'nın önemine değinerek, bu plan çerçevesinde ülkenin çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı ve yüksek teknoloji üreten bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, TÜBİTAK'ın öğrencilere sunduğu imkanlar arasında yurt dışı yarışma masraflarının karşılanması ve TEKNOFEST atölyelerinin her üniversitede açılması da yer alacak.
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