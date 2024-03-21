POCO, Xiaomi'nin çatısı altında yükselişini sürdürüyor ve bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü POCO C55 modelinden istediği verimi aldı. POCO C65 kutu açılımı sizlerle.
POCO C65 kutu açılımı
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POCO C65'in ekranı, 90 Hz yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklığı sunan 6,74 inç 1600×720 piksel IPS LCD panelle donatılmış durumda. Ekran panelinde ayrıca 8 megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor.
Arka panelde ise yatay dikdörtgen bir kamera adası dikkat çekiyor. Bu kamera adasında, 50 megapiksel f/1.8 ana kamera ve 2 megapiksel f/2.4 makro lens bulunuyor. Ayrıca, yana monteli bir kapasitif parmak izi tarayıcı ve özçekim kamerasıyla biyometrik kilitleme özellikleri de sunuluyor.
POCO C65, 18W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh bataryadan güç alıyor. İşlemci olarak MediaTek Helio G85 tercih edilmiş. Cihazın 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri bulunuyor ve siyah, mavi ve mor renk seçenekleri sunulacak.
POCO C65 özellikleri
8 GB RAM ve 256 GB depolamaKamera-50 Megapiksel f/1.8 ana kamera -2 Megapiksel f/2.4 makro lensÖn kamera8 MegapikselBatarya5000 mAhİşletim sistemiAndroid 12BağlantılarWi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-CBoyutlar164,6 x 76,5 x 9,1 mmAğırlık195 gFiyat7.999 TL Son Dakika › Teknoloji › POCO C65: Yeni Modelin Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Microsoft, Xbox konsolları için geçtiğimiz Ocak ayının en büyük oynanma saati rekorunu Palworld oyunuyla kırdığını duyurdu. Palworld, silahlı Pokemon konseptiyle büyük ilgi gördü ve 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Bağımsız geliştiricilerin Xbox platformundaki önemi de vurgulandı. Instagram, kullanıcıların özel mesajlarda yazıyor ibaresini kapatma seçeneği sunacak. Ayarlar üzerinden devre dışı bırakılabilecek olan bu özellik, gizlilik endişesi olan kullanıcıları memnun edecek. Ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsiz. OpenAI'nın GPT Store'u, kullanıcıların özelleştirilmiş GPT modellerini oluşturmasına imkan tanıyor. Ancak son gelişmelere göre platformda telif haklarını ihlal eden modeller ortaya çıktı. Disney, Marvel gibi markalara ait içeriklerin yanı sıra ünlü kişileri taklit eden modeller de bulunuyor. OpenAI'ın bu sorunlar için ne gibi önlemler alacağı merak konusu. Xiaomi, geçen sene MIUI defterini kapatarak HyperOS'a geçti. Redmi Note 13 Pro Plus modeli de HyperOS güncellemesi aldı. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelliklerle birlikte daha yüksek performans sunuyor. Güncelleme, Mart 2024 içinde diğer Redmi modellerine de dağıtılacak. ShiftDelete.Net, Ramazan ayında teknoloji sektörünün önde gelen isimlerini, kamu kurumu temsilcilerini, YouTuber'ları, influencer'ları ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerini bir araya getirdiği geleneksel iftar yemeği buluşmasını düzenledi. Turkcell ve Zore'nin ana sponsorluğunda gerçekleşen iftar yemeği, 600 kişiyi bir araya getirdi. Katılımcılar, sektördeki son trendler hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, farklı alanlardan gelen profesyoneller de birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla yeni bir iOS güncellemesi yayınladı ve bu güncellemeyle sürüm numarası 24.6.10.73'e yükseltildi. Bu güncellemede WhatsApp, topluluklar için grup sohbet etkinlikleri oluşturma özelliği üzerinde çalışıyor. Gelecek güncellemelerde kullanıcılara topluluk grup sohbetlerinde etkinlik oluşturma seçeneği sunulacak. Bu özellik, kullanıcıların belirli etkinlikler için hatırlatıcılar veya sanal toplantılar oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Her yıl gerçekleştirilen ve teknoloji dünyasından önemli firmaların yöneticileri, medya mensupları, influencer'ları ve kamu kurumu temsilcilerini bir araya getiren geleneksel ShiftDelete.Net etkinliği gerçekleştirildi. Microsoft, Windows 11'in Not Defteri uygulamasına yazım denetimi ve otomatik düzeltme özelliği eklemek için testler yapıyor. Bu özellik sayesinde yanlış yazılan kelimeler tespit edilecek ve doğrusuyla düzeltilecek. Yeni güncelleme ile hataların giderilmesi bekleniyor.
Ekran6,5 inç HD+ LCD (1600 x 720 piksel)İşlemciMediaTek Helio G35RAM ve Depolama-6 GB RAM ve 128 GB depolama
8 GB RAM ve 256 GB depolamaKamera-50 Megapiksel f/1.8 ana kamera
-2 Megapiksel f/2.4 makro lensÖn kamera8 MegapikselBatarya5000 mAhİşletim sistemiAndroid 12BağlantılarWi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-CBoyutlar164,6 x 76,5 x 9,1 mmAğırlık195 gFiyat7.999 TL
Son Dakika › Teknoloji › POCO C65: Yeni Modelin Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Microsoft, Xbox konsolları için geçtiğimiz Ocak ayının en büyük oynanma saati rekorunu Palworld oyunuyla kırdığını duyurdu. Palworld, silahlı Pokemon konseptiyle büyük ilgi gördü ve 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Bağımsız geliştiricilerin Xbox platformundaki önemi de vurgulandı.
Instagram, kullanıcıların özel mesajlarda yazıyor ibaresini kapatma seçeneği sunacak. Ayarlar üzerinden devre dışı bırakılabilecek olan bu özellik, gizlilik endişesi olan kullanıcıları memnun edecek. Ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsiz.
OpenAI'nın GPT Store'u, kullanıcıların özelleştirilmiş GPT modellerini oluşturmasına imkan tanıyor. Ancak son gelişmelere göre platformda telif haklarını ihlal eden modeller ortaya çıktı. Disney, Marvel gibi markalara ait içeriklerin yanı sıra ünlü kişileri taklit eden modeller de bulunuyor. OpenAI'ın bu sorunlar için ne gibi önlemler alacağı merak konusu.
Xiaomi, geçen sene MIUI defterini kapatarak HyperOS'a geçti. Redmi Note 13 Pro Plus modeli de HyperOS güncellemesi aldı. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelliklerle birlikte daha yüksek performans sunuyor. Güncelleme, Mart 2024 içinde diğer Redmi modellerine de dağıtılacak.
ShiftDelete.Net, Ramazan ayında teknoloji sektörünün önde gelen isimlerini, kamu kurumu temsilcilerini, YouTuber'ları, influencer'ları ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerini bir araya getirdiği geleneksel iftar yemeği buluşmasını düzenledi. Turkcell ve Zore'nin ana sponsorluğunda gerçekleşen iftar yemeği, 600 kişiyi bir araya getirdi. Katılımcılar, sektördeki son trendler hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, farklı alanlardan gelen profesyoneller de birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu.
WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla yeni bir iOS güncellemesi yayınladı ve bu güncellemeyle sürüm numarası 24.6.10.73'e yükseltildi. Bu güncellemede WhatsApp, topluluklar için grup sohbet etkinlikleri oluşturma özelliği üzerinde çalışıyor. Gelecek güncellemelerde kullanıcılara topluluk grup sohbetlerinde etkinlik oluşturma seçeneği sunulacak. Bu özellik, kullanıcıların belirli etkinlikler için hatırlatıcılar veya sanal toplantılar oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.
Her yıl gerçekleştirilen ve teknoloji dünyasından önemli firmaların yöneticileri, medya mensupları, influencer'ları ve kamu kurumu temsilcilerini bir araya getiren geleneksel ShiftDelete.Net etkinliği gerçekleştirildi.
Microsoft, Windows 11'in Not Defteri uygulamasına yazım denetimi ve otomatik düzeltme özelliği eklemek için testler yapıyor. Bu özellik sayesinde yanlış yazılan kelimeler tespit edilecek ve doğrusuyla düzeltilecek. Yeni güncelleme ile hataların giderilmesi bekleniyor.
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