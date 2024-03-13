POCO'nun bir süredir gündemi meşgul eden X6 Neo modeli bugün resmen tanıtıldı. Peki genel anlamda fiyat performans odaklı olan telefon tam olarak kullanıcılara neler sunuyor? İşte POCO X6 Neo özellikleri ve fiyatı!
POCO X6 Neo özellikleri
POCO X6 Neo; 6,67 inç boyutlarında delikli bir AMOLED panelle kullanıcıların karşısına çıkıyor. 2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük ve 394 PPI piksel yoğunluğu sunan panelin 120 Hz yenileme hızına sahip olduğunu belirtelim. Dahası, bu ekran 1920 Hz PWM karartmayı, 2160 Hz anlık dokunma örnekleme hızını ve 1000 nit tepe parlaklık seviyesini destekliyor.
Akıllı telefona güç veren işlemci MediaTek Dimensity 6080. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik ara birimine ev sahipliği yapıyor.
Uygun fiyatlı Poco X6 Neo tanıtım tarihi açıklandı
Cihazda 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri mevcut. Bununla birlikte kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkıyor. Markanın akıllı telefona iki büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yaması desteği sözü verdiğini de belirtelim.
Kamera tarafındaysa 3x sensör içi yakınlaştırma desteği sunabilen 108 Megapiksel birincil kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Önde 16 Megapiksellik bir selfie kamerasının mevcut olduğunu belirtelim. Son olarak cihaz, 33W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik pilden besleniyor.
POCO X6 Neo fiyatı 8GB + 128GB – 240$ 12GB + 256GB – 265$ Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › POCO X6 Neo Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyat - Son Dakika Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maçın TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile canlı yayınlanan maç sayısı 10'a çıkarıldı. Ücretsiz olarak yayınlanacak maçlar da açıklandı. Google, geçtiğimiz yıl düzenlediği Güvenlik Açığı Ödül Programı kapsamında 10 milyon dolar ödül dağıttığını açıkladı. Şirket, 2023'te hata ödül programını genişleterek birçok üründe hata programları yürüttü ve toplam 632 araştırmacıya ödül verdi. Bireysel ödüllerin önemli ölçüde arttığı belirtilirken, en büyük tekil ödeme 113 bin 337 dolar oldu. Google ayrıca yapay zeka sistemlerinin güvenliğini test etmek amacıyla Bard'a odaklanan bir hack etkinliği düzenledi ve bu etkinlikte 35 rapor alarak 87 bin doların üzerinde ödeme yaptı. Microsoft, GPT-4 modeline dayanan Copilot'u güçlendirmek için GPT-4 Turbo'yu tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak sunmaya karar verdi. GPT-4 Turbo, daha uzun ve karmaşık konuşmalara olanak tanıyan daha büyük bir komut penceresi sunuyor. Bu hamle, Microsoft'un yapay zeka aracında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Google'ın yapay zeka ürünü Gemini, seçimler hakkında tahmin yapmayı reddederek kullanıcıları Google Arama'ya yönlendiriyor. Bu sansür kararı, yapay zeka mantığına karşı çıkanlar arasında tartışmalara neden oluyor. DxOMark verilerine göre en iyi kameraya sahip telefonun OPPO Find X7 Ultra olduğu belirlendi. Telefon, okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 157 puan alarak akıllı telefon işinin en iyi ekrana sahip modeli unvanını kazandı. Almanya'da ikinci el kullanılmış elektrikli otomobiller, özellikle SUV'lar hakkında endişe verici bir eğilim ortaya çıktı. Yeni elektrikli araçların satış fiyatları düşerken, az kullanılmış 2. el elektrikli araçlar, pazarda ciddi bir değer kaybı yaşıyor. Bu durum, elektrikli araç piyasasında talep daralmasına ve otomobil üreticilerinin iş modellerini gözden geçirmelerine neden oluyor. Uzmanlar, leasing veya abonelik modellerinin kullanılmasının değer kaybını azaltabileceğini ve daha sürdürülebilir bir çözüm oluşturabileceğini belirtiyor. Xiaomi, Mix Fold 4 modelinin özelliklerini ve potansiyel tanıtım tarihini açıkladı. Telefonun daha güçlü bir gövde ve menteşe ile geleceği ve 16 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca 100W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak ve telefonun 50 Megapiksel ana kamera ve yeni bir periskop lens ile donatılacağı söyleniyor. Xiaomi Mix Fold 4'ün benzer tarihlerde piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Araştırmacılar, fotoakustik görüntüleme sistemini bir saate sığdırabilecek kadar minyatürize etti. Bu sistem, vücut içindeki kan akışını görüntüleyerek kalbin çalışmasını ölçebiliyor. Cihaz, bir saat içine sığdırılan bir görüntüleme arayüzü, elde taşınabilir bir bilgisayar ve lazer ve güç kaynağını barındıran bir sırt çantasından oluşuyor. Bu teknoloji, hastalık teşhisi, kan dolaşımı izlemesi ve cilt rahatsızlıklarının erken teşhisi gibi alanlarda kullanışlı olabilir. Avrupa Parlamentosu, dünyada yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar getiren ilk yasal düzenleme olan Avrupa Yapay Zeka Yasasını onayladı. Yeni yasa ile insan haklarını tehdit eden yapay zeka uygulamaları yasaklanacak. Yasa, yüz tanıma amaçlı veri tabanı oluşturan sistemleri de kapsıyor ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından 21 gün sonra aşamalı olarak yürürlüğe girecek.
ÖzellikDetaylarTasarımDüz çerçeve, dikdörtgen arka kamera adasıDayanıklılıkIP54 derecesiBoyutlar ve Ağırlık7,69 mm kalınlık, 175 gram ağırlıkEkran6,67 inç AMOLED, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 394 PPI, 120 Hz yenileme hızı, 1920 Hz PWM karartma, 2160 Hz dokunma örnekleme hızı, 1000 nit tepe parlaklıkİşlemciMediaTek Dimensity 6080 SoCBellek8GB veya 12GB LPDDR4x RAMDepolama128GB veya 256GB UFS 2.2İşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Güncelleme Desteği2 Android güncellemesi, 4 yıl güvenlik yamasıKamera (Arka)108MP birincil sensör, 2MP derinlik sensörüKamera (Ön)16MP selfie kameraBiyometriYana monte edilmiş parmak izi sensörüBağlantıÇift SIM, 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.3, GNSS, USB Type-CKulaklık ve Bağlantı Noktası3,5 mm kulaklık jakı, IR blaster, tek hoparlörPil5.000mAh, 33W kablolu şarj destekliRenk SeçenekleriAstral Siyah, Ufuk Mavisi, Mars TuruncusuFiyat8GB + 128GB: 240$12GB + 256GB: 265$
POCO X6 Neo fiyatı
8GB + 128GB – 240$
12GB + 256GB – 265$
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › POCO X6 Neo Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyat - Son Dakika
Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maçın TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile canlı yayınlanan maç sayısı 10'a çıkarıldı. Ücretsiz olarak yayınlanacak maçlar da açıklandı.
Google, geçtiğimiz yıl düzenlediği Güvenlik Açığı Ödül Programı kapsamında 10 milyon dolar ödül dağıttığını açıkladı. Şirket, 2023'te hata ödül programını genişleterek birçok üründe hata programları yürüttü ve toplam 632 araştırmacıya ödül verdi. Bireysel ödüllerin önemli ölçüde arttığı belirtilirken, en büyük tekil ödeme 113 bin 337 dolar oldu. Google ayrıca yapay zeka sistemlerinin güvenliğini test etmek amacıyla Bard'a odaklanan bir hack etkinliği düzenledi ve bu etkinlikte 35 rapor alarak 87 bin doların üzerinde ödeme yaptı.
Microsoft, GPT-4 modeline dayanan Copilot'u güçlendirmek için GPT-4 Turbo'yu tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak sunmaya karar verdi. GPT-4 Turbo, daha uzun ve karmaşık konuşmalara olanak tanıyan daha büyük bir komut penceresi sunuyor. Bu hamle, Microsoft'un yapay zeka aracında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Google'ın yapay zeka ürünü Gemini, seçimler hakkında tahmin yapmayı reddederek kullanıcıları Google Arama'ya yönlendiriyor. Bu sansür kararı, yapay zeka mantığına karşı çıkanlar arasında tartışmalara neden oluyor.
DxOMark verilerine göre en iyi kameraya sahip telefonun OPPO Find X7 Ultra olduğu belirlendi. Telefon, okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 157 puan alarak akıllı telefon işinin en iyi ekrana sahip modeli unvanını kazandı.
Almanya'da ikinci el kullanılmış elektrikli otomobiller, özellikle SUV'lar hakkında endişe verici bir eğilim ortaya çıktı. Yeni elektrikli araçların satış fiyatları düşerken, az kullanılmış 2. el elektrikli araçlar, pazarda ciddi bir değer kaybı yaşıyor. Bu durum, elektrikli araç piyasasında talep daralmasına ve otomobil üreticilerinin iş modellerini gözden geçirmelerine neden oluyor. Uzmanlar, leasing veya abonelik modellerinin kullanılmasının değer kaybını azaltabileceğini ve daha sürdürülebilir bir çözüm oluşturabileceğini belirtiyor.
Xiaomi, Mix Fold 4 modelinin özelliklerini ve potansiyel tanıtım tarihini açıkladı. Telefonun daha güçlü bir gövde ve menteşe ile geleceği ve 16 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca 100W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak ve telefonun 50 Megapiksel ana kamera ve yeni bir periskop lens ile donatılacağı söyleniyor. Xiaomi Mix Fold 4'ün benzer tarihlerde piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
Araştırmacılar, fotoakustik görüntüleme sistemini bir saate sığdırabilecek kadar minyatürize etti. Bu sistem, vücut içindeki kan akışını görüntüleyerek kalbin çalışmasını ölçebiliyor. Cihaz, bir saat içine sığdırılan bir görüntüleme arayüzü, elde taşınabilir bir bilgisayar ve lazer ve güç kaynağını barındıran bir sırt çantasından oluşuyor. Bu teknoloji, hastalık teşhisi, kan dolaşımı izlemesi ve cilt rahatsızlıklarının erken teşhisi gibi alanlarda kullanışlı olabilir.
Avrupa Parlamentosu, dünyada yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar getiren ilk yasal düzenleme olan Avrupa Yapay Zeka Yasasını onayladı. Yeni yasa ile insan haklarını tehdit eden yapay zeka uygulamaları yasaklanacak. Yasa, yüz tanıma amaçlı veri tabanı oluşturan sistemleri de kapsıyor ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından 21 gün sonra aşamalı olarak yürürlüğe girecek.
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