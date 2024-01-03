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POCO X6 Serisi Tanıtım Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
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POCO X6 Serisi Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Xiaomi'nin akıllı telefon serisi POCO X6'nın tanıtım tarihi 11 Ocak olarak açıklandı. Sızıntılara göre, POCO X6 ve X6 Pro modelleri Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi K70e'nin yeniden markalanmış sürümleri olacak. Cihazların teknik özellikleri henüz açıklanmasa da, kamera tarafında bazı farklılıkların olabileceği belirtiliyor.

POCO X6 Serisi Tanıtım Tarihi Belli Oldu
03.01.2024 - 02:28,
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Akıllı teleofn pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi'nin yakında tanıtmaya hazırlandığı POCO X6 serisi için geri sayım başladı. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası akıllı telefonların geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi K70e'nin yeniden markalanmış sürümleri olacağı yönünde. Peki yaklaşan modeller ne zaman tanıtılacak? İşte POCO X6 serisi tanıtım tarihi!

POCO X6 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı

POCO, yaptığı son paylaşımla bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen X6 serisinin 11 Ocak'ta vitrine çıkacağını duyurdu. Çinli marka paylaşımında cihazların herhangi bir teknik özelliğini göstermedi, ancak burada geçmiş sızıntıların büyük ihtimalle doğru olduğunu söyleyebiliriz.

POCO X6 Serisi Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada POCO X6 ve X6 Pro modellerinin sırasıyla Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi K70e'nin yeniden markalanmış sürümleri olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar. Ancak yine de özellikle kamera tarafında bazı teknik farklılıklarla gelecekleri ifade ediliyor.

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Çin'de tanıtılan Redmi K70E'nin özellikleri şu şekildeydi:

ÖzellikDeğerEkran: 6.67 inç

120 Hz yenileme hızı

1.5K çözünürlük

2160 Hz dokunmatik örnekleme

446 PPI

1800 nit tepe parlaklık

1920 Hz PWM

HDR10, HDR10+, HDR Vividİşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4 nm)Arka Kameralar: 64 Megapiksel OIS destekli ana kamera

8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera

2 Megapiksel makro kameraÖn Kamera: 16 MegapikselBatarya: 5500 mAhŞarj Hızı: 90WRAM: 12 GB/ 16 GB – LPDDR5xDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TB – UFS 4.0Bağlantı: 5G, Bluetooth, NFCİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSParmak İzi Okuyucu: Var (ekran içine yerleştirilmiş)Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz, yeşilDiğer: Furious Engine 3.0

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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