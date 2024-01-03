POCO X6 Serisi Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Akıllı teleofn pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi'nin yakında tanıtmaya hazırlandığı POCO X6 serisi için geri sayım başladı. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası akıllı telefonların geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi K70e'nin yeniden markalanmış sürümleri olacağı yönünde. Peki yaklaşan modeller ne zaman tanıtılacak? İşte POCO X6 serisi tanıtım tarihi!

POCO X6 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı

POCO, yaptığı son paylaşımla bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen X6 serisinin 11 Ocak'ta vitrine çıkacağını duyurdu. Çinli marka paylaşımında cihazların herhangi bir teknik özelliğini göstermedi, ancak burada geçmiş sızıntıların büyük ihtimalle doğru olduğunu söyleyebiliriz.

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada POCO X6 ve X6 Pro modellerinin sırasıyla Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi K70e'nin yeniden markalanmış sürümleri olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar. Ancak yine de özellikle kamera tarafında bazı teknik farklılıklarla gelecekleri ifade ediliyor.

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Çin'de tanıtılan Redmi K70E'nin özellikleri şu şekildeydi: