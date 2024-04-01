Polestar 4: Yeni Elektrikli Otomobilin Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

2023 de yeni elektrikli otomobilini duyuran Polestar, bu hafta New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Kuzey Amerika'daki ilk gösterimini gerçekleştirdi. Büyük ilgi gören aynı zamanda tartışmalara neden olan özelliği ile ziyaretçileri Polestar 4'ü yakından incelenme fırsatı buldu. Akıllarda merak uyandıran Polestar 4 özellikleri ve fiyatına gelin birlikte bakalım.
Polestar 4 özellikleri ve fiyatı belli oldu! Yeni modelde bizi neler bekliyor?
İlk kez New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda lansmana çıkan Polestar 4 ilk bakışta dış görünüşüyle dikkatleri üzerine topluyor. Polestar 3'ten biraz daha küçük ve daha uygun fiyatlı olan, şirketin en yeni elektrikli otomobilinin burun kısmı biraz daha sivri ve eğimli. Ayrıca Polestar 3'teki gibi bir ön kanadı bulunmuyor. Hala çok popüler olan alçak coupe şeklini ise koruyor. Daha ilk bakışta dikkat çeken bu model özelliklerini konuşturmaya devam ediyor.
Fakat bildiğimiz gibi Polestar arka camı tamamen terk etti. Bunun nedeni ise arka koltuktaki yolculara daha rahat ve geniş bir alan sağlayabilmek. Arka cam yerine ise basit metal levhalar, kameralar ve gömülü ekrana sahip dikiz aynası kullanıldı. Arka cam olmadığı için Polestar geniş bir kabin oluşturan eğimli tavan çizgisine rağmen geniş baş boşluğunu korurken arka koltukları daha da geriye itmeyi başardı.
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Polestar 4'ü deneyimleme fırsatı bulan lansman ziyaretçileri ise tüm bunlara rağmen arabaya binerken ve inerken hiç sorun yaşamadıklarından, ön koltuklar oldukça geriye itilmiş olsa bile arkada hala yeterli bacak mesafesi olduğundan söz ederek deneyimlerini paylaştı.
"Bu tasarım değişikliği sayesinde pek çok avantaj elde ettik." diyen Polestar CEO'su Thomas Ingenlath ise avantajları birebir deneyimleme fırsatı bulan ziyaretçilerin ilgisini çekmiş görünüyor.
Tüm bu avantajlar ne kadara mal olabilir?
Fiyatı oldukça merak konusu olan, Polestar'ın yeni göz bebeği için başlangıçta maliyet 60 bin dolar kadar olsa da lansman fiyatları elbette bunun biraz daha altında. Yaklaşık 300 mil (482 km) standart, uzun menzilli tek motorlu versiyonunun lansman fiyatı 56 bin dolardan başlarken, yaklaşık 270 mil (434,52288 km) menzilli çift motorlu AWD versiyonu ise 64 bin dolardan başlıyor.
Fiyat aralığı için CEO Ingenlath'ın görüşü ise şöyle: "Polestar 4'ü elektrikli otomobiller arasında daha ulaşılabilir ancak yine de oldukça premium bir teklif olarak görüyoruz."
Bir tasarımcı arabası
Polestar 4'ün özellikleri say say bitmemekle birlikte bir tasarımcı arabası gibi hissettirdiğine de değiniliyor. Bunun nedeni ise şirketin yazı tipi ve tipografi gibi küçük ayrıntılara önem vermesi. Bunu hem arabanın adını hem de akü boyutunu içeren, hem özenli hem de bilgilendirici bir etiket sunan sürücü tarafında olan kapının üzerindeki metinlerden görebilmekteyiz.
Polestar'ın, iç tasarımda alternatif olarak güneş sistemindeki gezegenlere dayalı bir adlandırma standarttı kullanarak ortam aydınlatması gibi bir özellik sunması da ilgi çekici.
CEO Ingenlath, şu sözleri ile de tasarımlarını destekliyor:
"Psikoloji ve insanların doğal olarak değişime karşı olmaları hakkında çok şey söyleniyor. Ancak inovasyon gelecekte kural olması gerekmeyen, geçmişteki kuralların ne olduğunu sormakla ilgilidir. Bu yüzden yaptığımız işi ve bunu tutkuyla yapmayı seviyoruz. Bu doğrultuda bu tür kalite ve teknoloji konusunda aynı tutkuyu paylaşan insanları bulmalıyız."
Tüm bunlara bakıldığında Polestar'ın yenilikçi görüşüyle kendine yer edindiği ortada. Nisan ayında yayına girmesi ve teslimatların 2024'ün 4. çeyreği için planlanması nedeniyle talipleri kısa zamanda Polestar 4'ün yolda nasıl hissettirdiğini deneyimleyebilecek.
Son Dakika › Teknoloji › Polestar 4: Yeni Elektrikli Otomobilin Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu - Son Dakika
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