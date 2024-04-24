Polestar, Yeni Akıllı Telefonu Polestar Phone\'u Piyasaya Sürdü

Teknoloji

Elektrikli otomobil üreticisi Polestar, ilk akıllı telefonu Polestar Phone modelini piyasaya sürdü. Yapay zeka odaklı amiral gemisi, Meizu 21 Pro baz alarak geliştirildi. Bu model, Polestar'ın akıllı telefon pazarına resmen giriş yaptığını gösteriyor. Peki Polestar Phone neler sunuyor?

Polestar Phone Türkiye'de olacak mı?

Çin'de gerçekleştirilen bir lansmanda tanıtılan Polestar Phone, Polestar ve Meizu arasındaki iş birliğiyle geliştirildi. Polestar'ın otomotiv tasarımlarından ilham alan akıllı telefon, sade ve lüks bir kasaya yer veriyor. Şirketin açıklamasına göre gövdesi havacılık sınıfı alüminyumdan üretildi. Saf beyaz ve altın renklerinin bir kombinasyonuyla boyandı.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden gücünü alan cihaz; süper doğrusal stereo hoparlöre yer veriyor. 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5050mAh bataryadan beslendiğini de belirtmek gerekiyor. Ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolamayla sunulduğunu söyleyelim.

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Akıllı telefon, yüzde 91,5 ekran-gövde oranına sahip 21: 9 2K+ LTPO AMOLED panele yer veriyor. 6,79 inç boyutundaki bu ekran, 2160 Hz PWM karartma ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Ön tarafında f/2.4 diyafram aralığına sahip 32 Megapiksel özçekim kamerasına yer veren telefonun arka kasasındaysa üçlü kurulum bulunuyor. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana kamera + 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 10 Megapiksel telefoto kameralardan oluşuyor.