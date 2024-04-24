Polestar, Yeni Akıllı Telefonu Polestar Phone'u Piyasaya Sürdü - Son Dakika
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Teknoloji

Polestar, Yeni Akıllı Telefonu Polestar Phone'u Piyasaya Sürdü

Polestar, Yeni Akıllı Telefonu Polestar Phone\'u Piyasaya Sürdü

Elektrikli otomobil üreticisi Polestar, Meizu 21 Pro baz alınarak geliştirilen akıllı telefonu Polestar Phone'u tanıttı. Polestar'ın otomotiv tasarımlarından ilham alan telefon, lüks bir kasa ve güçlü özellikler sunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 16 GB RAM, 1 TB dahili depolama, 5050mAh batarya ve 6,79 inç 2K+ LTPO AMOLED ekran gibi özelliklere sahip olan Polestar Phone, otomobillerle entegrasyon özelliğiyle dikkat çekiyor. Ancak, telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belirsiz.

24.04.2024 01:09
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Elektrikli otomobil üreticisi Polestar, ilk akıllı telefonu Polestar Phone modelini piyasaya sürdü. Yapay zeka odaklı amiral gemisi, Meizu 21 Pro baz alarak geliştirildi. Bu model, Polestar'ın akıllı telefon pazarına resmen giriş yaptığını gösteriyor. Peki Polestar Phone neler sunuyor?

Polestar Phone Türkiye'de olacak mı?

Çin'de gerçekleştirilen bir lansmanda tanıtılan Polestar Phone, Polestar ve Meizu arasındaki iş birliğiyle geliştirildi. Polestar'ın otomotiv tasarımlarından ilham alan akıllı telefon, sade ve lüks bir kasaya yer veriyor. Şirketin açıklamasına göre gövdesi havacılık sınıfı alüminyumdan üretildi. Saf beyaz ve altın renklerinin bir kombinasyonuyla boyandı.

Polestar, Yeni Akıllı Telefonu Polestar Phone'u Piyasaya Sürdü

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden gücünü alan cihaz; süper doğrusal stereo hoparlöre yer veriyor. 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5050mAh bataryadan beslendiğini de belirtmek gerekiyor. Ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolamayla sunulduğunu söyleyelim.

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Akıllı telefon, yüzde 91,5 ekran-gövde oranına sahip 21: 9 2K+ LTPO AMOLED panele yer veriyor. 6,79 inç boyutundaki bu ekran, 2160 Hz PWM karartma ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Ön tarafında f/2.4 diyafram aralığına sahip 32 Megapiksel özçekim kamerasına yer veren telefonun arka kasasındaysa üçlü kurulum bulunuyor. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana kamera + 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 10 Megapiksel telefoto kameralardan oluşuyor.

ÖzelliklerEkran: 6.79 inç – LTPO AMOLED

1368 x 3192 piksel (2K) çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

1250 nit tepe parlaklık

HDR10+ teknolojisi

Meizu Titan Glass 2.0İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)Arka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.9, 24mm, 1.2µm, 1/1.3 inç, PDAF, OIS

– Ultra geniş açılı kamera: 13 Megapiksel, f/2.4, 15mm, 122°

– Telefoto kamera (3x): 10 Megapiksel, f/2.0, 72mm, PDAF, OIS

– Video kaydı: 8K, 4K, 1080p; gyro-EISÖn Kamera: 32 Megapiksel, f/2.4RAM: 12 GB/ 16 GBDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TB – UFS 4.0Batarya: 5,050 mAhŞarj: 80W kablolu

50W kablosuz

10W ters kablosuzBağlantı: 5G, Wi-Fi 7/6e, Bluetooth 5.4, GPS, NFC

Polestar Phone'un öne çıkan özelliği, otomobiller ile entegrasyonu olacak. Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüne sahip olan cihaz, uygulama üzerinden otomobili kontrol etme yeteneği sunacak. Çin'de satışa sunulan Polestar Phone fiyatı ise 1020 dolar civarında. Ülkemize gelip gelmeyeceği de belirsiz.

Kaynak: Shiftdelete

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