Pozitif Teknoloji’den öğrenci ve ailelere teknoloji alışverişi önerileri - Son Dakika
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Pozitif Teknoloji’den öğrenci ve ailelere teknoloji alışverişi önerileri

Pozitif Teknoloji’den öğrenci ve ailelere teknoloji alışverişi önerileri
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Pozitif Teknoloji, yeni eğitim dönemi yaklaşırken öğrenciler ve aileler için doğru cihaz seçiminden uzun vadeli kullanıma, genel teknoloji ihtiyaçlarından öğrencilere sunulan avantajlara kadar teknoloji alışverişinde dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Pozitif Teknoloji tarafından yapılan açıklamaya göre, eğitim hayatında Mac ve iPad gibi spesifik cihazların seçimi, öğrencilerin verimliliğini doğrudan etkiliyor. Bu dönemde doğru cihaz seçimi yapabilmek için öğrencinin eğitim seviyesi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarının birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Teknoloji alışverişinde yalnızca yeni eğitim dönemindeki ihtiyaçlara değil, uzun vadeli kullanıma da odaklanmak gerekiyor. Öğrencinin ilerleyen dönemlerde değişebilecek ihtiyaçlarına yanıt verebilecek doğru cihazın tercih edilmesi, yapılan teknoloji yatırımından daha uzun süre faydalanılmasını destekliyor. Yeni dönem başlamadan önce teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli hazırlıkların tamamlanması ise öğrencilerin eğitim hayatına daha hazırlıklı başlamasına katkı sağlıyor.

“Pozitif Teknoloji; Apple Premium Eğitim Ortağı, Apple Yetkili Satıcısı ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı unvanlarıyla hem satış öncesinde hem de satış sonrasında sunduğu servis altyapısıyla güvenilir bir teknoloji ortağı olarak konumlanıyor. Yeni eğitim dönemi, öğrencilere ve öğretmenlere özel sunulan avantajları değerlendirmek için de önemli bir fırsat yaratıyor. Pozitif Teknoloji, öğrenci ve öğretmenlere yıl boyu özel fiyatlar sunan Apple Eğitim İndirimi ile eğitim topluluğunun Mac ve iPad gibi ihtiyaçlarına uygun Apple ürünlerine avantajlı koşullarla ulaşmalarını sağlıyor. Böylece öğrenciler, öğretmenler ve aileler, ihtiyaçlarına uygun cihaz seçimini yaparken yeni dönem için teknoloji bütçelerini de daha doğru planlayabiliyor.

Pozitif Teknoloji Genel Müdürü Gazanfer Başel yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Yeni eğitim dönemi öncesinde teknoloji seçimi yaparken öğrencilerin yalnızca bugünkü ihtiyaçlarını değil, eğitim hayatları boyunca değişebilecek kullanım alışkanlıklarını da göz önünde bulundurmaları önemli. Apple Premium Eğitim Ortağı, Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Sağlayıcısı kimliğimizle; öğrencilerin Mac ve iPad başta olmak üzere ihtiyaçlarına en uygun cihazları belirlemelerine destek oluyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimize özel yıl boyu sunduğumuz özel fiyatlar ve Apple Eğitim İndirimi ile yeni döneme avantajlı bir başlangıç yapmalarına katkı sağlıyoruz” dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Pozitif Teknoloji’den öğrenci ve ailelere teknoloji alışverişi önerileri - Son Dakika

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