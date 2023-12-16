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Prime Gaming, Riot Games oyunları için hediye vermeyecek - Son Dakika
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Prime Gaming, Riot Games oyunları için hediye vermeyecek

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Riot Games ile Amazon arasında olan anlaşma kapsamında Prime Gaming kullanıcılarına ücretsiz hediyeler dağıtılıyordu. Ancak kısa süre önce yapılan duyuruya göre bu anlaşma sona eriyor.

Prime Gaming, Riot Games oyunları için hediye vermeyecek
16.12.2023 - 13:13,
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Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Riot Games ile Amazon arasında olan anlaşma kapsamında Prime Gaming kullanıcılarına ücretsiz hediyeler dağıtılıyordu. Ancak kısa süre önce yapılan duyuruya göre bu anlaşma sona eriyor.

Amazon Prime Gaming, Riot Games oyunları için hediye vermeyecek

Bilmeyenler için e-ticaret devi Amazon, 39 TL karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor. Bununla beraber, alışverişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği ile ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi bazı hizmetler de pakete dahil bir şekilde sunuluyor. Anlaşmalar kapsamında Prime Gaming aracılığıyla oyunculara oyunlar ve içerikler hediye ediliyor.

An update for players claiming Prime Gaming loot:

Prime Gaming has decided not to renew our promotion, which means the last capsule drops will end in March 2024 across all of our games. We know this is disappointing, and wanted to let you know as soon as we could.

You can…

— Riot Games (@riotgames) December 14, 2023

Riot Games, kısa süre önce resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile Prime Gaming kullanıcılarının Mart 2024'ten itibaren kendi oyunları ile ilgili hediyeler alamayacağını açıkladı. Şirket, Amazon'un anlaşmayı devam ettirmediğini belirtti.

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Prime Gaming üzerinden League of Legends (LoL) oyuncuları kapsüller ve ifade sandıkları alabiliyordu. VALORANT içinse sprey hediyeleri sunuluyordu. Ayrıca Legends of Runeterra oyuncuları için nadir prizmatik sandık ve joker kartları mevcuttu.

Riot Games'in bu açıklaması üzerine binlerce oyuncu, bu duruma tepki gösterdi. Hatta pek çok kişi Amazon Prime aboneliğini iptal edeceğini dile getirdi.

Düşük bir ihtimal olsa da Amazon ile Riot Games arasındaki anlaşma önümüzdeki aylarda yenilenerek devam ettirilebilir. Zira bunun daha önce örneği yaşandı. Bir yıl önce 2022 yılı için yapılan anlaşma Ocak 2023'te sona erecekti.

Prime Gaming, Riot Games oyunları için hediye vermeyecek

Fakat şubat ayında LoL oyuncuları için hediye dağıtıldı. Ardından Mart 2023'te anlaşma yenilendi. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda anlaşmanın devam etmesi yönünde bir beklenmedik bir şekilde anlaşma yapılabilir.

Bunun yanı sıra yakın zamanda Prime Gaming abonelerine ücretsiz verilen oyunlar şu şekilde;

OyunPlatformTarihDEATHLOOP Epic Games Store7 AralıkAkka ArrhAmazon Gaming App14 AralıkAgroundAmazon Gaming App14 AralıkSeaOrama: World of ShippingAmazon Gaming App14 Aralık

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Amazon Prime, Riot Games, Amazon, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Prime Gaming, Riot Games oyunları için hediye vermeyecek - Son Dakika


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