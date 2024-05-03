Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak\'ın oğulları Ardahan kadın oldu

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Oyuncu Çiçek Dilligil ile müzisyen Bora Öztoprak'ın 1997 yılında dünyaya gelen oğulları Ardahan Öztoprak eğitimi için Amerika'ya gitmişti.

İSMİNİ "AYDA" OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Uzun süredir Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirerek kadın kimliğine yöneldi, ismini de 'Ayda' olarak değiştirdi.

"HEVES VE MARJİNAL BİR DURUM DEĞİL"

Annesi Çiçek Dilligil yaptığı açıklamada "26 yaşında artık bir birey. Aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Bu, sabah uyandım 'haydi' diye bir süreç değil. Heves ve marjinal bir durum da değil. Önemli kliniklerden de destek alıyor" ifadelerini kullandı.

SON HALİNİ INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Ayda son halini Instagram hesabından paylaştı. İşte sosyal medya hesabında yayınladığı o fotoğraflar;