Oyuncu Çiçek Dilligil ile müzisyen Bora Öztoprak'ın 1997 yılında dünyaya gelen oğulları Ardahan Öztoprak eğitimi için Amerika'ya gitmişti.
Uzun süredir Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirerek kadın kimliğine yöneldi, ismini de 'Ayda' olarak değiştirdi.
Annesi Çiçek Dilligil yaptığı açıklamada "26 yaşında artık bir birey. Aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Bu, sabah uyandım 'haydi' diye bir süreç değil. Heves ve marjinal bir durum da değil. Önemli kliniklerden de destek alıyor" ifadelerini kullandı.
Ayda son halini Instagram hesabından paylaştı. İşte sosyal medya hesabında yayınladığı o fotoğraflar;
Son Dakika › Magazin › Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan kadın oldu - Son Dakika
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