Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan kadın oldu - Son Dakika
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Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan kadın oldu

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak\'ın oğulları Ardahan kadın oldu

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ile müzisyen Bora Öztoprak'ın 27 yaşındaki oğulları Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirerek kadın kimliğine yöneldi. İsmini "Ayda" olarak değiştiren Öztoprak son halini sosyal medya hesabından paylaşırken, anne Çiçek Dilligil "Heves ve marjinal bir durum da değil. Önemli kliniklerden de destek alıyor" dedi.

03.05.2024 09:28  Güncelleme: 09:34
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Oyuncu Çiçek Dilligil ile müzisyen Bora Öztoprak'ın 1997 yılında dünyaya gelen oğulları Ardahan Öztoprak eğitimi için Amerika'ya gitmişti.

İSMİNİ "AYDA" OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Uzun süredir Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirerek kadın kimliğine yöneldi, ismini de 'Ayda' olarak değiştirdi.

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan kadın oldu

"HEVES VE MARJİNAL BİR DURUM DEĞİL"

Annesi Çiçek Dilligil yaptığı açıklamada "26 yaşında artık bir birey. Aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Bu, sabah uyandım 'haydi' diye bir süreç değil. Heves ve marjinal bir durum da değil. Önemli kliniklerden de destek alıyor" ifadelerini kullandı.

SON HALİNİ INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Ayda son halini Instagram hesabından paylaştı. İşte sosyal medya hesabında yayınladığı o fotoğraflar;

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan kadın oldu
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan kadın oldu
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan kadın oldu

Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Sosyal Medya, Ardahan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan kadın oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Yusuf Çarman: Tercih meselesi demeyeceğim. Tamamen Ruhsal çöküntü, psikolojik buhran. YAZIK! 102 2 Yanıtla
  • Aykut Türkmen: Askerliği yapmıştır umarım 39 5 Yanıtla
  • seyhan sönmez: Haydaaa erkek nasıl bir anda oldu Ayda ? ???? 22 2 Yanıtla
    sehmus fatih: Bir delik daha açmış galiba 7 2
  • Selami Karagülle: Allah sonumuzu hayr eylesin 19 5 Yanıtla
    ferhat eser: selami dikkat et yarın öbür gün selami semiha olmus demesinler :)))))))) 0 0
  • Seyhan Aktaş: bu kadarda olmaz,ya 17 3 Yanıtla
  • Hakan Özer: Babası doğduğunda kurban kesmemiş :) 15 4 Yanıtla
  • sehmus fatih: Lut kavmi 12 2 Yanıtla
  • ferhat eser: bunlara ev satılmasın kiralanmasın aile apartmanına alınmasınlar 8 3 Yanıtla
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