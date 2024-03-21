Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

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Uzun bir süredir Qualcomm'un Snapdragon 7 serisine yeni bir işlemci eklemesi bekleniyordu. Bugün şirket, en yeni mobil işlemcisi Snapdragon 7+ Gen 3'ü nihayet tanıttı. Bu yonga seti, Snapdragon 8 serisindeki yapay zeka özelliklerine sahip olmasıyla dikkat çekti. İşte Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 özellikleri…

Serinin yapay zeka destekli ilk işlemcisi: Snapdragon 7+ Gen 3

Qualcomm'un yeni işlemcisi, Snapdragon 8 serisinde bulunan birincil Cortex-X4 çekirdeğine sahip olduğundan güç vereceği telefonlara en yeni yapay zeka yeteneklerini getirerek kullanıcılara daha üstün performans sunmayı hedefliyor. Ayrıca şirket tarafından yapılan duyurulara göre Snapdragon 7+ Gen 3, önceki versiyonlarına göre sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 45 daha fazla CPU ve Adreno grafik performansı sunuyor.

Daha yüksek performans bir yana işlemcinin güç tüketiminin de selefine kıyasla yüzde 5 daha az olarak telefonların batarya ömrünü uzattığı söyleniyor. Yeni yonga seti, 1 adet 2.8GHz Cortex-X4, 4 adet 2.6GHz A720, ve 3 adet 1.9GHz Cortex-A520 olmak üzere 8 çekirdeğe sahip.

Dahası Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcide kullandığı en son teknolojileri bu yonga setinde de eksik etmiyor ve 5.8 Gbps'e kadar Wi-Fi 7 desteğini kullanıcılara sunuyor.

Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alacak ilk telefonlar belli oldu!

Yapay zeka özelliklerinden bahsetmek gerekirse 4nm işlemci teknolojisine sahip Snapdragon 7+ Gen 3, Baichuan-7B, Llama 2, Gemini Nano, ve Zhipu ChatGLM gibi büyük dil modelleri (LLM) ve geniş görüş modelleri (LVM) desteğiyle geliyor.

Bununla birlikte yeni işlemci, 240Hz'e kadar yenileme hızı ve 4K 60Hz, QHD+ 120Hz ekran desteğine sahip. Ayrıca 24GB'a kadar LPDDR5X tipinde belleği mümkün kılan yonga setinde UFS 4.0 depolama desteği bulunuyor. Snapdragon 7+ Gen 3'ü ilk kullanacak telefon OnePlus Ace 3V oldu.

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