Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Uzun bir süredir Qualcomm'un Snapdragon 7 serisine yeni bir işlemci eklemesi bekleniyordu. Bugün şirket, en yeni mobil işlemcisi Snapdragon 7+ Gen 3'ü nihayet tanıttı. Bu yonga seti, Snapdragon 8 serisindeki yapay zeka özelliklerine sahip olmasıyla dikkat çekti. İşte Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 özellikleri…
Serinin yapay zeka destekli ilk işlemcisi: Snapdragon 7+ Gen 3
Qualcomm'un yeni işlemcisi, Snapdragon 8 serisinde bulunan birincil Cortex-X4 çekirdeğine sahip olduğundan güç vereceği telefonlara en yeni yapay zeka yeteneklerini getirerek kullanıcılara daha üstün performans sunmayı hedefliyor. Ayrıca şirket tarafından yapılan duyurulara göre Snapdragon 7+ Gen 3, önceki versiyonlarına göre sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 45 daha fazla CPU ve Adreno grafik performansı sunuyor.
Daha yüksek performans bir yana işlemcinin güç tüketiminin de selefine kıyasla yüzde 5 daha az olarak telefonların batarya ömrünü uzattığı söyleniyor. Yeni yonga seti, 1 adet 2.8GHz Cortex-X4, 4 adet 2.6GHz A720, ve 3 adet 1.9GHz Cortex-A520 olmak üzere 8 çekirdeğe sahip.
Dahası Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcide kullandığı en son teknolojileri bu yonga setinde de eksik etmiyor ve 5.8 Gbps'e kadar Wi-Fi 7 desteğini kullanıcılara sunuyor.
Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alacak ilk telefonlar belli oldu!
Yapay zeka özelliklerinden bahsetmek gerekirse 4nm işlemci teknolojisine sahip Snapdragon 7+ Gen 3, Baichuan-7B, Llama 2, Gemini Nano, ve Zhipu ChatGLM gibi büyük dil modelleri (LLM) ve geniş görüş modelleri (LVM) desteğiyle geliyor.
Bununla birlikte yeni işlemci, 240Hz'e kadar yenileme hızı ve 4K 60Hz, QHD+ 120Hz ekran desteğine sahip. Ayrıca 24GB'a kadar LPDDR5X tipinde belleği mümkün kılan yonga setinde UFS 4.0 depolama desteği bulunuyor. Snapdragon 7+ Gen 3'ü ilk kullanacak telefon OnePlus Ace 3V oldu.
Peki siz Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri - Son Dakika
Microsoft, Xbox konsolları için geçtiğimiz Ocak ayının en büyük oynanma saati rekorunu Palworld oyunuyla kırdığını duyurdu. Palworld, silahlı Pokemon konseptiyle büyük ilgi gördü ve 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Bağımsız geliştiricilerin Xbox platformundaki önemi de vurgulandı.
Instagram, kullanıcıların özel mesajlarda yazıyor ibaresini kapatma seçeneği sunacak. Ayarlar üzerinden devre dışı bırakılabilecek olan bu özellik, gizlilik endişesi olan kullanıcıları memnun edecek. Ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsiz.
OpenAI'nın GPT Store'u, kullanıcıların özelleştirilmiş GPT modellerini oluşturmasına imkan tanıyor. Ancak son gelişmelere göre platformda telif haklarını ihlal eden modeller ortaya çıktı. Disney, Marvel gibi markalara ait içeriklerin yanı sıra ünlü kişileri taklit eden modeller de bulunuyor. OpenAI'ın bu sorunlar için ne gibi önlemler alacağı merak konusu.
Xiaomi, geçen sene MIUI defterini kapatarak HyperOS'a geçti. Redmi Note 13 Pro Plus modeli de HyperOS güncellemesi aldı. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelliklerle birlikte daha yüksek performans sunuyor. Güncelleme, Mart 2024 içinde diğer Redmi modellerine de dağıtılacak.
ShiftDelete.Net, Ramazan ayında teknoloji sektörünün önde gelen isimlerini, kamu kurumu temsilcilerini, YouTuber'ları, influencer'ları ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerini bir araya getirdiği geleneksel iftar yemeği buluşmasını düzenledi. Turkcell ve Zore'nin ana sponsorluğunda gerçekleşen iftar yemeği, 600 kişiyi bir araya getirdi. Katılımcılar, sektördeki son trendler hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, farklı alanlardan gelen profesyoneller de birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu.
WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla yeni bir iOS güncellemesi yayınladı ve bu güncellemeyle sürüm numarası 24.6.10.73'e yükseltildi. Bu güncellemede WhatsApp, topluluklar için grup sohbet etkinlikleri oluşturma özelliği üzerinde çalışıyor. Gelecek güncellemelerde kullanıcılara topluluk grup sohbetlerinde etkinlik oluşturma seçeneği sunulacak. Bu özellik, kullanıcıların belirli etkinlikler için hatırlatıcılar veya sanal toplantılar oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.
Her yıl gerçekleştirilen ve teknoloji dünyasından önemli firmaların yöneticileri, medya mensupları, influencer'ları ve kamu kurumu temsilcilerini bir araya getiren geleneksel ShiftDelete.Net etkinliği gerçekleştirildi.
POCO, Xiaomi'nin çatısı altında yükselişini sürdürüyor ve bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü POCO C55 modelinden istediği verimi aldı. POCO C65 kutu açılımı sizlerle. POCO C65'in ekranı, 90 Hz yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklığı sunan 6,74 inç 1600×720 piksel IPS LCD panelle donatılmış durumda. Arka panelde ise yatay dikdörtgen bir kamera adası dikkat çekiyor. Bu kamera adasında, 50 megapiksel f/1.8 ana kamera ve 2 megapiksel f/2.4 makro lens bulunuyor. POCO C65, 18W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh bataryadan güç alıyor. İşlemci olarak MediaTek Helio G85 tercih edilmiş. Cihazın 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri bulunuyor ve siyah, mavi ve mor renk seçenekleri sunulacak. Fiyatı ise 7.999 TL olarak belirlenmiştir.
Microsoft, Windows 11'in Not Defteri uygulamasına yazım denetimi ve otomatik düzeltme özelliği eklemek için testler yapıyor. Bu özellik sayesinde yanlış yazılan kelimeler tespit edilecek ve doğrusuyla düzeltilecek. Yeni güncelleme ile hataların giderilmesi bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?