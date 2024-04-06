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Qualcomm, geçtiğimiz yıl Windows bilgisayarlar için büyük vaatlerde bulunan ARM tabanlı Snapdragon X Elite işlemcisini duyurdu. Henüz Snapdragon X Elite işlemcili dizüstü bilgisayarlar piyasaya sürülmeden Qualcomm'un yeni işlemcisinin özellikleri sızdırıldı. İşte Qualcomm Snapdragon X Plus özellikleri…

Qualcomm Snapdragon X Plus özellikleri ortaya çıktı

Sızdırılan bilgilere göre Qualcomm, Snapdragon X serisi işlemci ailesinin uygun fiyatlı modeli için çalışmalarını hızlandırdı. Bazı analistler, Snapdragon X Elite işlemcinin Windows dizüstü bilgisayarlar için de bir devrim niteliğinde olacağını belirtiyor.

Qualcomm Snapdragon X Elite, ARM mimarisi sayesinde yüksek performans sunarken aynı zamanda çok daha iyi güç verimliliği sağlıyor. Bu hafta X Elite işlemci hakkında ilk izlenimlerini paylaşan Thurott, yeni modelin iddialı olduğunun altını çizdi.

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Thurott yayınladığı yazıda, Apple'ın en yeni M3 çiplerini bile "geniş bir farkla" geride bıraktığını iddia etti. Bu gelişmenin özellikle Windows ve Android arasındaki giderek artan entegrasyon göz önüne alındığında oldukça heyecan verici olduğunu söylemek mümkün.

WinFuture, Qualcomm'un yakın zamanda bazı cihazlarda "Snapdragon X Plus" modelini de piyasaya sürmeye hazırlandığını bildirdi. Bu çip, muhtemelen Elite'nin 12 çekirdekli yapısına karşılık 10 çekirdek sunarak Elite'in daha sade bir versiyonu olacak. Henüz kesin detaylar bilinmemekle birlikte, çipin model numarası "X1P" olarak görünürken Elite'nin ise "X1E" olduğu ve yine X65 modemi destekleyeceği belirtiliyor.

Snapdragon X Elite ile çalışan dizüstü bilgisayarların önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Snapdragon X Plus ise iddiaya göre 2024'ün son çeyreğinde karşımıza çıkacak.