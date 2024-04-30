Razer, N95 koruması iddiasıyla satılan maskeler için 1,1 milyon dolar ceza ödeyecek

Teknoloji

Razer, COVID-19 salgını döneminde RGB aydınlatmalı N95 maskesi satarak büyük ses getirmişti. Zephyr isimli maskelere yönelik araştırmalar tamamlandı. Buna göre maskelerin N95 korumasına sahip olmadığının tespit edildi. Razer'a müşterilere ödemesi için 1,1 milyon dolar ceza kesildi.

Razer Zephyr maskesi yüzünden 1,1 milyon dolar ödeyecek

ABD'li Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından duyurulan cezaya göre Razer, RGB aydınlatmalı Zephyr maskesinin N95 sınıfı filtreler kullandığını iddia etmişti. Ancak FTC, Razer'ın bu sağlık iddiasını destekleyecek hiçbir sertifika almadığını ortaya koydu. Bu da maskelerin test edilmediği anlamına geliyor.

N95 maskeleri, uygun şekilde takıldıklarında havadaki partiküllerin en az yüzde 95'ini filtrelemesi ile biliniyor. Ancak FTC, Zephyr maskelerinin N95 standardını karşıladıklarını doğrulayamadı. FDA veya NIOSH gibi resmi sağlık kuruluşları tarafından test edilmediği belirtildi.

13232132

Satışa çıktığı dönemlerde bazı YouTube kanalları da maskeyi incelemişti. Zephyr maskesini parçalayan YouTuber'lar, herhangi bir sertifika olmadığını tespit etmişti. Bunun üzerine Razer, N95 sertifikasından bahseden ifadeleri kaldırarak satış yaptı.

Son dava kapsamında ise Razer'a 1,1 milyon dolarlık ceza kesildi. Şirketin Zephyr maskesini satın alan herkese geri ödeme yapma zorunluluğu getirildi. Şirket ayrıca 100 bin dolarlık bir para cezasına da çarptırıldı.

FTC yetkilileri ayrıca pandemi döneminde N95 sertifikasına yönelik yanlış tutumları nedeniyle Razer'ı takibe alacaklarını ifade etti. Kurum, pandemi dönemindeki sağlıkla ilgili yanlış beyanlardan şirketi sorumlu tutacak. Razer ayrıca Zephyr Pro isimli bir maske de duyurdu, ancak hiçbir zaman piyasaya sürülmediğini belirtelim.

Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.