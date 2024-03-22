Realme, akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, Realme 12 serisine 12X adlı yeni bir uygun fiyatlı Android model ekledi. Peki bu cihaz, tüketicilere neler vadediyor? İşte Realme 12X teknik özellikleri ve fiyatı…
Realme 12X özellikleri ve fiyatı
Gücünü MediaTek imzası taşıyan Dimensity 6100+ işlemcisinden alan Realme 12X modeli, 6.67 inç boyutunda LCD bir ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 625 nit parlaklık sunuyor.
Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerasına yer veren uygun fiyatlı Android telefonun arka kasasındaysa 50 Megapiksel ana kamera ve ona eşlik eden iki tane yardımcı kamera bulunuyor.
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Kutudan Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çıkan cihaz, 15W hızlı şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekiyor. Bununla birlikte 12 GB dahili + 12 GB sanal olmak üzere toplamda 24 GB RAM'e sahip olan cihazın 256 GB/ 512 GB depolama alanı seçenekleri olduğunu da belirtelim.
Realme 12X teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
120 Hz yenileme hızı 625 nit parlaklıkİşlemci: MediaTek Dimensity 6100+RAM12 GB + 12 GB (Sanal RAM)Depolama: 256 GB/ 512 GBİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0Batarya Kapasitesi: 5000 mAhHızlı Şarj: 15WArka Kameralar: 50 megapiksel ana kamera + Yardımcı kameralarÖn Kamera: 8 megapikselSu ve Toz Direnci: Var (IP54)Parmak İzi Tarayıcı: Var (yan tarafa yerleştirilmiş)Kalınlık: 7.89 mmAğırlık: 190g 1 Nisan'dan itibaren markanın ana vatanı Çin'de satışa sunulacak Realme 12X modelinin ülkemizde çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Bütçe dostun Android telefonun başlangıç fiyatı 195 dolar olarak belirlendi. Realme 12X fiyatı: Realme 12X 12 GB RAM + 256 GB: 195 dolar Realme 12X 12 GB RAM + 512 GB: 220 dolar Son Dakika › Teknoloji › Realme 12X: Teknik Özellikler ve Fiyatı - Son Dakika Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanları, Çevrimdışı Bedenlenmiş Yapay Zeka (OEI) uygulaması ile robotik bir rehber köpek geliştirdi. Bu köpekler, en yeni dil modelleriyle donatılarak sınırlı bilgi işlem gücüne sahip olmalarına rağmen rehberlik görevlerini yerine getirebiliyor. Ayrıca, internet erişiminin bulunmadığı veya güvenilir olmadığı yerlerde çevrimdışı olarak çalışabiliyorlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk gençlerinin GÖKBEY, KIZILELMA ve KAAN gibi projelerle gökyüzüne Türk imzasını attığını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay misyonunu gerçekleştirebilmesi için gençlerin önemli bir rol oynadığını vurguladı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da gençlere hayallerinden vazgeçmemelerini söyleyerek, ilmin uzaya taşındığını ve Türk gençlerinin uzay alanında da var olacağını ifade etti. Eski Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, FIFA Futbol Geliştirme Şefi olarak önemli bir teklif yaparak yeni ofsayt kuralı belirlemenin hücum futbolunun gelişmesine ve daha çok gole sahne olan maçların hayatımıza girmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Wenger tarafından sunulan yeni ofsayt için denemeler yapılmasını kabul etti. Yeni kural, topun ayaktan çıktığı anda rakip oyuncunun tam anlamıyla önde olmasıyla oyunu durduracak. FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni ofsaytın futbolun temel kurallarından biri olduğunu belirtti ve denemelerin devam ettiğini açıkladı. Yeni ofsayt kuralıyla tartışmaların azalması ve hücum futbolu oynamaya çalışan takımların ofsayt tuzağına daha az takılması hedefleniyor. FIFA, yeni kuralın futbola olan ilgiyi canlandırmasını umuyor. Almanya'da TikTok yasağı konusunda artan bir tartışma var. Uygulamanın topladığı veri miktarı ve Çin'de devlet amaçları için kullanılma ihtimali endişeler arasında. Politikacılar, daha iyi bir düzenlemenin yasağından daha iyi olacağını düşünüyor. ABD'de ise TikTok'un ABD işletmesini satması veya uygulamanın yasaklanması gündemde. Bu gelişmeler, Almanya'daki TikTok kullanıcıları ve siyasi liderler için önemli etkiler yaratabilir. macOS Sonoma 14.4 güncellemesi, kullanıcıların iCloud'dan yeniden indirdikleri dosyaların eski versiyonlarını silen bir hata içeriyor. Bu hata, kullanıcıların eski bir versiyona geri dönme imkanını ortadan kaldırıyor. Raporlar, bu dosya versiyonlarının geri getirilemediğini belirtiyor ve bu hatanın yalnızca macOS Sonoma 14.4 ile ilişkili olduğunu vurguluyor. Bu durum, Apple'ın işletim sistemi güncellemelerinin test ve doğrulama süreçlerinde daha dikkatli olmasının gerekliliğini vurguluyor ve gelecekte benzer hataların önlenmesi için daha kapsamlı önlemler alınmasını zorunlu kılıyor. Samsung, yeni Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition tablet modeli için 8 yıl Android güncelleme sözü verdi. Bu, Samsung'un kurumsal müşteriler için sunduğu en uzun güncelleme desteği olacak. Peaky Blinders dizisinin yapımcısı Steven Knight, film uyarlaması için çekimlerin başlayacağı tarihi ve kadroda kimlerin yer alacağını açıkladı. Cillian Murphy'nin Tommy Shelby karakterine filmde de hayat vereceği doğrulandı. Senaryo İkinci Dünya Savaşı döneminde geçecek ve Thomas Shelby'nin hikayesini devam ettirecek. Vizyon tarihi henüz belirsiz. Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 180 metrekarelik alanda yeni nesil 40 bilgisayarın bulunduğu yazılım laboratuvarı açıldı. Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, laboratuvarın öğrencilerin yazılım becerilerini geliştirmesi ve sektöre hazır hale gelmeleri için önemli bir adım olduğunu belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle aya erişeceğini söyledi. Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile bir etkinlikte bir araya geldi ve Türk gençlerinin savunma sanayisi ve havacılıkta başarılarını gösterdiğini belirtti. Kacır, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesine vurgu yaparak, Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle Türkiye'nin haberleşme uydularını üretebilen 10 ülkeden biri olacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdiğini ve gençlerin ülkeyi daha ileri seviyelere taşıyacağını söyledi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, üniversitenin imkanlarından yararlanarak hem mesleki hem de akademik eğitim alıyor. OMÜ MTAL, siber güvenlik, savunma elektronik sistemleri ve elektrikli araçlar gibi alanlarda uzmanlaşmış bir lisedir. Öğrenciler, üniversitenin atölyelerini ve imkanlarını kullanabilmekte ve hem mesleki hem de akademik eğitim alabilmektedir. Ayrıca, OMÜ MTAL, kız ve erkek pansiyonlarıyla başka illerden gelen öğrencilere barınma imkanı da sağlamaktadır.
ÖzellikAçıklamaEkran: 6.67 inç – LCD
120 Hz yenileme hızı
625 nit parlaklıkİşlemci: MediaTek Dimensity 6100+RAM12 GB + 12 GB (Sanal RAM)Depolama: 256 GB/ 512 GBİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0Batarya Kapasitesi: 5000 mAhHızlı Şarj: 15WArka Kameralar: 50 megapiksel ana kamera + Yardımcı kameralarÖn Kamera: 8 megapikselSu ve Toz Direnci: Var (IP54)Parmak İzi Tarayıcı: Var (yan tarafa yerleştirilmiş)Kalınlık: 7.89 mmAğırlık: 190g
1 Nisan'dan itibaren markanın ana vatanı Çin'de satışa sunulacak Realme 12X modelinin ülkemizde çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Bütçe dostun Android telefonun başlangıç fiyatı 195 dolar olarak belirlendi.
Realme 12X fiyatı:
Realme 12X 12 GB RAM + 256 GB: 195 dolar
Realme 12X 12 GB RAM + 512 GB: 220 dolar
Son Dakika › Teknoloji › Realme 12X: Teknik Özellikler ve Fiyatı - Son Dakika
Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanları, Çevrimdışı Bedenlenmiş Yapay Zeka (OEI) uygulaması ile robotik bir rehber köpek geliştirdi. Bu köpekler, en yeni dil modelleriyle donatılarak sınırlı bilgi işlem gücüne sahip olmalarına rağmen rehberlik görevlerini yerine getirebiliyor. Ayrıca, internet erişiminin bulunmadığı veya güvenilir olmadığı yerlerde çevrimdışı olarak çalışabiliyorlar.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk gençlerinin GÖKBEY, KIZILELMA ve KAAN gibi projelerle gökyüzüne Türk imzasını attığını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay misyonunu gerçekleştirebilmesi için gençlerin önemli bir rol oynadığını vurguladı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da gençlere hayallerinden vazgeçmemelerini söyleyerek, ilmin uzaya taşındığını ve Türk gençlerinin uzay alanında da var olacağını ifade etti.
Eski Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, FIFA Futbol Geliştirme Şefi olarak önemli bir teklif yaparak yeni ofsayt kuralı belirlemenin hücum futbolunun gelişmesine ve daha çok gole sahne olan maçların hayatımıza girmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Wenger tarafından sunulan yeni ofsayt için denemeler yapılmasını kabul etti. Yeni kural, topun ayaktan çıktığı anda rakip oyuncunun tam anlamıyla önde olmasıyla oyunu durduracak. FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni ofsaytın futbolun temel kurallarından biri olduğunu belirtti ve denemelerin devam ettiğini açıkladı. Yeni ofsayt kuralıyla tartışmaların azalması ve hücum futbolu oynamaya çalışan takımların ofsayt tuzağına daha az takılması hedefleniyor. FIFA, yeni kuralın futbola olan ilgiyi canlandırmasını umuyor.
Almanya'da TikTok yasağı konusunda artan bir tartışma var. Uygulamanın topladığı veri miktarı ve Çin'de devlet amaçları için kullanılma ihtimali endişeler arasında. Politikacılar, daha iyi bir düzenlemenin yasağından daha iyi olacağını düşünüyor. ABD'de ise TikTok'un ABD işletmesini satması veya uygulamanın yasaklanması gündemde. Bu gelişmeler, Almanya'daki TikTok kullanıcıları ve siyasi liderler için önemli etkiler yaratabilir.
macOS Sonoma 14.4 güncellemesi, kullanıcıların iCloud'dan yeniden indirdikleri dosyaların eski versiyonlarını silen bir hata içeriyor. Bu hata, kullanıcıların eski bir versiyona geri dönme imkanını ortadan kaldırıyor. Raporlar, bu dosya versiyonlarının geri getirilemediğini belirtiyor ve bu hatanın yalnızca macOS Sonoma 14.4 ile ilişkili olduğunu vurguluyor. Bu durum, Apple'ın işletim sistemi güncellemelerinin test ve doğrulama süreçlerinde daha dikkatli olmasının gerekliliğini vurguluyor ve gelecekte benzer hataların önlenmesi için daha kapsamlı önlemler alınmasını zorunlu kılıyor.
Samsung, yeni Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition tablet modeli için 8 yıl Android güncelleme sözü verdi. Bu, Samsung'un kurumsal müşteriler için sunduğu en uzun güncelleme desteği olacak.
Peaky Blinders dizisinin yapımcısı Steven Knight, film uyarlaması için çekimlerin başlayacağı tarihi ve kadroda kimlerin yer alacağını açıkladı. Cillian Murphy'nin Tommy Shelby karakterine filmde de hayat vereceği doğrulandı. Senaryo İkinci Dünya Savaşı döneminde geçecek ve Thomas Shelby'nin hikayesini devam ettirecek. Vizyon tarihi henüz belirsiz.
Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 180 metrekarelik alanda yeni nesil 40 bilgisayarın bulunduğu yazılım laboratuvarı açıldı. Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, laboratuvarın öğrencilerin yazılım becerilerini geliştirmesi ve sektöre hazır hale gelmeleri için önemli bir adım olduğunu belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle aya erişeceğini söyledi. Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile bir etkinlikte bir araya geldi ve Türk gençlerinin savunma sanayisi ve havacılıkta başarılarını gösterdiğini belirtti. Kacır, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesine vurgu yaparak, Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle Türkiye'nin haberleşme uydularını üretebilen 10 ülkeden biri olacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdiğini ve gençlerin ülkeyi daha ileri seviyelere taşıyacağını söyledi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, üniversitenin imkanlarından yararlanarak hem mesleki hem de akademik eğitim alıyor. OMÜ MTAL, siber güvenlik, savunma elektronik sistemleri ve elektrikli araçlar gibi alanlarda uzmanlaşmış bir lisedir. Öğrenciler, üniversitenin atölyelerini ve imkanlarını kullanabilmekte ve hem mesleki hem de akademik eğitim alabilmektedir. Ayrıca, OMÜ MTAL, kız ve erkek pansiyonlarıyla başka illerden gelen öğrencilere barınma imkanı da sağlamaktadır.
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