Realme GT Neo 6 SE: Dünyanın En Parlak Ekranına Sahip Akıllı Telefon

Teknoloji

Akıllı telefon pazarındaki değişim tüm hızıyla sürüyor. Gelişen teknolojiyle günden güne daha da yetenekli hale gelen bu cihazların tamir ücretleri de sürekli artıyor. Ancak burada bazı istisnalar olduğunu söylemek mümkün. Zira geçen günlerde tanıtılan dünyanın en parlak ekranına sahip akıllı telefonu bu istisnalara bir örnek konumunda.

Realme GT Neo 6 SE ekran değişim ücreti gündem oldu

6.000 nit ile dünyanın en parlak akıllı telefon ekranına sahip GT Neo 6 SE modeli geçen günlerde kullanıcı karşısına çıktı. Şu an için Çin'de satışı bulunan modelin yedek parça ve değişim ücretleri paylaşıldı. Doğal olarak tüm gözler akıllı telefonun ekran değişim ücretindeydi diyebiliriz.

Realme GT Neo 6 SE'nin ekran değişim ücreti sadece 80 dolar. Bu, özellikle günümüz telefonlarının ekranlarının ortalama 150 ila 200 dolar arasında (amiral gemilerinde daha da artıyor) değiştirildiğini dikkate alındığında bir hayli ucuz.

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Akıllı telefonun yedek parça ücretleri şöyle;