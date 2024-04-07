Son yıllarda akıllı telefon pazarında daha çok duyulmaya başlanan Realme, bu başarısını sürdürebilmek için yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yakında yeni GT Neo 6 SE modelini piyasaya sürecek. Bu cihaz hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı yaşandı. Son olarak yine önemli detaylar ortaya çıktı. İşte beklenen Realme GT Neo 6 SE özellikleri…
Beklenen Realme GT Neo 6 SE özellikleri
Kısa süre sızan yeni bilgilere göre Realme GT Neo 6 SE, 6.78 inç boyutunda LTPO OLED ekranla gelecek. 1264 x 2780 piksel çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 144 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Öte yandan cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alacak.
Bu yonga seti; bir adet 2.8 GHz hızında Cortex-X4, dört adet 2.6 GHz hızında Cortex-A720 ve üç adet 1.9 GHz hızında Cortex-A520 olmak üzere toplamda 8 çekirdekten oluşuyor.
f/2.5 diyafram aralığına sahip 16 Megapiksel özçekim kamerasına yer verecek Realme GT Neo 6 SE modelinin arka kasasında ise iki kamera bizleri karşılayacak. Bunlar sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera.
Fiyat performans canavarı Vivo V30 Lite 4G tanıtıldı! İşte özellikleri
Akıllı telefon, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 üzerinde çalışacak. Son olarak 100W hızlı şarjdan beslenen 5500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceği de son gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Beklenen Realme GT Neo 6 SE özellikleri şu şekilde sıralandı;
1264 x 2780 piksel çözünürlük 144 Hz yenileme hızıİşlemciQualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm)Ön Kamera16 Megapiksel, f/2.5Arka Kameralar50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kameraBatarya5500 mAhŞarj Hızı100Wİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı Realme UI 5.0 Realme GT Neo 6 SE modelinin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Son Dakika › Teknoloji › Realme GT Neo 6 SE Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika Samsung, ABD'de yapay zeka çipi geliştirerek NVIDIA'ya rakip olacağı haberlerinin ardından şimdi de ABD'deki fabrika yatırımını iki katına çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, CHIPS Yasası kapsamında toplam yatırımını 44 milyar dolara çıkaracak ve Teksas eyaletinde bir çip fabrikası inşa edecek. Pomega, Kontrolmatik çatısı altında enerji depolama sistemleriyle Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji bağımsızlığını sağlamak adına önemli adımlar atıyor. Şirket, Türkiye'de ürettiği ürünlerle evlere ve iş yerlerine yenilikçi çözümler sunuyor. Pomega'nın batarya hücresi üretim tesisleri yıllık 3 GW saatlik üretim kapasitesine sahip olup, Türkiye'nin lityum demir fosfat kimyasıyla batarya hücresi üreten tek firmasıdır. Ayrıca, şirket rüzgar ve güneş enerji santrallerine entegre enerji depolama sistemleriyle enerji arzının ve sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Pomega'nın elektrikli araçların şarj altyapısını güçlendirmek amacıyla geliştirdiği çözümler, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına önemli katkılar sağlarken çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji ekosistemi oluşturulmasına da yardımcı oluyor. Oyun dünyası, her ay çıkan yeni yapımlar ile genişlemeye devam ediyor. Mayıs 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar arasında Prison Architect 2, Homeworld 3, V Rising, Touhou Genso Wanderer -Foresight-, World of Goo 2 ve Neptunia Game Maker R: Evolution gibi yapımlar bulunuyor. Oyuncular için seçenekler artıyor. Oyuncular tarafından büyük bir heyecanla beklenen 2024 Xbox Games Showcase etkinliği, 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte Xbox platformundaki birçok oyun hakkında önemli duyurular ve haberler verileceği öngörülüyor. Etkinlikte Gears 6, Indiana Jones, The Great Circle, Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed gibi önemli yapımlarla ilgili bilgiler yer alacak. Ayrıca yeni Call of Duty oyununun da bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. State of Decay 3, Fable ve Perfect Dark gibi ünlü yapımlar hakkında da önemli açıklamalar yapılması umuluyor. Son dönemin en çok konuşulan markalarından Infinix, uygun fiyatlı katlanabilir telefon satmaya hazırlanıyor olabilir. Infinix Zero Flip adıyla tasarlanmakta olan ürün, birçok kullanıcı tarafından ulaşılabilecek bir fiyat etiketi ile gelecek. Bu gelişme, sektörde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir. X (Twitter) güvenlik ekibi, platform kurallarını ihlal eden bot ve spam hesapların kaldırılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Bu adım ile platformun daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Bot ve spam hesapların kaldırılması nedeniyle takipçi sayılarında değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor. Samsung Galaxy S23 serisi için yayınlanan One UI 6.1 güncellemesinden sonra birçok kullanıcının dokunmatik ekran sorunu yaşadığı ortaya çıktı. Sorunun Samsung'un güncellemesiyle ilgisi olmadığı ve Google'ın Keşfet akışının sebep olduğu tespit edildi. Samsung yönetimi ve Google, sorunu çözmek için çalışmalar yapıyor. Geçici bir çözüm olarak kullanıcılardan Google uygulamasının verilerini temizlemeleri isteniyor. Microsoft, yakında yayınlanacak olan Windows 11 24H2 sürümü ile birlikte arayüz kişiselleştirme amaçlı üçüncü taraf uygulamaları engelleyecek. Kullanıcılar, güncellemeyi yapmayanlar dışında özelleştirme uygulamalarını kullanamayacak. Steam, Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Counter-Strike 2, EA SPORTS FC 24 ve PUBG: BATTLEGROUNDS gibi popüler oyunlar listede yer aldı.
ÖzellikDeğerEkran6.78 inç – LTPO OLED
1264 x 2780 piksel çözünürlük
144 Hz yenileme hızıİşlemciQualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm)Ön Kamera16 Megapiksel, f/2.5Arka Kameralar50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kameraBatarya5500 mAhŞarj Hızı100Wİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı Realme UI 5.0
Realme GT Neo 6 SE modelinin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
Son Dakika › Teknoloji › Realme GT Neo 6 SE Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Samsung, ABD'de yapay zeka çipi geliştirerek NVIDIA'ya rakip olacağı haberlerinin ardından şimdi de ABD'deki fabrika yatırımını iki katına çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, CHIPS Yasası kapsamında toplam yatırımını 44 milyar dolara çıkaracak ve Teksas eyaletinde bir çip fabrikası inşa edecek.
Pomega, Kontrolmatik çatısı altında enerji depolama sistemleriyle Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji bağımsızlığını sağlamak adına önemli adımlar atıyor. Şirket, Türkiye'de ürettiği ürünlerle evlere ve iş yerlerine yenilikçi çözümler sunuyor. Pomega'nın batarya hücresi üretim tesisleri yıllık 3 GW saatlik üretim kapasitesine sahip olup, Türkiye'nin lityum demir fosfat kimyasıyla batarya hücresi üreten tek firmasıdır. Ayrıca, şirket rüzgar ve güneş enerji santrallerine entegre enerji depolama sistemleriyle enerji arzının ve sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Pomega'nın elektrikli araçların şarj altyapısını güçlendirmek amacıyla geliştirdiği çözümler, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına önemli katkılar sağlarken çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji ekosistemi oluşturulmasına da yardımcı oluyor.
Oyun dünyası, her ay çıkan yeni yapımlar ile genişlemeye devam ediyor. Mayıs 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar arasında Prison Architect 2, Homeworld 3, V Rising, Touhou Genso Wanderer -Foresight-, World of Goo 2 ve Neptunia Game Maker R: Evolution gibi yapımlar bulunuyor. Oyuncular için seçenekler artıyor.
Oyuncular tarafından büyük bir heyecanla beklenen 2024 Xbox Games Showcase etkinliği, 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte Xbox platformundaki birçok oyun hakkında önemli duyurular ve haberler verileceği öngörülüyor. Etkinlikte Gears 6, Indiana Jones, The Great Circle, Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed gibi önemli yapımlarla ilgili bilgiler yer alacak. Ayrıca yeni Call of Duty oyununun da bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. State of Decay 3, Fable ve Perfect Dark gibi ünlü yapımlar hakkında da önemli açıklamalar yapılması umuluyor.
Son dönemin en çok konuşulan markalarından Infinix, uygun fiyatlı katlanabilir telefon satmaya hazırlanıyor olabilir. Infinix Zero Flip adıyla tasarlanmakta olan ürün, birçok kullanıcı tarafından ulaşılabilecek bir fiyat etiketi ile gelecek. Bu gelişme, sektörde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir.
X (Twitter) güvenlik ekibi, platform kurallarını ihlal eden bot ve spam hesapların kaldırılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Bu adım ile platformun daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Bot ve spam hesapların kaldırılması nedeniyle takipçi sayılarında değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor.
Samsung Galaxy S23 serisi için yayınlanan One UI 6.1 güncellemesinden sonra birçok kullanıcının dokunmatik ekran sorunu yaşadığı ortaya çıktı. Sorunun Samsung'un güncellemesiyle ilgisi olmadığı ve Google'ın Keşfet akışının sebep olduğu tespit edildi. Samsung yönetimi ve Google, sorunu çözmek için çalışmalar yapıyor. Geçici bir çözüm olarak kullanıcılardan Google uygulamasının verilerini temizlemeleri isteniyor.
Microsoft, yakında yayınlanacak olan Windows 11 24H2 sürümü ile birlikte arayüz kişiselleştirme amaçlı üçüncü taraf uygulamaları engelleyecek. Kullanıcılar, güncellemeyi yapmayanlar dışında özelleştirme uygulamalarını kullanamayacak.
Steam, Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Counter-Strike 2, EA SPORTS FC 24 ve PUBG: BATTLEGROUNDS gibi popüler oyunlar listede yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?