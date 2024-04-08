Realme'nin yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Realme GT Neo 6 SE modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar orta-üst segmente hitap edeceğini gözler önüne seriyor. Son gelen raporlar modelin teknik özelliklerini lansman öncesi ortaya koyuyor. İşte Realme GT Neo 6 SE özellikleri ve tanıtım tarihi!
Realme GT Neo 6 SE özellikleri ve tanıtım tarihi
Realme GT Neo 6 SE modeli 11 Nisan'da vitrine çıkacak. Akıllı telefonun tanıtım tarihi yaklaştıkça resmi paylaşımlar da hızla gelmeye devam ediyor. Son paylaşımlar cihazın Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alacağını gözler önüne seriyor.
Modelde yer alacak işlemci 4 nm mimariyle üretildi. Bunun yanı sıra; 1x 2.8 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 1.9 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 732 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
144 Hz ekranlı Realme GT Neo 6 SE'nin özellikleri sızdı!
Akıllı telefonda 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama mevcut olacak. Ancak burada daha farklı opsiyonlarının olma ihtimalini akıllardan çıkarmamak önemli. Bunun yanı sıra kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Realme UI 5 sürümünü çalıştıracağını belirtelim.
Realme GT Neo 6 SE'nin hafif kavisli kenarlara sahip 6,78 inç OLED bir ekranla gelmesi bekleniyor. Bu panel; 1,5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 6.000 nit'e kadar parlaklık sunacak. Bunun dışında 16 Megapiksel ön kamera ve OIS destekli 50 Megapiksel birincil kameranın başı çektiği üçlü kamera kurulumuyla gelecek.
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Son Dakika › Teknoloji › Realme GT Neo 6 SE Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika
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