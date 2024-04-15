Realme P1 ve P1 Pro: Özellikler ve Fiyatlar

Realme bugün orta segmente hitap eden yeni modelleri Realme P1 ve P1 Pro'yu tanıttı. Uygun fiyatı ile dikkat çeken P1 serisi, fiyat/performans odaklı olması nedeniyle yoğun ilgi gördü. Peki Realme P1 serisi neler sunuyor? Gelin yakından bakalım.
Realme P1 ve P1 Pro özellikleri!
Realme'nin yeni orta segment modelleri P1 ve P1 Pro bugün gerçekleşen lansmanda görücüye çıktı. Dairesel kamera tasarımı ve canlı renkleri ile dikkat çeken P1 serisi, fiyatları nedeniyle hızla stokları tüketecek gibi duruyor. Gelin lafı uzatmadan ilk olarak P1'e, ardından P1 Pro'ya yakından bakalım.
6,67 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile gelen Realme P1, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Ekranın hemen üzerinde 16 Megapiksel selfie kamerasını konumlandıran P1, arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik Samsung JN1 sensörü kullanıyor. Bunun yanında ise 2 Megapiksellik ek bir sensör daha yer alıyor.
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MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden güç alan P1, 8GB'a kadar RAM, 256GB'a kadar depolama seçeneği sunuyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bir pilden alan cihaz, 45W hızlı şarj desteği ile geliyor. Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çalışan P1, toplam 188 gram ağırlığında ve 7,91 mm kalınlığında. Fiyat 6/128GB sürümü için 192 Dolar olarak belirlenirken, 8/256GB olan sürüm 228 Dolar'a raflarda yerini alacak.
Realme P1 Pro'ya geçtiğimiz de ise bizleri 6,7 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekran karşılıyor. Yine 120Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran FHD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. 16 Megapiksel selfie kamerasını ön tarafında taşıyan P1 Pro, arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik Sony LYT-600'ü kullanıyor. Bu kameranın yanında ise 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens yer alıyor.
Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alan P1 Pro, 8GB RAM bellek ile geliyor. 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunan cihaz, yine 45W hızlı şarjlı 5000 mAh pilden besleniyor. Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile kutudan çıkan P1 Pro, 184 gram ağırlığa ve 8,35 mm kalınlığa sahip. Fiyatı ise 128GB depolamalı model için 264 Dolar, 256GB depolamalı model için 275 Dolar olarak belirlenmiş.
Realme P1 ve P1 Pro teknik özellikleri!
Son Dakika › Teknoloji › Realme P1 ve P1 Pro: Özellikler ve Fiyatlar - Son Dakika Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak. Akıllı telefon pazarında adını sıkça duyuran vivo, ürün kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Şirketin yakında piyasaya süreceği vivo Y200i modelinin özellikleri ortaya çıktı. 6.72 inç boyutunda LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleri, 50 MP ana kamera ve 6000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan vivo Y200i, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Samsung, Galaxy S24 serisi ile birlikte Galaxy AI teknolojisini tanıttı. Şirket, 2022 modelleri olan amiral gemisi telefonlar, katlanabilir cihazlar ve tabletlerin de Galaxy AI teknolojisini destekleyeceğini açıkladı. 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Model M, geleneksel motosiklet tasarımını tamamen yeniden düşünerek, speichenlos (jantsız) bir tasarıma ve gövde içine entegre frenlere sahip. Ayak koyma yerleri sürücünün boyuna göre ayarlanabilen ve çıkarılabilir akü sistemi gibi özelliklere sahip olan Model M, park sorunu yaşanan şehir içi kullanım için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Tesla'nın yenilikçi ve çığır açan imajını güçlendiren Model M, markanın elektrikli otomobil pazarında motosikletlerle de iddialı olduğunu gösteriyor. Samsung, ABD'nin Teksas eyaletindeki çip üretim tesislerini genişletmek için ABD hükümetinden 6.4 milyar dolarlık doğrudan fon alacak. Bu finansman, U.S. CHIPS ve Science Act kapsamında sağlanacak ve Samsung'un Taylor, Teksas'ta kurmayı planladığı yeni çip üretim merkezi ile Austin'deki mevcut tesisinin genişletilmesine yönelik olacak. Samsung, bu fonları Teksas'taki tesislerine yapmayı planladığı 44 milyar dolarlık toplam yatırımın bir parçası olarak kullanacak. Şirket, Hazine Bakanlığı'ndan yatırım harcamalarının yüzde 25'ine kadarını kapsayacak bir yatırım vergisi kredisi talep edecek. Bu yatırımlar, Teksas'ta gelişmiş çiplerin geliştirilmesi ve üretilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bir ileri paketleme tesisi kurulmasını içerecek. Samsung'un bu yatırımlarıyla, ABD'nin dünya genelindeki ileri lojik çipler üretimindeki payının bu on yılın sonuna kadar yüzde 20'ye ulaşması bekleniyor. Samsung Device Solutions Division'ın başkanı ve CEO'su Kye Hyun Kyung, bu genişlemeyle ABD'yi küresel bir yarı iletken üretim destinasyonu olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, ABD müşterilerinden gelecek talepleri karşılamak üzere tesislerin yapay zeka çipleri gibi gelecekteki ürünler için en yeni süreç teknolojileriyle donatılacağını ifade etti. Bu stratejik hamle, Samsung'un ABD'deki yarı iletken ekosistemini güçlendirme ve küresel pazarda rekabetçi kalma çabalarını gösteriyor. Aynı zamanda, ABD'nin yarı iletken arz zinciri güvenliğini ilerletme yönündeki çabalarına da önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Tesla, Cybertruck teslimatlarını beklenmedik bir şekilde durdurdu. Sipariş veren müşterilere ise aracın hazırlanmasında bir gecikme olduğu bildirilerek randevuların iptal edildiği belirtiliyor. Cybertruck sahipleri arasında yapılan paylaşımlara göre aracın gaz pedalında bir problem olduğu belirtiliyor.
ÖzelliklerRealme P1Realme P1 ProEkran6,67 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, FHD+6,7 inç kavisli AMOLED, 120Hz yenileme hızı, FHD+Ön Kamera16 Megapiksel16 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel (Samsung JN1) + 2 Megapiksel50 Megapiksel (Sony LYT-600) + 8 Megapiksel ultra geniş açılıİşlemciMediaTek Dimensity 7050Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1RAM Bellek8GB8GBDepolama128GB, 256GB128GB, 256GBPil5000 mAh, 45W hızlı şarj desteği5000 mAh, 45W hızlı şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı Realme UI 5.0Android 14 tabanlı Realme UI 5.0Ağırlık188 gram184 gramKalınlık7,91 mm8,35 mmFiyat6/128GB – 192 Dolar, 8/256GB – 228 Dolar128GB – 264 Dolar, 256GB – 275 Dolar
Son Dakika › Teknoloji › Realme P1 ve P1 Pro: Özellikler ve Fiyatlar - Son Dakika
Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.
Akıllı telefon pazarında adını sıkça duyuran vivo, ürün kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Şirketin yakında piyasaya süreceği vivo Y200i modelinin özellikleri ortaya çıktı. 6.72 inç boyutunda LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleri, 50 MP ana kamera ve 6000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan vivo Y200i, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
Samsung, Galaxy S24 serisi ile birlikte Galaxy AI teknolojisini tanıttı. Şirket, 2022 modelleri olan amiral gemisi telefonlar, katlanabilir cihazlar ve tabletlerin de Galaxy AI teknolojisini destekleyeceğini açıkladı. Galaxy AI yapay zekası, mesaj çevirme, telefon görüşmelerini çevirme, mesajları yeniden yazma, fotoğrafları düzenleme ve ses transkripsiyonlarında konuşmacıları tanımlama gibi önemli özellikler sunuyor.
Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.
POCO, yüksek özelliklere sahip yeni F serisi modeli POCO F6 Pro'yu yakında tanıtacak. FCC sertifikasyonunda ortaya çıkan cihazın bazı özellikleri de açığa çıktı. F6 Pro, 5000 mAh batarya, 2K çözünürlüklü OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 16GB'a kadar RAM bellek gibi özellikler sunacak. Ayrıca 50 Megapiksel ana kamera ve 16 Megapiksel selfie kamera da bulunacak. POCO F6 Pro'nun satışa çıktığında nasıl bir ilgi göreceği merak konusu.
Alfa Romeo'nun sevilen elektrikli SUV modeli Stelvio Quadrifoglio, yeni nesil bir 800V mimariye sahip olacak ve kısa sürede şarj olabilecek. 1000 beygir gücüne yaklaşması beklenen aracın, otomotiv sektöründe büyük bir ses getirmesi bekleniyor. Alfa Romeo'nun gelecek yıllarda 15 farklı model piyasaya süreceği ve Stelvio Quadrifoglio ile batarya ömrü konusunda seviyeyi bir ileriye taşıması bekleniyor. Aracın Türkiye pazarına sunulması da öngörülüyor.
İspanyol tasarımcı Víctor Rodríguez Gómez'in kaleminden çıkan Tesla Model M elektrikli motosiklet konsepti, futuristik tasarımıyla dikkat çekiyor ve Tesla'nın ürün yelpazesine yeni bir soluk getiriyor. Model M, geleneksel motosiklet tasarımını tamamen yeniden düşünerek, speichenlos (jantsız) bir tasarıma ve gövde içine entegre frenlere sahip. Ayak koyma yerleri sürücünün boyuna göre ayarlanabilen ve çıkarılabilir akü sistemi gibi özelliklere sahip olan Model M, park sorunu yaşanan şehir içi kullanım için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Tesla'nın yenilikçi ve çığır açan imajını güçlendiren Model M, markanın elektrikli otomobil pazarında motosikletlerle de iddialı olduğunu gösteriyor.
Samsung, ABD'nin Teksas eyaletindeki çip üretim tesislerini genişletmek için ABD hükümetinden 6.4 milyar dolarlık doğrudan fon alacak. Bu finansman, U.S. CHIPS ve Science Act kapsamında sağlanacak ve Samsung'un Taylor, Teksas'ta kurmayı planladığı yeni çip üretim merkezi ile Austin'deki mevcut tesisinin genişletilmesine yönelik olacak. Samsung, bu fonları Teksas'taki tesislerine yapmayı planladığı 44 milyar dolarlık toplam yatırımın bir parçası olarak kullanacak. Şirket, Hazine Bakanlığı'ndan yatırım harcamalarının yüzde 25'ine kadarını kapsayacak bir yatırım vergisi kredisi talep edecek. Bu yatırımlar, Teksas'ta gelişmiş çiplerin geliştirilmesi ve üretilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bir ileri paketleme tesisi kurulmasını içerecek. Samsung'un bu yatırımlarıyla, ABD'nin dünya genelindeki ileri lojik çipler üretimindeki payının bu on yılın sonuna kadar yüzde 20'ye ulaşması bekleniyor. Samsung Device Solutions Division'ın başkanı ve CEO'su Kye Hyun Kyung, bu genişlemeyle ABD'yi küresel bir yarı iletken üretim destinasyonu olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, ABD müşterilerinden gelecek talepleri karşılamak üzere tesislerin yapay zeka çipleri gibi gelecekteki ürünler için en yeni süreç teknolojileriyle donatılacağını ifade etti. Bu stratejik hamle, Samsung'un ABD'deki yarı iletken ekosistemini güçlendirme ve küresel pazarda rekabetçi kalma çabalarını gösteriyor. Aynı zamanda, ABD'nin yarı iletken arz zinciri güvenliğini ilerletme yönündeki çabalarına da önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.
Tesla, Cybertruck teslimatlarını beklenmedik bir şekilde durdurdu. Sipariş veren müşterilere ise aracın hazırlanmasında bir gecikme olduğu bildirilerek randevuların iptal edildiği belirtiliyor. Cybertruck sahipleri arasında yapılan paylaşımlara göre aracın gaz pedalında bir problem olduğu belirtiliyor.
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