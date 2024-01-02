Geçtiğimiz aylarda kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 13 serisinin global macerası başlamak üzere. Akıllı telefonların küresel versiyonları son dönemde birçok sızıntı ve raporla gündeme gelirken, fiyat gibi konular da fazlasıyla merak ediliyordu. Peki global Redmi Note 13 ne kadardan satılacak?
Redmi Note 13 fiyatı ne kadar olacak?
Sektörde sızıntılarıyla bilinen leander, Redmi Note 13 serisinin fiyatlarını gözler önüne serdi. Buna göre standart modelin 6 GB RAM + 128 GB depolama sunan versiyonu 250, Pro'nun 8 GB + 128 GB sunan sürümü ise yaklaşık 350 dolardan satılacak.
Akıllı telefonların Çin ve global sürümleri arasında herhangi bir özellik veya tasarım farklılığının olması beklenmiyor. Son olarak serinin 4 Ocak'ta tanıtılması planlanıyor.
Global yolundaki Redmi Note 13 serisi kaç yıl güncelleme alacak?
Kullanıcılara fikir vermesi açısından serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modelinin teknik özellikleri şöyle;
Son Dakika › Teknoloji › Redmi Note 13 Serisinin Global Fiyatı Belli Oldu - Son Dakika
ÖzellikDeğerEkran6.67 inç, 1.5K (3200 x 1440 piksel), OLED, 120Hz yenileme hızı, 1800nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass VictusİşlemciSnapdragon 7s Gen 2RAM6GB, 8GB, 12GB, 16GB LPDDR5 RAMDepolama512GBGrafik BirimiAdreno 710İşletim SistemiAndroid 13Arka Kamera200 Megapiksel OIS Samsung HP3 + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 2 Megapiksel makroÖn Kamera16 MegapikselBatarya5100mAhŞarj67W hızlı şarjBoyutlar163.56 x 74.67 x 8.38 mmAğırlık187 gramBağlantılar5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-CDiğer ÖzelliklerX-ekseni doğrusal motor, çift stereo hoparlör, IP54 su ve toz direnci, 3.5mm ses jakı, ekran içi parmak izi tarayıcı
Son Dakika › Teknoloji › Redmi Note 13 Serisinin Global Fiyatı Belli Oldu - Son Dakika