 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Redmi Note 13 Serisinin Global Fiyatı Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Redmi Note 13 Serisinin Global Fiyatı Belli Oldu

Redmi Note 13 serisinin global fiyatları sızdırıldı. Standart modelin 6 GB RAM + 128 GB depolama versiyonu 250 dolar, Pro modelin ise 8 GB + 128 GB versiyonu yaklaşık 350 dolardan satılacak. Serinin tanıtımı 4 Ocak'ta yapılacak.

Redmi Note 13 Serisinin Global Fiyatı Belli Oldu
02.01.2024 - 14:30,
Abone Ol

Geçtiğimiz aylarda kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 13 serisinin global macerası başlamak üzere. Akıllı telefonların küresel versiyonları son dönemde birçok sızıntı ve raporla gündeme gelirken, fiyat gibi konular da fazlasıyla merak ediliyordu. Peki global Redmi Note 13 ne kadardan satılacak?

Redmi Note 13 fiyatı ne kadar olacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen leander, Redmi Note 13 serisinin fiyatlarını gözler önüne serdi. Buna göre standart modelin 6 GB RAM + 128 GB depolama sunan versiyonu 250, Pro'nun 8 GB + 128 GB sunan sürümü ise yaklaşık 350 dolardan satılacak.

Redmi note 13 series MRP So expected price imo

Note 13 6-128: rs 18999

Note 13 pro 8-128- rs 24999

Note 13 pro+ 8-256- rs 29999 Let's hope these are the prices pic.twitter.com/QZaOebTAsJ

— leander (@leander0905) December 30, 2023

Akıllı telefonların Çin ve global sürümleri arasında herhangi bir özellik veya tasarım farklılığının olması beklenmiyor. Son olarak serinin 4 Ocak'ta tanıtılması planlanıyor.

Global yolundaki Redmi Note 13 serisi kaç yıl güncelleme alacak?

Kullanıcılara fikir vermesi açısından serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modelinin teknik özellikleri şöyle;

ÖzellikDeğerEkran6.67 inç, 1.5K (3200 x 1440 piksel), OLED, 120Hz yenileme hızı, 1800nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass VictusİşlemciSnapdragon 7s Gen 2RAM6GB, 8GB, 12GB, 16GB LPDDR5 RAMDepolama512GBGrafik BirimiAdreno 710İşletim SistemiAndroid 13Arka Kamera200 Megapiksel OIS Samsung HP3 + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 2 Megapiksel makroÖn Kamera16 MegapikselBatarya5100mAhŞarj67W hızlı şarjBoyutlar163.56 x 74.67 x 8.38 mmAğırlık187 gramBağlantılar5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-CDiğer ÖzelliklerX-ekseni doğrusal motor, çift stereo hoparlör, IP54 su ve toz direnci, 3.5mm ses jakı, ekran içi parmak izi tarayıcı

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Redmi Note 13 Serisinin Global Fiyatı Belli Oldu - Son Dakika


15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız yüzde 0,6 artarak 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız yüzde 0,6 artarak 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37
Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33
Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24
15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:37
Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız yüzde 0,6 artarak 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:37 Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 15:36:23. #1.12#
SON DAKİKA: Redmi Note 13 Serisinin Global Fiyatı Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement