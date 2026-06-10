Roblox'a Erişim Engeli Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Roblox'a Erişim Engeli Kaldırıldı

10.06.2026 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, oyun platformu Roblox'a yönelik erişim engelini kaldırdı. Kullanıcı güvenliği sağlandı.

Rusya'da dijital oyun platformu Roblox'a yönelik erişim engelinin kaldırıldığı bildirildi.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, Roblox'un kullanıcı güvenliğinin sağlanmasına yönelik Rus mevzuatının gerekliliklerini tamamen yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Çevrim içi oyun servisi Roblox, Rusya'nın tamamında yeniden erişime açıldı." ifadesine yer verildi.

Roblox'un çocukların güvenliğine yönelik kapsamlı ek tedbirler uyguladığına işaret edilen açıklamada, platformda oyunlara erişimin yaş gruplarına göre sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmanın devreye alındığı bildirildi.

Açıklamada, Roblox'un platformda istenmeyen içeriklerin yayılmasıyla mücadele etmeyi de taahhüt ettiği belirtildi.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı ile Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün Roblox'a yönelik erişim engelinin kaldırılması için güvenlik birimlerine başvurduklarını duyurmuştu.

Rusya'da dijital oyun platformu Roblox'a, terör ve LGBT konularında propaganda yapıldığı gerekçesiyle Aralık 2025'te erişim engeli getirilmişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Roblox, Dünya, Rusya, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Roblox'a Erişim Engeli Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT, Dünya Kupası maçları için frekans bilgilerini paylaştı TRT, Dünya Kupası maçları için frekans bilgilerini paylaştı
Bircan Yıldırım’ın sosyal medya hesabı için kapatma kararı alındı Bircan Yıldırım’ın sosyal medya hesabı için kapatma kararı alındı
Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü
İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi
Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar
ABD, İran’a karşı saldırılara başladı Liman kentleri hedef alındı ABD, İran'a karşı saldırılara başladı! Liman kentleri hedef alındı

21:17
Ne Vedat ne de Guirassy Aziz Yıldırım’dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
Ne Vedat ne de Guirassy! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
20:15
Fenerbahçe’de Kante depremi
Fenerbahçe'de Kante depremi
19:20
İsrailli gazeteciden skandal soru Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan’a laf ettirmedi
İsrailli gazeteciden skandal soru! Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi
19:02
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
18:51
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
18:35
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan soruşturma başlatıldı
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 21:19:59. #.0.5#
SON DAKİKA: Roblox'a Erişim Engeli Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.