Robot ve Teknoloji Olimpiyatları Başladı

SUBÜ ve SAMİB iş birliğiyle ilköğretimden üniversite düzeyine kadar 740 takımın projeleri ile katıldığı Robot ve Teknoloji Olimpiyatları'nın ikincisi başladı. 2 gün sürecek olan etkinlikte 8 kategoride dereceye giren öğrencilere toplam 800 bin TL ödül dağıtılacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) iş birliği ile gençlerin teknolojik tasarım ve uygulama becerilerini geliştirmeleri ve üreten/girişimci bireyler olarak yetişmeleri gayesiyle Sakarya Robot ve Teknoloji Olimpiyatları'nın (ROBOTEK) ikincisi törenle başladı. Spor Bilimleri Fakültesinde başlayan etkinlikte 740 takım projelerini sergileyerek yarışacak. 2 gün sürecek ola olimpiyatlarda, 'Mini Sumo Robot Yarışması', 'Çizgi İzleyen Robot Yarışması', 'Robo Futbol Yarışması', 'Tasarla-Geliştir Yarışması', 'Savaşan Robot Yarışması', 'İnsansız Hava Araçları Yarışması, 'Labirent Çözen Yarışması' ve 'Serbest Kategori' gibi 8 farklı yarışma kategorisinde dereceye giren öğrencilere toplam 800 bin TL ödül dağıtılacak.

"Çocuklarımız gerçekten harikalar oluşturuyor"

Robot ve Teknoloji Olimpiyatları'nın bu sene ikincisinin düzenlendiğini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "SUBÜ ve SAMİB iş birliğiyle bu sene yarışmanın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Birçok kategori var çocuklarımız gerçekten harikalar oluşturuyor. Biz bunları gördüğümüz zaman göğsümüz kabarıyor. Olimpiyat şeklinde devam ediyor ve burada geleceğin mühendisleri, iş insanları yetişiyor. Bu yarışmanın bir gayesi var dolayısıyla yarışmaya katılanları tebrik ediyorum. Şu anda yarışma devam ediyor ve 740 takım katılıyor. Burada aslında ailelerle birlikte binlerce kişi aynı anda aynı teknolojisi havasını soluyor, bu da son derece kıymetlidir diye düşünüyorum" dedi. - SAKARYA