Rockstar Games, GTA 6\'yı resmi web sitesinde listelemeye başladı

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Rockstar Games, yıllardır merakla beklenen GTA 6 için ilk tanıtım fragmanını geçtiğimiz aylarda yayınladı. Oyun dünyasının gündemine bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından yeni yapım için beklentiler giderek artmaya başladı. Hatta oyuncular, fragmanda keşfettikleri ilginç detaylar ile daha da heyecanlanmaya başladı. Bugün ise yeni bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki GTA 6, Rockstar Games'in Oyunlar sayfasında listelendi.

GTA 6, Rockstar Games'in oyunlar sayfasına eklendi

Rockstar Games'in resmi web sitesinde Games adında bir sayfa bulunuyor ve şirket, geliştirdiği tüm oyunları bu sayfada sıralıyor. Burada Red Dead Redemption 2'den GTA 5'e, Bully'den Max Payne 3'e kadar birçok yapım yer alıyor.

Rockstar Games, bu sayfada GTA 6'yı da göstermeye başladı. Tanıtım görselinde oyunun 2025 yılında yani önümüzdeki sene piyasaya sürüleceği bilgisi göze çarpıyor. Tabii bu tarihin zaten daha önce duyurulduğunu belirtelim. Yani sürpriz değil.

Rockstar Games, GTA 6'nın geliştirme sürecinde değişikliğe gidiyor!

GTA 6 nasıl olacak?

Çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen GTA 6, Lucia adlı bir kadın ve Jason adlı bir erkek karakteri merkezine alacak. Hikaye, sevgili olduğu tahmin edilen bu ikili üzerinden yürüyecek. Bir hayli büyük haritaya sahip olacak yapım, Vice City'yi de içerecek. Büyüklüğü daha anlaşılır şekilde ifade etmek gerekirse, GTA 5 haritasından 2.5 kat daha büyük olacağı öne sürülüyor. Bu da en heyecanlandıran noktalardan birisi.

Yeni nesil konsolların gücünden faydalanacak oyun, daha gerçekçi grafikler, sürüş dinamikleri ve özellikle de yapay zeka ile dikkat çekecek. Rockstar Games, geliştirdiği oyunlarda detaylara önem veren bir firma. Bu doğrultuda GTA 6 için beklentiler büyük.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.