Rusya'da Google, Telegram ve Pinterest'e yasaklı içerik cezası 22,8 milyon ruble - Son Dakika
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Rusya'da Google, Telegram ve Pinterest'e yasaklı içerik cezası 22,8 milyon ruble

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Rusya'da mahkeme, yasaklı içerikleri kaldırmadıkları için Google, Telegram ve Pinterest'e toplam 22,8 milyon ruble para cezası verdi. Telegram 11,4 milyon, Google 7,6 milyon ve Pinterest 3,8 milyon ruble ödeyecek; Pinterest'e ayrıca 8 milyon rubleye kadar ek ceza gelebilir.

Rusya'da Google, Telegram ve Pinterest'e yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 22,8 milyon ruble (yaklaşık 262 bin dolar) para cezası verildi.

Başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, söz konusu şirketler aleyhine açılan davaları karara bağladı.

Mahkeme, Telegram'ın yasaklı üç ayrı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle 11,4 milyon ruble, Google'ın iki ayrı ihlal nedeniyle 7,6 milyon ruble ve Pinterest'in 3,8 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Pinterest hakkında ayrıca aşırılıkçı faaliyet çağrıları ile çocuklara ait yasaklı içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle ayrı bir idari işlem başlatılırken şirkete bu kapsamda 8 milyon rubleye kadar ek para cezası verilebileceği bildirildi.

Rusya'da Google, Telegram ve Pinterest'in yanı sıra diğer yabancı internet platformlarına da yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve ülkedeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi gerekçelerle daha önce para cezaları uygulanmıştı.

Google'a 2021 sonundan bu yana cirosu üzerinden verilen para cezalarının toplamı 29 milyar rubleyi aşarken şirketin ülkedeki icra borcunun 20 milyar rublenin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Pinterest, Teknoloji, Telegram, Google, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Rusya'da Google, Telegram ve Pinterest'e yasaklı içerik cezası 22,8 milyon ruble - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da Google, Telegram ve Pinterest'e yasaklı içerik cezası 22,8 milyon ruble - Son Dakika
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