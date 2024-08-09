Rusya'da Signal'e erişim engeli getirildi

Teknoloji

Rusya'da mevzuata uymadığı gerekçesiyle mesajlaşma uygulaması Signal'e erişim engeli getirildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Signal'in terör ve aşırılıkçılığa yönelik mevzuata uymadığı belirtildi.

Açıklamada, "Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle Signal uygulamasına erişim kısıtlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Rusya'da daha önce de Facebook, X ve Instagram gibi sitelere, son olarak da 1 Ağustos'ta YouTube'a erişim yasağı getirilmişti.

ABD merkezli mesajlaşma uygulaması Signal, özellikle gizliliğe yönelik uçtan uca şifreleme gibi kullandığı teknolojilerle tanınıyor.