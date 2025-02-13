Rusya'da Yabancı Uygulamalara İletişim Yasağı

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rus kamu kuruluşları, telekomünikasyon şirketleri ve bankalarının yabancı mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurmalarının yasaklanacağını söyledi.

Mişustin, başkent Moskova'da düzenlenen hükümet toplantısında konuştu.

Rusya'da cep telefonları üzerinden dolandırıcılığın azaltılmasına yönelik önlemler alınacağını belirten Mişustin, "Kamu kuruluşları, telekom operatörleri ve bankalar artık insanlarla iletişim kurarken yabancı mesajlaşma uygulamaları kullanamayacak." dedi.

Mişustin, böylelikle dolandırıcıların bu tür kurumların çalışanlarını taklit ettiği durumları durdurmayı hedeflediklerini belirtti.

İnsanların "şüpheli aramaları" fark edebilmeleri için de bir bilgi sisteminin kurulacağını anlatan Mişustin, sistemde vatandaşların güvenini kişisel kazanç için kullananların kayıtlarının toplanacağını aktardı.

Rusya'da özellikle Ukrayna savaşının başlamasının ardından telefon üzerinden dolandırıcılık vakalarında artış yaşanmıştı.