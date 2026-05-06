SAHA 2026 Fuarı'nda Çoğunlukla Savunma Sözleşmeleri İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SAHA 2026 Fuarı'nda Çoğunlukla Savunma Sözleşmeleri İmzalandı

06.05.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAHA 2026 Fuarı'nda SSB ve şirketler arasında birçok önemli savunma sözleşmesi imzalandı.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile önde gelen savunma ve havacılık şirketleri arasında çok sayıda sözleşme imzalandı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, Savunma Sanayii Başkanlığı ile firmalar arasında çok sayıda imza töreni düzenlendi.

Bu kapsamda, SSB-Nurol Makina arasında Jandarma Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (JTOMA) Projesi İlave 20 Araç Anlaşması, SSB-Elektroland arasında Hançer O-İKA 1 Seri Üretim Projesi, SSB-Havelsan-Tekatron İyi Niyet Sözleşmesi (Müşahitlik) Sözleşme Değişikliği, SSB-Aselsan İHARAD Projesi, SSB-Meteksan İHARAD Projesi, SSB-RST İHARAD Projesi, SSB-STM Hafif Otonom Su Altı Aracı Tedarik Projesi (HOSA), Baykar Taktik İHA Sistemleri (Bayraktar TBT-AI) Tedarik Projesi, SSB-Baykar İnsansız Savaş Uçağı (Bayraktar Kızılelma) Projesi Entegrasyon, SSB-Aselsan İnsansız Savaş Uçağı Alt Sistemler Tedarik Projesi, SSB-Aselsan İHA Sistemleri AF-500 Kamera Tedarik Projesi, SSB-Aselsan-Roketsan Taaruzi Füze Sistemleri İlave Seri Üretim, SSB-Aselsan-Roketsan Hava Savunma Sistemleri İlave Seri Üretim sözleşmelerine imza atıldı.

SSB-FNSS ÖMTTZA Projesi 2: Faza Başlangıç, SSB-FNSS Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Faz-II, SSB-Aselsan Yapay Zeka Destekli Jandarma KGYS Projesi Faz-3, SSB-Aselsan Kriptolu Emniyet Telsiz Muhabere Sistemi (KETUM) Projesi-42 İl Yaygınlaştırma, SSB-Aselsan Yakın Yörünge Uyduları ve Askeri 5G/6G Haberleşme Sistemi (GÖKBAĞI) Projesi, SSB-Aselsan V/UHF Radar Sistemi Projesi, SSB-Aselsan Yüksek İrtifa Radar Sistem Projesi ve SSB-Aselsan Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesi İlave Sistem Tedarikine Yönelik İkinci Paket Seri Üretim sözleşmeleri de imzalandı.

Anlaşmalarla ilgili açıklamada bulunan SSB Başkanı Haluk Görgün, "Sözleşmelerin içeriklerine baktığımız zaman çok farklı kabiliyet alanlarına temas ettiğini söyleyebiliriz. Sahadan gelen ihtiyaçları, son kullanıcılarımızın önceliklerini, şirketlerimizin teknolojik kabiliyetlerini ve üretimle ilgili olabilecek bilinçli yaklaşımları birleştirerek, en az maliyetle ve en kısa sürede teslim edilecek çalışma sürecine bu imzalarla birlikte başlıyoruz. Bu imzaladığımız sözleşmelerle güvenlik güçlerimiz, dost ve müttefik ülkeler daha güvenli ve daha güçlü yarınlar için daha umutlu olacak." dedi.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji SAHA 2026 Fuarı'nda Çoğunlukla Savunma Sözleşmeleri İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Kelimeler boğazına düğümlendi Orkun Kökçü’nün büyük üzüntüsü Kelimeler boğazına düğümlendi! Orkun Kökçü'nün büyük üzüntüsü
Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti

20:22
ABD ordusu, İran’a ait bir petrol tankerini Umman Körfezi’nde vurdu.
ABD ordusu, İran'a ait bir petrol tankerini Umman Körfezi'nde vurdu.
20:03
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
19:44
Juventus’un yıldızı Gatti’den Galatasaray’a cevap
Juventus'un yıldızı Gatti'den Galatasaray'a cevap
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
19:03
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 20:28:26. #7.12#
SON DAKİKA: SAHA 2026 Fuarı'nda Çoğunlukla Savunma Sözleşmeleri İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.