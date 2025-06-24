Sahte Deprem Uygulamaları Tehlike Yaratıyor: Güvenlik İhlali ve Bilgi Kirliliği Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Sahte Deprem Uygulamaları Tehlike Yaratıyor: Güvenlik İhlali ve Bilgi Kirliliği Artıyor

Sahte Deprem Uygulamaları Tehlike Yaratıyor: Güvenlik İhlali ve Bilgi Kirliliği Artıyor
24.06.2025 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılında mobil uygulama mağazalarında sahte deprem uygulamalarının sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu durum, halkın güvenliği ve doğru bilgiye ulaşımı açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Sahte uygulamaların bilgi kirliliğine yol açtığını ve panik ortamını artırdığı belirtiliyor. AFKOR Genel Başkanı Erdal Karan Akkaya, bu dijital tehditlerin afet yönetiminin ciddiyetini sekteye uğrattığını ifade ediyor. Resmi uygulamaların ve sistemlerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

2025 yılında mobil uygulama mağazalarında artan sahte deprem uygulamaları, halkın güvenliği ve doğru bilgiye ulaşımı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, lisanssız yazılımların bilgi kirliliğine yol açtığını ve panik ortamını artırdığını belirtiyor. Bu konuda kullanıcıların yalnızca resmi ve onaylı platformları tercih etmesi gerektiği vurgulanıyor. Sahte alarmların kamu düzenini bozma potansiyeli üzerine dikkat çeken AFKOR Genel Başkanı Erdal Karan Akkaya, "Bu dijital tehditler, afet yönetiminin ciddiyetini sekteye uğratıyor" diyerek uyarılarda bulunuyor.

Sahte Uygulama Sayısında Tehlikeli Artış

2025 yılı itibarıyla Google Play ve App Store'da tespit edilen sahte deprem uygulamalarında dikkat çekici bir artış yaşandı. İlk 6 ay içerisinde, lisanssız ve onaysız olarak yayınlanan uygulamaların sayısı 430'a ulaştı. Bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %62'lik bir artışı temsil ediyor. Bu tür uygulamaların büyük kısmı, kullanıcıların konum verilerine izinsiz erişim sağlarken aynı zamanda güvenilirlikten uzak bilgiler sunarak bilgi kirliliğine neden oluyor.

Erdal Karan Akkaya, bu gelişmeler üzerine şunları söylüyor: "Sahte deprem uygulamaları yalnızca bireysel kullanıcıyı değil, tüm toplumsal düzeni etkileyebilecek birer tehdit unsuru haline gelmiştir. Bu yazılımlar, acil durumlarda sahte alarmlarla korku ve panik yaratmakta; hatta güvenlik güçlerinin müdahale süreçlerini bile zora sokmaktadır. Toplum olarak dijital kaynakları sorgulayan bir refleks geliştirmeliyiz. Bilgi kirliliğine karşı en büyük savunmamız, güvenilir kaynaklara yönelmek olacaktır."

Resmi Uygulama ve Sistemlerin Güçlendirilmesi Gerekiyor

AFAD ve diğer resmi kurumların onayladığı uygulamaların, sahte yazılımlardan ayrıştırılabilmesi için hem teknik önlemler hem de kamusal farkındalık artırılmalıdır. deprem_bu¨ltenler.pdf verilerine göre, vatandaşların %37'si kullandığı uygulamanın resmi olup olmadığını bilmediğini belirtmiştir. Bu oran, dijital güvenlik açısından tehlikeli bir ihmal olarak değerlendirilmektedir. Üstelik bazı sahte yazılımlar, kullanıcıyı zararlı içeriklere yönlendirerek dolandırıcılık riskini de beraberinde getirmektedir.

Erdal Karan Akkaya, bu tablo karşısında dijital eğitim ve regülasyonların önemine dikkat çekiyor: "Resmi kurumlar ve güvenilir STK'lar, dijital okuryazarlık çalışmalarına ağırlık vermelidir. Her bireyin, dijital afet sistemlerini doğru tanıması için sürekli bilgilendirme yapılmalı. Biz AFKOR olarak, yalnızca teknolojik güvenliği değil, aynı zamanda dijital farkındalığı da geliştirmek için çalışıyoruz. Gerçek tehditlere karşı sahte çözümlerle savaşmak mümkün değildir."

AFKOR, Dijital Güvenliğin Yerli Kalesi Olma Yolunda

AFKOR'un geliştirdiği dijital afet refleks sistemi, sahte uygulamalara karşı güvenilir ve şeffaf bir alternatif sunmayı amaçlıyor. Bu sistemde yer alan algoritmalar, yalnızca resmi kurumlardan gelen verileri işler ve gönüllü ağlar aracılığıyla gerçek zamanlı olarak yayılım sağlar. Kullanıcıların konum bilgileri, güvenli sunucularda saklanırken, sistem sahte uygulama tespiti konusunda da makine öğrenmesiyle desteklenmektedir. Bu teknoloji, AFAD ve yerel yönetimlerle entegre şekilde işlemekte olup, Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Erdal Karan Akkaya, AFKOR'un bu sürece olan katkısını şu sözlerle özetliyor: "AFKOR olarak geliştirdiğimiz yazılım altyapısı, her bir veriyi resmi kaynaklardan doğrulama prensibiyle çalışır. Kullanıcıya sadece doğru bilgi sunmak değil, aynı zamanda afet anında dijital kaosu engellemek bizim temel hedefimizdir. Sahte uygulamalar, toplumda korku üretirken biz şeffaflıkla güven inşa ediyoruz. 2025 yılı bitmeden, sistemimizin 81 ilde tam entegrasyonunu sağlamayı ve uluslararası dijital güvenlik iş birliklerine adım atmayı planlıyoruz. Türkiye'nin yerli afet teknolojisi gücünü tüm dünyaya göstermek istiyoruz."

Advertorial Bülten, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sahte Deprem Uygulamaları Tehlike Yaratıyor: Güvenlik İhlali ve Bilgi Kirliliği Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek
Damatsız düğün yapmıştı Ağaçlık alanda ölü bulundu Damatsız düğün yapmıştı! Ağaçlık alanda ölü bulundu
İsrail’den Tahran’a tahliye uyarısı İsrail'den Tahran'a tahliye uyarısı
Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı
Sakarya’da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü Sakarya'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü
Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Yılın transfer bombası Süper Lig’i sallayan golcü İstanbul’a iniyor Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Ateşkes başladı İran: İsrail başlattı, biz bitirdik Ateşkes başladı! İran: İsrail başlattı, biz bitirdik
Resmen açıklandı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye geri döndü Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
ABD’den WhatsApp yasağı ABD'den WhatsApp yasağı
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

22:29
Trump’ı küplere bindiren telefon görüşmesi Netanyahu’ya bağırarak o emri vermiş
Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş
21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
20:52
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
19:50
Donald Trump: Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir
Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir
09:48
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
09:40
Nereden nereye 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
09:19
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J’den yeni haber
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber
09:15
En düşük maaş için yeni rakamlar İki senaryo var
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
09:06
111 yıllık kulübe şok Armaya haciz
111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz
08:59
Yeni bir kan grubu keşfedildi
Yeni bir kan grubu keşfedildi
08:59
Maydonoz Döner’e 2’nci dalga operasyon
Maydonoz Döner'e 2'nci dalga operasyon
08:40
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
08:26
Muharrem İnce, CHP’ye katılıyor
Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 23:00:16. #7.13#
SON DAKİKA: Sahte Deprem Uygulamaları Tehlike Yaratıyor: Güvenlik İhlali ve Bilgi Kirliliği Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.