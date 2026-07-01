Yangın söndürme robotu \'Alevkıran\' alevlere müdahale etti

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından itfaiye birimine kazandırılan yangın söndürme robotu 'Alevkıran', bugün katıldığı tatbikatta alevlere başarılı bir şekilde müdahale etti.

Doğal afetler ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla itfaiye teşkilatının teknik altyapısını güçlendirmeye devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yangın söndürme robotu 'Alevkıran'ı envanterine kattı. Özellikle endüstriyel tesisler ve sanayi bölgelerinde meydana gelebilecek yüksek riskli yangınlara daha etkin ve güvenli şekilde müdahale edebilmek amacıyla envantere kazandırılan Alevkıran, yıkımı devam eden Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki tatbikata katıldı.

"Alevkıran robotu dakikada 4 bin 800 litre su işleme kapasitesine sahip"

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak doğal afetlere ve acil durumlara müdahale kapasitemizi artırmak amacıyla itfaiye teşkilatımızın teknik altyapısını her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Başkanımız Halit Doğan'ın talimatları doğrultusunda, özellikle endüstriyel tesis ve sanayi bölgelerinde meydana gelebilecek yüksek riskli yangınlara daha etkin ve güvenli müdahale edebilmek amacıyla Alevkıran adını verdiğimiz yangın söndürme robotunu Samsun İtfaiyesi envanterine kattık. Alevkıran robotumuz, saatte 5 kilometre hıza ulaşabilen, dakikada 4 bin 800 litre su işleme kapasitesine sahip, 250 metre mesafeden kumanda edilebilen yüksek teknolojiye sahip bir yangın söndürme robotudur. Bu robotu özellikle endüstriyel tesis yangınlarında, itfaiyecilerimizin patlama, çökme, elektrik ve kimyasal risklerden korunmasını sağlamak amacıyla devreye alacağız. Böylece endüstriyel tesis ve sanayi yangınlarına daha etkin ve daha güçlü şekilde müdahale edeceğiz" dedi.

Yıkım tehlikesi olan bölgede başarılı bir şekilde alevlere müdahale eden Alevkıran, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından itfaiye erlerinin girmesinde tehlike oluşabilecek olaylarda yangınlara müdahalede aktif bir şekilde kullanılıyor. - SAMSUN