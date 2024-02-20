Geçtiğimiz günlerde, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 serisi için Samsung ve TSMC'den 2 nanometrelik çip talebinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Fakat Samsung, bu konuda çoktan yol almış gibi görünüyor. Şirket, Preferred Networks (PFN) adı verilen Japon bir start-up firmasından 2nm çipler için büyük bir sipariş aldı. PFN'nin bu alanda TSMC yerine Samsung'u tercih etmesi birçok kişiyi son derece şaşırttı. Bu iş birliğinin, iki firma için de gayet kazançlı olacağı tahmin ediliyor. İşte detaylar…
Samsung, 2 nanometre çiplerde iddialı
PFN'yi Samsung için değerli yapan faktörün, şirketin derin makine öğrenmesi konusundaki yüksek kabiliyeti olduğunu söyleyebiliriz. Samsung süper bilgisayarlar ve ileri seviye yazılımların dizaynında kullanılan bu know-how bilgisini ürettiği çiplere yansıtabilirse, başta TSMC olmak üzere birçok rakibinden öne çıkabilir gibi görünüyor. Ayrıca PFN'nin Samsung'un çiplerini tercih etmesi, başka firmalarla yapılacak yeni iş birlikleri için de oldukça olumlu bir referans olarak gösterilecek.
PFN'nin Nvidia ve Intel ile de çalıştığını hesaba katarsak, bu gelişme çip sektöründe beklenenden de daha büyük değişimlere yol açabilir. Ek olarak Samsung'un çipler için oldukça makul bir fiyat sunması, şirketin uzun dönemli bir satış stratejisi izlediğini bir kez daha bizlere kanıtlamış oldu.
Qualcomm'un 2nm çip üretiminde tercihi belli oldu mu?
Cazip fiyatlamalarla TSMC'nin önüne geçmeye çalışacak olan firmanın, 2 nanometre çip üretimi için gerekecek zorlu operasyon sürecinin altından kalkıp kalkamayacağı ise merak konusu oldu.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung, 2 nanometre çipler için büyük bir sipariş aldı - Son Dakika
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