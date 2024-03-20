İlk olarak 2022 yılında Samsung'un yeni GDDR7 bellek geliştirdiğini sizlerle paylaştık. Bir süredir de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Zira mevcuttaki GDDR6 ve GDDR6X'e kıyasla özellikle performans tarafında ve yeni teknolojilerin desteklenmesi açısından büyük bir adım olacak. Nitekim beklenen gün geldi ve Samsung 32 Gbps GDDR7 bellekleri tanıttı. Peki neler sunuyorlar?
Samsung 32 Gbps GDDR7 bellekleri tanıtıldı!
Samsung, grafik bellek teknolojisinde önemli bir yenilik yaparak yeni GDDR7 bellekleri tanıttı. Bu yeni bellekler halihazırda kullandığımız GDDR6 ve GDDR6X'e kıyasla büyük gelişmeler sunuyor. GDDR7, 32 Gbps gibi etkileyici bir hız sunarken, GDDR6'da genellikle 16 Gbps ve GDDR6X'te 19-21 Gbps hızları görüyoruz. Bu hız artışı grafik kartlarının grafik işleme kapasitelerini artırarak daha yüksek performans vermesini sağlayacak.
Samsung üretimi GDDR7 bellekleri sadece 1.1 V DRAM voltajında çalışarak JEDEC'in 1.2 V GDDR7 standart voltajını geride bırakıyor. Bu da enerji verimliliğinde yüzde 20'ye varan iyileştirmeler anlamına geliyor. Dolayısıyla çevreye olan etkileri azaltırken sistemlerin daha az ısı üretmesini ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor.
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GDDR7 ile gelen yenilikler arasında termal direnci GDDR6'ya göre yüzde 70 oranında azaltıyor oluşu ve bu sayede belleğin daha verimli bir şekilde soğutulmasının sağlanışı da yer alıyor. Yani çok daha yüksek performans sergilerken stabil bir sistemde serin kalmayı başarabiliyorlar.
Bu yeni bellekler 16 Gbit yoğunluğunda geliyor. Bu sayede NVIDIA'nın bellek boyutlarını sabit tutarak hız artırma stratejisine uygun bir seçenek oluyor. Yani mevcut bellek kapasitelerinde daha yüksek hız ve performans görüyoruz.
NVIDIA ve AMD gibi büyük grafik işlemci üreticileri de 2024'ün ikinci yarısında GDDR7'yi kullanmaya başlayacaklarını duyurdu. Dolayısıyla önümüzdeki yaz aylarından itibaren tüketici pazarında büyük bir değişim göreceğiz.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung, 32 Gbps GDDR7 bellekleri tanıttı - Son Dakika
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