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Samsung, CES 2024'te dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını tanıttı - Son Dakika
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Samsung, CES 2024'te dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını tanıttı

Consumer Electronics Show (Tüketici Elektroniği Fuarı) kapsamında Samsung, dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını tanıttı. Şeffaf MicroLED ekranlar, şeffaf OLED panellere kıyasla daha yüksek parlaklığa sahip olup daha kaliteli ve keskin görüntüler sunuyor. Ancak, fiyat ve kullanım zamanı hakkında henüz detaylar paylaşılmadı.

Samsung, CES 2024\'te dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını tanıttı
08.01.2024 - 18:29,
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Consumer Electronics Show (Tüketici Elektroniği Fuarı) ya da kısa adıyla CES, bu sene de teknoloji meraklılarına kapılarını aralıyor. Fuarda dünyaca ünlü markalar en yeni ürünlerini ve teknolojilerini vitrine çıkarırken, Güney Koreli Samsung fuara hızlı bir başlangıç vererek dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını tanıttı.

Samsung, dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını tanıttı

Samsung'un ekran işlerinden sorumlu birimi Samsung Display, CES 2024 kapsamında en yeni ürünlerini ve teknolojilerini vitrine çıkarmaya başladı. Burada en çok dikkat çeken tanıtımlardan biri de dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekran teknolojisi oldu.

Şirketin tanıtımında üç farklı tasarım karşımıza çıkıyor. Bu tasarımların ikisinde arkadaki nesnelerin göz ardı edilmesini kolaylaştıran renkli bir cam kullanılırken, diğerinin ise normal bir cam kadar şeffaf ve çerçevesiz bir yapıda olduğunu belirtelim.

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Markanın iddiasına göre şeffaf MicroLED ekranlar, şeffaf OLED panellere kıyasla daha yüksek parlaklığa sahip olduğundan ortam ışığından da daha az etkileniyor. Bu da daha kaliteli ve keskin görüntülerin ortaya çıkmasına ortam sağlıyor.

Şu an için söz konusu ekran teknolojisiyle ilgili verilen detaylar bunlarla sınırlı. Ayrıca, firma teknolojinin ne zaman bir üründe kullanılacağını ve fiyatının ne kadar olacağı gibi detayları da şimdilik paylaşmadı. Bunun yanı sıra Samsung'un mevcut şeffaf olmayan MicroLED TV'lerinin fiyatlarını dikkate aldığımızda tamamen şeffaf bu panellere sahip TV'lerin fiyatlarının da üst seviyeden belirleneceğini söyleyebiliriz.

Peki siz bu şeffaf MicroLED ekran hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Samsung Display, Samsung, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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