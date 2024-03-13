Google, Ekim 2023'te Android 14 işletim sistemini kullanıma sundu. Samsung da o günden bu yana güncelleme çalışmalarına yoğun mesai harcıyor. İlk olarak amiral gemisi modellerini Android 14'e yükselten şirket, şimdi ise orta segmente odaklanmış durumda. Şimdiye kadar birçok modeli güncelleyen Samsung, son olaraksa Galaxy A52 modeli için Android 14 yayınladı.
Samsung Galaxy A52 için Android 14 güncellemesi yayında!
Son birkaç ay içerisinde Galaxy A72, Galaxy A52, Galaxy A52s, Galaxy A04e, Galaxy A05s, Galaxy A13 ve Galaxy F13 de dahil olmak üzere pek çok model güncelleme aldı. Şimdi bu listeye Galaxy A52 de dahil oldu.
Avrupa'daki Samsung Galaxy A52 telefonlar, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi almaya başladı. Kademeli olarak dağıtılan A525FXXU6EXB3 sürümlü bu güncellemenin 1.2 GB dosya boyutunda olduğu belirtiliyor. Peki yeni yazılım nasıl indirilir?
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Güncellemeyi indirebilmek için şu adımları takip etmelisiniz;
1. Adım: Ayarlar uygulamasını açın.
2. Adım: Yazılım Güncelleme seçeneğine dokunun.
3. Adım: İlgili güncellemeyi indirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.
Android 14 tabanlı One UI 6 neler getiriyor?
One UI 6 ile donatılan Android 14, arayüz bakımından önemli yenilikler sunuyorken, performans tarafında da gözle görülür bir artış getiriyor. Bununla birlikte güncelleme, Hava Durumu için yeni araç takımı, yeni video düzenleme uygulaması Samsung Studio ve Samsung Internet uygulaması için arka planda video oynatma desteği de sunuyor.
Hızlı Ayarlar için yeni arayüz
İstenilen alana yerleştirilen kilit ekranı saati
Hava Durumu için yeni araç takımı
Samsung klavye için yeni emoji dizaynı
Yeni Samsung Studio uygulaması
Samsung Internet uygulaması için arka planda video oynatma desteği
Daha fazla paylaşma seçeneği
Kötü amaçlı uygulamalar için ek güvenlik seçenekleri
Kamera iyileştirmeleri
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Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy A52 için Android 14 güncellemesi yayında! - Son Dakika
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