Samsung Galaxy A55 5G için tanıtılan Exynos 1480 işlemcisi özellikleri

Samsung, Galaxy A55 5G modelini tanıtırken sözünü ettiğini Exynos 1480 işlemcisinin özelliklerini açıkladı. Orta segment akıllı telefonlara güç verecek bu işlemci, neler vadediyor? İşte Samsung Exynos 1480 özellikleri…
Samsung Exynos 1480 özellikleri
Samsung Foundry'nin 4LPP+ (4 nm) fabrikasyon sürecinden geçen Exynos 1480, toplamda 8 çekirdekten oluşuyor. Bunlar sırasıyla 4 adet 2.75 GHz hızında ARM Cortex-A78 (performans) ve 4 adet 2 GHz hızında ARM Cortex-A55 (verimlilik) çekirdekleri.
Grafik birimi ise AMD RDNA tabanlı Xclipse 530. Marka tarafından paylaşılan bilgilere göre işlemci, Exynos 1380'e kıyasla yüzde 22 daha verimli enerji harcıyor ve GPU performansı ise yüzde 53 daha yüksek. Yapay zeka tarafındaysa dört kat daha yüksek performans sunduğu söyleniyor. Böylelikle işlemci, Galaxy S24 serisi ile sunulan yapay zeka özelliklerini, güç verdiği telefonlara kazandırabilir.
Ekran tarafındaysa yeni işlemci, FHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızını destekliyor. Öte yandan LPDDR5 tipinde bellek ve UFS 3.1 biçiminde depolama ile uyumluyken, 200 Megapiksele kadar tek kamerayı veya 32 Megapiksel + 32 Megapiksel olacak şekilde çift kamerayı destekliyor. Kamera ile 4K'da 60 FPS video kaydı alınabiliyor.
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Değişken Oranlı Gölgelendirme (VRS) ve Süper Çözünürlük gibi oyun özelliklerini de barındıran Samsung Exynos 1480 işlemcisinin Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C bağlantı desteği sunduğunu belirtelim.
Samsung Exynos 1480 özellikleri şu şekilde sıralandı;
– 4 x ARM Cortex-A55 (2 GHz) – VerimlilikGPU: AMD RDNA tabanlı Xclipse 530Ekran Desteği: FHD+ (1080p) çözünürlük 144 Hz yenileme hızıRAM Desteği: LPDDR5Depolama Desteği: UFS 3.1Oyun: Değişken Oranlı Gölgelendirme (VRS) ve Süper ÇözünürlükISP: – 200 Megapiksele kadar tek kamera – 64 Megapiksel tek kamera – 32 Megapiksel + 32 Megapiksel çift kameraVideo Kaydı: 4K 60fpsDiğer Bağlantı Özellikleri: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, GNSS (BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS) Samsung Exynos 1480 işlemcisinin ilk güç verdiği model Samsung Galaxy A55 5G oldu. Sıradaki telefonun hangisi olacağı ise merak ediliyor. Bunu hep birlikte göreceğiz. Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy A55 5G için tanıtılan Exynos 1480 işlemcisi özellikleri - Son Dakika Twitch, müstehcen içeriklerin yayınlanmasını engellemek için yeni bir kural getiriyor. Platform, vücudun mahrem bölgelerine odaklanan yayınları yasaklayacak ve bu içerikleri yayınlayan yayıncıları da yasaklayacak. Google Haritalar uygulaması, yeni güncellemesi ile kullanıcılarına gitmek üzere oldukları yerler için restoran ve eğlence mekanı tavsiyeleri sunacak. Ayrıca her şehir için ziyaret edilmesi gereken mekanları içeren listeler oluşturulabilecek ve bu listeler paylaşılabilecek. Bu özellik ilk etapta Amerika ve Kanada'da aktif olacak, daha sonra diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. Ayrıca uygulama, kullanıcıların gitmek istedikleri veya gitmiş oldukları yerlerin özel bir listesini yapmalarına olanak sağlayacak ve bu listeler sosyal medya uygulamalarında paylaşılabilecek. Yeni yapay zeka algoritmaları sayesinde kullanıcılar, diğer kullanıcıların yaptığı yorumları daha hızlı bir şekilde görebilecek ve kendi beğendikleri yerleri diğer kullanıcılara sunabilecekler. Bu güncelleme ile Google Haritalar'ın kullanıcı sayısının artması hedefleniyor. Sony, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için Xperia 1 VI modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre telefonun ekranı daha kısa ve geniş olacak. Ayrıca, düzeyde ince çerçeveler ve dikey üçlü kamera kurulumu gibi özellikler de bulunacak. Sony Xperia 1 VI'nin global lansmanı mayıs ayında yapılacak. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, iflas eden firmasının müşterilerini ve yatırımcılarını dolandırmaktan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bankman-Fried, yatırımcılara ve borç verenlere yalan söylemekten ve milyarlarca dolarlık kripto para çalmaktan suçlu bulunmuştu. Mahkemede konuşan Bankman-Fried, yatırımcılardan ve çalışanlardan özür diledi. Dizüstü bilgisayar için en iyi 8 taşıma çantası önerisi içeriği ile karşınızdayız. İşte en iyi laptop çantaları... Türkiye'de gerçekleşecek yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi. Seçimlerin ardından eğitim kurumlarında temizlik yapılması gerektiği için bir sonraki gün eğitim ve öğretime engel oluşturulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, eğitim ve öğretimin 2 Nisan Salı günü itibariyle devam edeceği belirtilmiştir. Samsung, One UI 6.0 güncellemesi ile bataryanın kullanım bilgilerini gösteren özelliği tekrar sunmaya başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bataryanın sağlığını ve ekran kullanım süresini kolayca öğrenebilecekler. Apple, bir çalışanını şirkete ait gizli bilgileri gazetecilere sızdırmakla suçlayarak dava açtı. Davada, eski Apple mühendisinin çeşitli iOS özelliklerini ve hizmetlerini gazetecilerle paylaştığı iddia ediliyor. Apple, çalışanın henüz piyasaya sürülmemiş ürünler, politikalar ve iş uygulamalarıyla ilgili ayrıntıları muhabirlere sattığını ortaya koydu. Şirket, çalışanın bilgileri satarak şirkete zarar verdiğini belirtti ve tazminat talep etti. Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta Islets adlı macera oyununu ücretsiz olarak sunan platform, kullanıcılarına yeni bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Oyun, 4 Nisan 18.00'e kadar kütüphaneye eklenebilir. CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin son aşamasını tamamlayarak kaynaklarını The Witcher 4: Polaris'e aktardığını açıkladı. Şirketin 600'den fazla geliştiricisi bulunuyor ve bunların 400'ü Polaris projesine atanmış durumda. Polaris, Unreal Engine 5 kullanılarak geliştiriliyor ve çıkış tarihi en erken 2025 sonu olarak belirlendi. Xiaomi, her yıl yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürerken, eski modellerin yazılım desteğini sonlandırıyor. Son olarak Redmi Note 10 Pro ve 10 Pro Max modelleri için güncelleme desteği sona erdi. Bu modeller, EOS listesine eklendi ve güvenlik açığı durumunda yeni bir güncelleme yayınlanacak.
ÖzellikDeğerÜretim Teknolojisi: Samsung Foundry 4 nm (4LPP+)CPU: – 4 x ARM Cortex-A78 (2.75 GHz) – Performans
– 4 x ARM Cortex-A55 (2 GHz) – VerimlilikGPU: AMD RDNA tabanlı Xclipse 530Ekran Desteği: FHD+ (1080p) çözünürlük
144 Hz yenileme hızıRAM Desteği: LPDDR5Depolama Desteği: UFS 3.1Oyun: Değişken Oranlı Gölgelendirme (VRS) ve Süper ÇözünürlükISP: – 200 Megapiksele kadar tek kamera
– 64 Megapiksel tek kamera
– 32 Megapiksel + 32 Megapiksel çift kameraVideo Kaydı: 4K 60fpsDiğer Bağlantı Özellikleri: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, GNSS (BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS)
Samsung Exynos 1480 işlemcisinin ilk güç verdiği model Samsung Galaxy A55 5G oldu. Sıradaki telefonun hangisi olacağı ise merak ediliyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy A55 5G için tanıtılan Exynos 1480 işlemcisi özellikleri - Son Dakika
Twitch, müstehcen içeriklerin yayınlanmasını engellemek için yeni bir kural getiriyor. Platform, vücudun mahrem bölgelerine odaklanan yayınları yasaklayacak ve bu içerikleri yayınlayan yayıncıları da yasaklayacak.
Google Haritalar uygulaması, yeni güncellemesi ile kullanıcılarına gitmek üzere oldukları yerler için restoran ve eğlence mekanı tavsiyeleri sunacak. Ayrıca her şehir için ziyaret edilmesi gereken mekanları içeren listeler oluşturulabilecek ve bu listeler paylaşılabilecek. Bu özellik ilk etapta Amerika ve Kanada'da aktif olacak, daha sonra diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. Ayrıca uygulama, kullanıcıların gitmek istedikleri veya gitmiş oldukları yerlerin özel bir listesini yapmalarına olanak sağlayacak ve bu listeler sosyal medya uygulamalarında paylaşılabilecek. Yeni yapay zeka algoritmaları sayesinde kullanıcılar, diğer kullanıcıların yaptığı yorumları daha hızlı bir şekilde görebilecek ve kendi beğendikleri yerleri diğer kullanıcılara sunabilecekler. Bu güncelleme ile Google Haritalar'ın kullanıcı sayısının artması hedefleniyor.
Sony, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için Xperia 1 VI modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre telefonun ekranı daha kısa ve geniş olacak. Ayrıca, düzeyde ince çerçeveler ve dikey üçlü kamera kurulumu gibi özellikler de bulunacak. Sony Xperia 1 VI'nin global lansmanı mayıs ayında yapılacak.
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, iflas eden firmasının müşterilerini ve yatırımcılarını dolandırmaktan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bankman-Fried, yatırımcılara ve borç verenlere yalan söylemekten ve milyarlarca dolarlık kripto para çalmaktan suçlu bulunmuştu. Mahkemede konuşan Bankman-Fried, yatırımcılardan ve çalışanlardan özür diledi.
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Türkiye'de gerçekleşecek yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi. Seçimlerin ardından eğitim kurumlarında temizlik yapılması gerektiği için bir sonraki gün eğitim ve öğretime engel oluşturulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, eğitim ve öğretimin 2 Nisan Salı günü itibariyle devam edeceği belirtilmiştir.
Samsung, One UI 6.0 güncellemesi ile bataryanın kullanım bilgilerini gösteren özelliği tekrar sunmaya başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bataryanın sağlığını ve ekran kullanım süresini kolayca öğrenebilecekler.
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