Samsung, orta segmente hitap eden Galaxy A55 5G modelini resmi olarak görücüye çıkardı. Geçtğimiz yılın popüler Galaxy A54 5G modelini takip eden akıllı telefon, uygun fiyat noktasında amiral gemisi performansı sunmayı hedefliyor.
Samsung Galaxy A55 5G neler sunuyor?
Samsung Galaxy A55 5G, 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç FHD+ AMOLED ekranla geliyor. 4nm Exynos 1480 yonga setinden gücünü alan telefon, bir önceki modele kıyasla yüzde 32'ye varan daha iyi GPU ve yüzde 15'e varan daha iyi CPU performansı vadediyor.
Telefon ayrıca 12GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama alanına sahip. Yazılım cephesinde Samsung, Galaxy A55 5G için dört nesil Android sistem yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi taahhüdünde bulunuyor. Cihazın Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile kutudan çıktığını belirtelim.
132132132
Kamera tarafında da üçlü kurulumu benimsiyor. 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş ve 5 Megapiksel makro sensörle geliyor. Ekrana gömülü ön kamera ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde. 25W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh bataryadan beslendiğini de hatırlatalım.
12MP ultra geniş, F2.2 5MP makroBellek8GB/ 12GBDepolama128GB/ 256GBPil5000mAh, 25W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 14, One UI 6.1GüvenlikSamsung KnoxBoyutlar ve Ağırlık161.1 x 77.4 x 8.2mm ve 213gFiyat8GB/128GB: 479 euro 8GB/256GB: 529 euro 12GB/256GB: Açıklanmadı Galaxy A55 5G, önümüzdeki haftadan itibaren çeşitli pazarlarda satışa çıkacak. Awesome Ice Blue, Awesome Lemon, Awesome Lilac ve Awesome Navy gibi renklerde sunulacak. 8GB/128GB modeli 479 eurodan başlıyor. Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy A55 5G: Özellikler ve Fiyat - Son Dakika Apple, Çin pazarında eski günlerine dönmek için Şanghay'da yeni bir mağaza açmaya hazırlanıyor. Bu yeni mağaza, şirketin Çin'deki 8. mağazası olacak ve Çin, Apple'ın en geniş satış ağına sahip olduğu ikinci ülke olmaya devam edecek. Ancak, iPhone satışlarının düşmesi şirket yönetimini endişelendiriyor ve yeni mağazalar açarak bu durumu düzeltmeye çalışıyor. Samsung, bugün iki yeni bütçe dostu Android akıllı telefon duyurdu. Galaxy A35 5G, Exynos 1380 işlemci, 6.6 inç Super AMOLED ekran, 6 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama, 50 MP ana kamera, 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Fiyatı ise 415 dolar ile 490 dolar arasında değişiyor. Huawei ve BAIC'in ortak girişimi, Çin'in premium elektrikli araç (EV) sahnesinde devrim yaratmayı hedefliyor. Huawei'nin ilk lüks elektrikli otomobili Nisan ayında görücüye çıkacak ve yeni markanın Xiangjie olarak adlandırılacağı söylentileri dolaşıyor. Bu ortaklık, premium EV piyasasını yeniden şekillendirebilecek cesur üretim hedefleriyle dikkat çekiyor. Helldivers 2, çıkışından haftalar sonra 5 milyon adet satış rakamına ulaştı. Sony tarafından resmi olarak doğrulanmasa da, oyunun satışları rekor seviyede devam ediyor. İngiltere'de ikinci haftasında yüzde 100'ün üzerinde bir artış kaydeden oyun, kullanıcı incelemelerinde de çok olumlu geri dönüşler alıyor. Arrowhead tarafından yayınlanan güncellemeler ve yeni içeriklerle oyuncuların ilgisini çeken Helldivers 2, PlayStation platformunda önemli bir başarı elde etti. BİM, Creality markasına ait K1 12x 3D yazıcıyı satışa sunacağını duyurdu. 600m/s hıza sahip olan yazıcının baskı hacmi 220 x 220 x 250 mm ve maksimum nozzle sıcaklığı 300 derece. Ürünün fiyatı 20 bin 999 TL olarak belirlendi. Türk akademisyen ve hafız, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İslam alemi için bir ilke imza attı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle birlikte dijital ortamda yayımladı. Böylece, Kur'an-ı Kerim'in sesini tüm dünyaya duyurmayı başardı. Gelen bilgilere göre, Google yapay zekalı deepfake videolarla ilgili her gün yüzlerce şikayet alıyor. Özellikle videolu içerik üreticilerin yüz hareketlerini kaydeden deepfake teknolojisini kullanan kötü niyetli kişiler, genelde kadınları hedef alıyor. Google'dan deep fake içerik üreten sitelerin engellenmesi talep ediliyor. Şirketin bu isteklerin ne kadarını yerine getirebileceği kesin değil. Google'ın deepfake mağdurlarıyla işbirliği yapması ve yasal otoritelerle çalışması bekleniyor. Türkiye'de internet ile ilgili şikayetlerin fazla olduğu ancak internet sağlayıcılarının altyapı yatırımları yaptığı belirtiliyor. Steam verilerine göre TurkNet, ortalama 63.5 Mbps ile en hızlı sabit interneti sunan firma konumunda. Onu 39.1 Mbps ile Turksat ve 36.1 Mbps ile Netspeed İnternet A.Ş. takip ediyor.
ÖzellikDetayEkran6.6 inç FHD+ Super AMOLEDEkran Yenileme Hızı120Hz'e kadarÖn Kamera32MP, F2.2Arka Kamera50MP ana, F1.8, OIS
12MP ultra geniş, F2.2
5MP makroBellek8GB/ 12GBDepolama128GB/ 256GBPil5000mAh, 25W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 14, One UI 6.1GüvenlikSamsung KnoxBoyutlar ve Ağırlık161.1 x 77.4 x 8.2mm ve 213gFiyat8GB/128GB: 479 euro
8GB/256GB: 529 euro
12GB/256GB: Açıklanmadı
Galaxy A55 5G, önümüzdeki haftadan itibaren çeşitli pazarlarda satışa çıkacak. Awesome Ice Blue, Awesome Lemon, Awesome Lilac ve Awesome Navy gibi renklerde sunulacak. 8GB/128GB modeli 479 eurodan başlıyor.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy A55 5G: Özellikler ve Fiyat - Son Dakika
Apple, Çin pazarında eski günlerine dönmek için Şanghay'da yeni bir mağaza açmaya hazırlanıyor. Bu yeni mağaza, şirketin Çin'deki 8. mağazası olacak ve Çin, Apple'ın en geniş satış ağına sahip olduğu ikinci ülke olmaya devam edecek. Ancak, iPhone satışlarının düşmesi şirket yönetimini endişelendiriyor ve yeni mağazalar açarak bu durumu düzeltmeye çalışıyor.
Samsung, bugün iki yeni bütçe dostu Android akıllı telefon duyurdu. Galaxy A35 5G, Exynos 1380 işlemci, 6.6 inç Super AMOLED ekran, 6 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama, 50 MP ana kamera, 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Fiyatı ise 415 dolar ile 490 dolar arasında değişiyor.
Huawei ve BAIC'in ortak girişimi, Çin'in premium elektrikli araç (EV) sahnesinde devrim yaratmayı hedefliyor. Huawei'nin ilk lüks elektrikli otomobili Nisan ayında görücüye çıkacak ve yeni markanın Xiangjie olarak adlandırılacağı söylentileri dolaşıyor. Bu ortaklık, premium EV piyasasını yeniden şekillendirebilecek cesur üretim hedefleriyle dikkat çekiyor.
Helldivers 2, çıkışından haftalar sonra 5 milyon adet satış rakamına ulaştı. Sony tarafından resmi olarak doğrulanmasa da, oyunun satışları rekor seviyede devam ediyor. İngiltere'de ikinci haftasında yüzde 100'ün üzerinde bir artış kaydeden oyun, kullanıcı incelemelerinde de çok olumlu geri dönüşler alıyor. Arrowhead tarafından yayınlanan güncellemeler ve yeni içeriklerle oyuncuların ilgisini çeken Helldivers 2, PlayStation platformunda önemli bir başarı elde etti.
BİM, Creality markasına ait K1 12x 3D yazıcıyı satışa sunacağını duyurdu. 600m/s hıza sahip olan yazıcının baskı hacmi 220 x 220 x 250 mm ve maksimum nozzle sıcaklığı 300 derece. Ürünün fiyatı 20 bin 999 TL olarak belirlendi.
Türk akademisyen ve hafız, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İslam alemi için bir ilke imza attı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle birlikte dijital ortamda yayımladı. Böylece, Kur'an-ı Kerim'in sesini tüm dünyaya duyurmayı başardı.
Gelen bilgilere göre, Google yapay zekalı deepfake videolarla ilgili her gün yüzlerce şikayet alıyor. Özellikle videolu içerik üreticilerin yüz hareketlerini kaydeden deepfake teknolojisini kullanan kötü niyetli kişiler, genelde kadınları hedef alıyor. Google'dan deep fake içerik üreten sitelerin engellenmesi talep ediliyor. Şirketin bu isteklerin ne kadarını yerine getirebileceği kesin değil. Google'ın deepfake mağdurlarıyla işbirliği yapması ve yasal otoritelerle çalışması bekleniyor.
Türkiye'de internet ile ilgili şikayetlerin fazla olduğu ancak internet sağlayıcılarının altyapı yatırımları yaptığı belirtiliyor. Steam verilerine göre TurkNet, ortalama 63.5 Mbps ile en hızlı sabit interneti sunan firma konumunda. Onu 39.1 Mbps ile Turksat ve 36.1 Mbps ile Netspeed İnternet A.Ş. takip ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?