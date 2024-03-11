Samsung Galaxy A55 5G: Özellikler ve Fiyat

Teknoloji

Samsung, orta segmente hitap eden Galaxy A55 5G modelini resmi olarak görücüye çıkardı. Geçtğimiz yılın popüler Galaxy A54 5G modelini takip eden akıllı telefon, uygun fiyat noktasında amiral gemisi performansı sunmayı hedefliyor.

Samsung Galaxy A55 5G neler sunuyor?

Samsung Galaxy A55 5G, 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç FHD+ AMOLED ekranla geliyor. 4nm Exynos 1480 yonga setinden gücünü alan telefon, bir önceki modele kıyasla yüzde 32'ye varan daha iyi GPU ve yüzde 15'e varan daha iyi CPU performansı vadediyor.

Telefon ayrıca 12GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama alanına sahip. Yazılım cephesinde Samsung, Galaxy A55 5G için dört nesil Android sistem yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi taahhüdünde bulunuyor. Cihazın Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile kutudan çıktığını belirtelim.

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Kamera tarafında da üçlü kurulumu benimsiyor. 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş ve 5 Megapiksel makro sensörle geliyor. Ekrana gömülü ön kamera ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde. 25W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh bataryadan beslendiğini de hatırlatalım.