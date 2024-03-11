Samsung Galaxy A55 5G: Özellikler ve Fiyat - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung Galaxy A55 5G: Özellikler ve Fiyat

Samsung Galaxy A55 5G: Özellikler ve Fiyat

Samsung, orta segmente hitap eden Galaxy A55 5G modelini resmi olarak tanıttı. Telefon, uygun fiyat noktasında amiral gemisi performansı sunmayı hedefliyor. 6,6 inç FHD+ AMOLED ekran, Exynos 1480 yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama alanı ve 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip olan Galaxy A55 5G, dört nesil Android sistem yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi taahhüdüyle geliyor. Üçlü kamera kurulumu ve 32MP ön kamera ile donatılan telefon, çeşitli renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

11.03.2024 22:22  Güncelleme: 22:24
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Samsung, orta segmente hitap eden Galaxy A55 5G modelini resmi olarak görücüye çıkardı. Geçtğimiz yılın popüler Galaxy A54 5G modelini takip eden akıllı telefon, uygun fiyat noktasında amiral gemisi performansı sunmayı hedefliyor.

Samsung Galaxy A55 5G neler sunuyor?

Samsung Galaxy A55 5G, 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç FHD+ AMOLED ekranla geliyor. 4nm Exynos 1480 yonga setinden gücünü alan telefon, bir önceki modele kıyasla yüzde 32'ye varan daha iyi GPU ve yüzde 15'e varan daha iyi CPU performansı vadediyor.

Samsung Galaxy A55 5G: Özellikler ve Fiyat

Telefon ayrıca 12GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama alanına sahip. Yazılım cephesinde Samsung, Galaxy A55 5G için dört nesil Android sistem yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi taahhüdünde bulunuyor. Cihazın Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile kutudan çıktığını belirtelim.

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Kamera tarafında da üçlü kurulumu benimsiyor. 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş ve 5 Megapiksel makro sensörle geliyor. Ekrana gömülü ön kamera ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde. 25W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh bataryadan beslendiğini de hatırlatalım.

ÖzellikDetayEkran6.6 inç FHD+ Super AMOLEDEkran Yenileme Hızı120Hz'e kadarÖn Kamera32MP, F2.2Arka Kamera50MP ana, F1.8, OIS

12MP ultra geniş, F2.2

5MP makroBellek8GB/ 12GBDepolama128GB/ 256GBPil5000mAh, 25W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 14, One UI 6.1GüvenlikSamsung KnoxBoyutlar ve Ağırlık161.1 x 77.4 x 8.2mm ve 213gFiyat8GB/128GB: 479 euro

8GB/256GB: 529 euro

12GB/256GB: Açıklanmadı

Galaxy A55 5G, önümüzdeki haftadan itibaren çeşitli pazarlarda satışa çıkacak. Awesome Ice Blue, Awesome Lemon, Awesome Lilac ve Awesome Navy gibi renklerde sunulacak. 8GB/128GB modeli 479 eurodan başlıyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy A55 5G: Özellikler ve Fiyat - Son Dakika

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