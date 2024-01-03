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Samsung Galaxy A55'in resmi render görselleri sızdırıldı - Son Dakika
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Samsung Galaxy A55'in resmi render görselleri sızdırıldı

Samsung'un orta segment telefonu Galaxy A55'in resmi render görselleri sızdırıldı. Telefon, metal çerçevelerle şık bir tasarıma sahip olacak. Güçlü işlemci, yüksek ekran yenileme hızı ve hızlı şarj desteği gibi özelliklerle dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy A55\'in resmi render görselleri sızdırıldı
03.01.2024 - 22:28,
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Samsung, 17 Ocak 2024 tarihinde Kaliforniya, San Jose'de düzenlenecek özel etkinlikte yeni Galaxy S24 ailesini tanıtmaya hazırlanırken, şirketin orta segmenti domine eden Galaxy A serisinden Galaxy A55'in resmi render görselleri sızdırıldı. Tasarım detaylarıyla beğeni toplayan Galaxy A55 neler sunuyor gelin bakalım.

Galaxy A55 metal çerçeveyle geliyor!

Samsung Galaxy A55'e ait resmi render görüntüleri sızdırıldı. Sızdırılan görsellerde en dikkat çeken detay ise metal çerçeveler. Samsung'un amiral gemilerinde kullandığı metal çerçeveler, Galaxy A55'te de kullanılmış. Fırçalanmış metal çerçeveler sayesinde daha şık bir tasarıma kavuşan telefon, üst segment cihazlardaki gibi kaliteli bir tutuş hissiyatı sunacak.

Samsung Galaxy A55'in resmi render görselleri sızdırıldı

Telefonun tasarım detayına dikkatlice bakıldığında, cihazın geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy A25 ve Galaxy A15 gibi güç tuşu ve ses tuşlarının çıkıntılı bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Bununla birlikte cihaz Müthiş Buz Mavisi, Müthiş Lilac ve Müthiş Donanma renk seçenekleriyle gelecek. Cihazın arka tarafı geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy A54'e çok benziyor. Telefon arka tarafında üçlü sıralanmış düz bir kamera tasarımıyla geliyor.

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Telefonun teknik özelliklerine baktığımızda, cihazın 8 GB RAM, sekiz çekirdekli Exynos 1480 işlemci (dördü 2,75 GHz'e kadar, dördü 2,0 GHz'e kadar) ve AMD'nin RDNA2 grafik çekirdeğine sahip grafik işlemcisinden güç alması bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan söylentilere göre Galaxy A55 120Hz ekran yenileme hızına sahip 6,5 inç FHD+ OLED ekran, 50 MP ana kamera ve 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Samsung Galaxy A55 hakkında ortaya çıkan bilgiler şimdilik bunlar. Galaxy A55 hakkında sizlerin düşüncesi nedir?

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Samsung Galaxy A55'in resmi render görselleri sızdırıldı - Son Dakika
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