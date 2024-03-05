Samsung, Galaxy A55 ve A35 Modellerini Piyasaya Sürüyor

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Akıllı telefon dünyasının önde gelen isimlerinden Samsung, orta seviye cihazlarıyla da önemli bir kitle oluşturmuş durumda. Ülkemizde de sıkı takipçisi olan Samsung orta sınıf akıllı telefon ailesine iki yeni model daha ekleniyor.

Samsung Galaxy A55 ve A35, 11 Mart'ta piyasaya sürülecek

Samsung, bir süredir ülkemizde de tanıtılması beklenen Galaxy A55 ve A35 modelleri için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, daha önce de sızıntı bilgilerini verdiğimiz Samsung Galaxy A55 ve A35 modellerinin piyasa çıkış tarihini açıkladı.

Samsung tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa modeller, 11 Mart'ta sahne alacak. Şirket yaptığı açıklamada modellerin isimlerini vermeden "A serisi modelleri" dedi. Ancak Samsung'un uzun bir süredir bu modeller üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ek olarak modeller, dört yıllık Android güncellemeleri ve beş yıllık güvenlik yamaları alacak.

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Daha önce ortaya çıkan bilgilere bakılırsa Galaxy A55, arka tarafta 50 Megapiksel birincil sensör, 12 Megapiksel ultra geniş kamera ve 5 Megapiksel makro lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.

Galaxy A35 iddialara göre OIS ve F1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP birincil kamera, F2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş açılı kamera, F2.4 diyafram açıklığına sahip 5 MP makro kamera ve F2.2 diyafram açıklığına sahip 13 MP selfie kamerası ile birlikte geliyor. Ön ve arka kameralarla 4K 30fps video kaydı yapabiliyor. 5.000mAh bataryaya sahip ve hızlı şarj özelliğine sahip.