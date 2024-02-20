Samsung, akıllı telefon dünyasının her alanında üretim yapmaya devam ediyor. Üst segmentte olduğu kadar orta segmentte de üretim yapan şirket, ülkemizde de sıkı takipçisi olan A serisine yeni bir ekleme yapmak için geri sayımda.
Galaxy A55 ve A35 destek sayfaları yanlışlıkla yayınlandı
Samsung, Galaxy A55 ve A35 modellerini yakın zamanda piyasaya sunacak. Teknoloji devi, ilginç bir hataya imza attı. Samsung, Galaxy A55 ve A35 için Avrupa ülkesinde destek sayfalarını erken yayınladı. Ancak A55'in 128GB ve 256GB depolama seçenekleri haricinde bir detay bulunmuyor.
Daha iyi bilgi verebilmesi açısından Galaxy A55 ve A35 seleflerine yakından bakalım;
Galaxy A54 teknik özellikleri:
20: 9, Super AMOLED, 120Hz, 1000 nit Corning Gorilla Glass 5Kamera-50 Megapiksel, f/1.8, (ana), OIS -12 Megapiksel, f/2.2, 123° (geniş), 1.12µm -5 Megapiksel, f/2.4, (makro) -32 Megapiksel, f/2.2, 26mm (ön), 1/2.8¨, 0.8µm -Ön ve arkada 4K 30 FPS video kaydıBellek6/8 GB RAMDepolama128/256 GB (1TB MicroSD kart desteği)Batarya- hızlı şarj5.000 mAh, 25Wİşletim sistemiAndroid 13, One UI 5.1Kablosuz bağlantıBluetooth 5.2, USB Type-C 2.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDiğerEkran altı parmak izi Samsung'un yapay zekası kulaklıklara geliyor! İşte ilk model Galaxy A34 teknik özellikleri: 20: 9, Super AMOLED, 120Hz Corning Gorilla Glass 5Kamera-48 Megapiksel, f/1.8, 26mm (ana), 1/2.0¨, 0.8µm, OIS -8 Megapiksel, f/2.2, 123°, (geniş), 1/4.0¨, 1.12µm -5 Megapiksel, f/2.4, (makro) -13 Megapiksel, f/2.2, (ön), 1/3.1¨, 1.12µmBatarya- hızlı şarj5000 mAh, 25Wİşletim sistemiAndroid 13, One UI 5.1Kablosuz bağlantıBluetooth 5.2, USB Type-C 2.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDiğerEkran altı parmak izi, MicroSD Son Dakika › Teknoloji › Samsung, Galaxy A55 ve A35 Modellerini Yakında Piyasaya Sunacak - Son Dakika Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak. Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu. Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı. İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi. YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
ÖzelliklerGalaxy A54İşlemciSamsung Exynos 1380/ Mali-G68 GPUEkran6.4 inç, 1080 x 2400 piksel, 411 ppi
ÖzelliklerGalaxy A34İşlemciMediatek Dimensity 1080Ekran6.6 inç, 1080 x 2400 piksel, 399 ppi
20: 9, Super AMOLED, 120Hz, 1000 nit
Corning Gorilla Glass 5Kamera-50 Megapiksel, f/1.8, (ana), OIS
-12 Megapiksel, f/2.2, 123° (geniş), 1.12µm
-5 Megapiksel, f/2.4, (makro)
-32 Megapiksel, f/2.2, 26mm (ön), 1/2.8¨, 0.8µm
-Ön ve arkada 4K 30 FPS video kaydıBellek6/8 GB RAMDepolama128/256 GB (1TB MicroSD kart desteği)Batarya-
hızlı şarj5.000 mAh, 25Wİşletim sistemiAndroid 13, One UI 5.1Kablosuz bağlantıBluetooth 5.2, USB Type-C 2.0,
NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDiğerEkran altı parmak izi
Samsung'un yapay zekası kulaklıklara geliyor! İşte ilk model
Galaxy A34 teknik özellikleri:
20: 9, Super AMOLED, 120Hz
Corning Gorilla Glass 5Kamera-48 Megapiksel, f/1.8, 26mm (ana), 1/2.0¨, 0.8µm, OIS
-8 Megapiksel, f/2.2, 123°, (geniş), 1/4.0¨, 1.12µm
-5 Megapiksel, f/2.4, (makro)
-13 Megapiksel, f/2.2, (ön), 1/3.1¨, 1.12µmBatarya-
hızlı şarj5000 mAh, 25Wİşletim sistemiAndroid 13, One UI 5.1Kablosuz bağlantıBluetooth 5.2, USB Type-C 2.0,
NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDiğerEkran altı parmak izi, MicroSD
Son Dakika › Teknoloji › Samsung, Galaxy A55 ve A35 Modellerini Yakında Piyasaya Sunacak - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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