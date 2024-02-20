Samsung, Galaxy A55 ve A35 Modellerini Yakında Piyasaya Sunacak

Teknoloji

Samsung, akıllı telefon dünyasının her alanında üretim yapmaya devam ediyor. Üst segmentte olduğu kadar orta segmentte de üretim yapan şirket, ülkemizde de sıkı takipçisi olan A serisine yeni bir ekleme yapmak için geri sayımda.

Galaxy A55 ve A35 destek sayfaları yanlışlıkla yayınlandı

Samsung, Galaxy A55 ve A35 modellerini yakın zamanda piyasaya sunacak. Teknoloji devi, ilginç bir hataya imza attı. Samsung, Galaxy A55 ve A35 için Avrupa ülkesinde destek sayfalarını erken yayınladı. Ancak A55'in 128GB ve 256GB depolama seçenekleri haricinde bir detay bulunmuyor.

Daha iyi bilgi verebilmesi açısından Galaxy A55 ve A35 seleflerine yakından bakalım;

Galaxy A54 teknik özellikleri: