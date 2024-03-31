81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Samsung Galaxy F55 Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Teknoloji

Samsung Galaxy F55 Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy F55 Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 serisinden sonra orta segmentte yer alacak Galaxy F55 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın özellikleri arasında 6.6 inç Super AMOLED ekran, Exynos 1480 işlemci, 32 MP ön kamera ve üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca 8 GB veya 12 GB RAM, 128 GB veya 256 GB depolama alanı ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi de yer alacak.

31.03.2024 19:09  Güncelleme: 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yakın zamanda amiral gemisi Galaxy S24 serisini tanıtan Samsung, şimdi gözünü orta segmente çevirdi. Bu kapsamda marka, yakın zamanda Galaxy F55 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bunun için geri sayım başlamışken cihazın neler sunacağı ortaya çıktı. İşte beklenen Samsung Galaxy F55 özellikleri…

Beklenen Samsung Galaxy F55 özellikleri

Kısa süre önce sızan bilgilere göre Samsung Galaxy F55 modeli, 6.6 inç boyutunda Super AMOLED ekranla gelecek. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Öte yandan cihaz, 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen Exynos 1480 işlemcisinden güç alacak.

Ön tarafında f/2.2 diyafram aralığına sahip 32 Megapiksel özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefonun arka tarafında ise üçlü kurulum bizleri karşılayacak. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açılı, 5 Megapiksel makro kameralardan oluşacak.

vivo'dan Türkiye'de bir ilk! Pil sağlığı garantisi geldi

Bellek bakımından 8 GB/ 12 GB versiyonları olacak modelin depolama alanı içinse 128 GB/ 256 GB seçenekleri olacak. Son olarak cihazın Android 14 tabanlı One UI 6.1 üzerinde çalışacağı da sızan detaylar arasında yer alıyor.

Beklenen Samsung Galaxy F55 özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran6.6 inç – Super AMOLED

1080 x 2340 piksel çözünürlük

120 Hz yenileme hızıİşlemciExynos 1480 (4 nm)Ön Kamera32 Megapiksel, f/2.2, 26mm, 1/2.74¨, 0.8µmArka Kameralar50 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 5 Megapiksel makro kamera RAM8 GB/ 12 GBDepolama Alanı128 GB/ 256 GBİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı One UI 6.1

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy F55 Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sharp'ın özel yaşlı telefonu Basio Active 2 suya ve sabuna dayanıklı
    21:11 Sharp'ın özel yaşlı telefonu Basio Active 2 suya ve sabuna dayanıklı

    Sharp'ın yeni yaşlı telefonu Basio Active 2, su ve sabunla yıkanabilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihaz, bilinmeyen numaralardan arayanları otomatik olarak kaydediyor ve sakıncalı numaraları engelliyor. Bu özelliklerle yaşlıları dolandırıcılık vakalarından koruması bekleniyor. Fiziksel tuşlara sahip olan cihaz, kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü ve görülmesi daha kolay ikonlarıyla yaşlılar tarafından olumlu karşılanıyor. Ayrıca yapay zeka destekli bir telesekreter de bulunuyor. Basio Active 2'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil.

  • Xiaomi, 5.5G Teknolojisi İçin Adımlar Atıyor
    21:09 Xiaomi, 5.5G Teknolojisi İçin Adımlar Atıyor

    Mobil iletişim teknolojisinin geleceği adına heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi büyük teknoloji şirketleri arasında yapılan 5.5G teknolojisi yarışına katılarak, yeni nesil mobil bağlantıya yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor.

  • Nisan 2024'te En İyi Kameraya Sahip Samsung Modelleri
    19:09 Nisan 2024'te En İyi Kameraya Sahip Samsung Modelleri

    DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda, Nisan 2024 itibariyle en iyi kameraya sahip Samsung modelleri sıralandı. Listenin başında Samsung Galaxy S24 Ultra yer alırken, onu Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra ve Galaxy S24 takip etti. Tüketici tarafında kafa karışıklığına yol açan bu durumda, kamera özelliği de önemli bir faktör olarak göze çarpıyor.

  • Google Play, çekilişle ücretsiz akıllı telefon dağıtıyor
    17:10 Google Play, çekilişle ücretsiz akıllı telefon dağıtıyor

    Google Play, 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Süper Haftalık Ödül çekilişi düzenleyerek Android kullanıcılarına ücretsiz Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini dağıtmaya başladı. Çekilişe katılmak için Altın veya üstü seviyede Play Points puanına sahip olmanız gerekiyor. Türkiye'de yapılan çekilişte ise sadece Play Points puanları kazanılabiliyor ve bu puanlar Google Play Kredisi olarak kullanılabiliyor.

  • Epic Games Store'da Ücretsiz Oyun Fırsatı: The Outer Worlds ve Thief
    17:09 Epic Games Store'da Ücretsiz Oyun Fırsatı: The Outer Worlds ve Thief

    Epic Games Store, 4 Nisan ile 11 Nisan tarihleri arasında oyunculara The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief (2014) oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. The Outer Worlds, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen birinci şahıs bilim kurgu RPG oyunu olup özel içerikler içeren bir sürümdür. Thief ise Eidos Montreal tarafından geliştirilen bir oyun olup oynanış mekanikleri eleştirilere maruz kalmış olsa da hikayesi ve atmosferi olumlu eleştiriler almıştır. Bu ücretsiz oyun fırsatından yararlanmak için Epic Games Store hesabınızın olması gerekmektedir.

  • Xiaomi, 2024'ün ikinci çeyreğinde HyperOS güncellemesi alacak modelleri açıkladı
    17:09 Xiaomi, 2024'ün ikinci çeyreğinde HyperOS güncellemesi alacak modelleri açıkladı

    Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri duyurdu. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özellikler getiriyor. Toplamda 16 modelin güncelleme alacağı açıklandı.

  • Bursa'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şehir Merkezi KGYS Kameralarıyla Takip Ediliyor
    15:31 Bursa'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şehir Merkezi KGYS Kameralarıyla Takip Ediliyor

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde şehir merkezinde adeta kuş uçurtmuyor. 450 farklı noktadan bin 500'den fazla KGYS kamerası ile şehir merkezi anbean takip ediliyor. KGYS kameraları okul önleri ve çevresi anlık olarak takip edilerek yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önceden tedbir alınıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu gelişmeleri anbean takip ediyor.

  • Apple Haritalar, Otomobil Tipine Göre Rota Önerme Özelliği İçin Patent Aldı
    15:11 Apple Haritalar, Otomobil Tipine Göre Rota Önerme Özelliği İçin Patent Aldı

    Apple, otomobil tipine göre rota önerme özelliği için patent aldı. Apple Haritalar, elektrikli otomobil kullanıcılarını da sevindirecek bu özellikle birlikte alternatif rotalar oluşturabilecek ve yakın şarj istasyonlarına göre rota önerme imkanı sunabilecek.

  • Huawei, Üçe Katlanan Telefon Geliştiriyor
    15:11 Huawei, Üçe Katlanan Telefon Geliştiriyor

    Huawei'nin üçe katlanabilen bir akıllı telefon için patent aldığı ortaya çıktı. Patentte görülen cihazın 'Z' şeklini aldığı ve üçüncü bölümünün de işlevsel olarak kullanılabildiği belirtiliyor. Henüz piyasaya sürülme tarihi belli olmayan telefonun mobilite açısından nasıl bir pratiklik sunacağı ise merak konusu.

  • Pinterest, Google ile reklam anlaşması imzaladı
    15:10 Pinterest, Google ile reklam anlaşması imzaladı

    Görsel paylaşım platformu Pinterest, reklam gelirlerini artırmak için Google ile uzun süreli bir anlaşma imzaladı. Şirketin beklentilerin altında performans göstermesi sonucunda hisse değeri düşerken, Google iş birliğiyle değer kazanmaya başladı. Pinterest'in geleceği ve eski başarılı günlerine dönüp dönemeyeceği ise merak konusu.

  • Seyir halindeki Tesla elektrikli otomobilde yangın çıktı
    15:10 Seyir halindeki Tesla elektrikli otomobilde yangın çıktı

    Son yıllarda elektrikli araçlar, ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Ancak işin içinde elektrik olduğu için yangın riski de olmuyor değil. Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki bir Tesla markasına ait elektrikli otomobilde yangın çıktı. Sürücü otomobili terk ettikten sonra alev alan araç, kısa sürede küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.


18:18 Yayın yasağı kalktı İşte ilk sonuçlar Yayın yasağı kalktı! İşte ilk sonuçlar
18:11 Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış
18:08 Sonuçlar geliyor İzmir’de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış Sonuçlar geliyor! İzmir'de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış
18:06 Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu İşte Ankara’daki yarışta son durum Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İşte Ankara'daki yarışta son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
19:59 Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz
19:07 İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın
17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:56 Mardin’de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti Mardin'de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
15:24 Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 21:15:25. #1.12#
SON DAKİKA: Samsung Galaxy F55 Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement