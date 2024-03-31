Yakın zamanda amiral gemisi Galaxy S24 serisini tanıtan Samsung, şimdi gözünü orta segmente çevirdi. Bu kapsamda marka, yakın zamanda Galaxy F55 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bunun için geri sayım başlamışken cihazın neler sunacağı ortaya çıktı. İşte beklenen Samsung Galaxy F55 özellikleri…
Beklenen Samsung Galaxy F55 özellikleri
Kısa süre önce sızan bilgilere göre Samsung Galaxy F55 modeli, 6.6 inç boyutunda Super AMOLED ekranla gelecek. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Öte yandan cihaz, 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen Exynos 1480 işlemcisinden güç alacak.
Ön tarafında f/2.2 diyafram aralığına sahip 32 Megapiksel özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefonun arka tarafında ise üçlü kurulum bizleri karşılayacak. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açılı, 5 Megapiksel makro kameralardan oluşacak.
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Bellek bakımından 8 GB/ 12 GB versiyonları olacak modelin depolama alanı içinse 128 GB/ 256 GB seçenekleri olacak. Son olarak cihazın Android 14 tabanlı One UI 6.1 üzerinde çalışacağı da sızan detaylar arasında yer alıyor.
Beklenen Samsung Galaxy F55 özellikleri şu şekilde sıralandı;
1080 x 2340 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızıİşlemciExynos 1480 (4 nm)Ön Kamera32 Megapiksel, f/2.2, 26mm, 1/2.74¨, 0.8µmArka Kameralar50 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 5 Megapiksel makro kamera RAM8 GB/ 12 GBDepolama Alanı128 GB/ 256 GBİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı One UI 6.1 Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy F55 Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika Sharp'ın yeni yaşlı telefonu Basio Active 2, su ve sabunla yıkanabilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihaz, bilinmeyen numaralardan arayanları otomatik olarak kaydediyor ve sakıncalı numaraları engelliyor. Bu özelliklerle yaşlıları dolandırıcılık vakalarından koruması bekleniyor. Fiziksel tuşlara sahip olan cihaz, kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü ve görülmesi daha kolay ikonlarıyla yaşlılar tarafından olumlu karşılanıyor. Ayrıca yapay zeka destekli bir telesekreter de bulunuyor. Basio Active 2'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil. Mobil iletişim teknolojisinin geleceği adına heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi büyük teknoloji şirketleri arasında yapılan 5.5G teknolojisi yarışına katılarak, yeni nesil mobil bağlantıya yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor. DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda, Nisan 2024 itibariyle en iyi kameraya sahip Samsung modelleri sıralandı. Listenin başında Samsung Galaxy S24 Ultra yer alırken, onu Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra ve Galaxy S24 takip etti. Tüketici tarafında kafa karışıklığına yol açan bu durumda, kamera özelliği de önemli bir faktör olarak göze çarpıyor. Google Play, 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Süper Haftalık Ödül çekilişi düzenleyerek Android kullanıcılarına ücretsiz Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini dağıtmaya başladı. Çekilişe katılmak için Altın veya üstü seviyede Play Points puanına sahip olmanız gerekiyor. Türkiye'de yapılan çekilişte ise sadece Play Points puanları kazanılabiliyor ve bu puanlar Google Play Kredisi olarak kullanılabiliyor. Epic Games Store, 4 Nisan ile 11 Nisan tarihleri arasında oyunculara The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief (2014) oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. The Outer Worlds, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen birinci şahıs bilim kurgu RPG oyunu olup özel içerikler içeren bir sürümdür. Thief ise Eidos Montreal tarafından geliştirilen bir oyun olup oynanış mekanikleri eleştirilere maruz kalmış olsa da hikayesi ve atmosferi olumlu eleştiriler almıştır. Bu ücretsiz oyun fırsatından yararlanmak için Epic Games Store hesabınızın olması gerekmektedir. Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri duyurdu. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özellikler getiriyor. Toplamda 16 modelin güncelleme alacağı açıklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde şehir merkezinde adeta kuş uçurtmuyor. 450 farklı noktadan bin 500'den fazla KGYS kamerası ile şehir merkezi anbean takip ediliyor. KGYS kameraları okul önleri ve çevresi anlık olarak takip edilerek yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önceden tedbir alınıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu gelişmeleri anbean takip ediyor. Apple, otomobil tipine göre rota önerme özelliği için patent aldı. Apple Haritalar, elektrikli otomobil kullanıcılarını da sevindirecek bu özellikle birlikte alternatif rotalar oluşturabilecek ve yakın şarj istasyonlarına göre rota önerme imkanı sunabilecek. Huawei'nin üçe katlanabilen bir akıllı telefon için patent aldığı ortaya çıktı. Patentte görülen cihazın 'Z' şeklini aldığı ve üçüncü bölümünün de işlevsel olarak kullanılabildiği belirtiliyor. Henüz piyasaya sürülme tarihi belli olmayan telefonun mobilite açısından nasıl bir pratiklik sunacağı ise merak konusu. Görsel paylaşım platformu Pinterest, reklam gelirlerini artırmak için Google ile uzun süreli bir anlaşma imzaladı. Şirketin beklentilerin altında performans göstermesi sonucunda hisse değeri düşerken, Google iş birliğiyle değer kazanmaya başladı. Pinterest'in geleceği ve eski başarılı günlerine dönüp dönemeyeceği ise merak konusu. Son yıllarda elektrikli araçlar, ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Ancak işin içinde elektrik olduğu için yangın riski de olmuyor değil. Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki bir Tesla markasına ait elektrikli otomobilde yangın çıktı. Sürücü otomobili terk ettikten sonra alev alan araç, kısa sürede küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
ÖzellikDeğerEkran6.6 inç – Super AMOLED
1080 x 2340 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızıİşlemciExynos 1480 (4 nm)Ön Kamera32 Megapiksel, f/2.2, 26mm, 1/2.74¨, 0.8µmArka Kameralar50 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 5 Megapiksel makro kamera RAM8 GB/ 12 GBDepolama Alanı128 GB/ 256 GBİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı One UI 6.1
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy F55 Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Sharp'ın yeni yaşlı telefonu Basio Active 2, su ve sabunla yıkanabilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihaz, bilinmeyen numaralardan arayanları otomatik olarak kaydediyor ve sakıncalı numaraları engelliyor. Bu özelliklerle yaşlıları dolandırıcılık vakalarından koruması bekleniyor. Fiziksel tuşlara sahip olan cihaz, kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü ve görülmesi daha kolay ikonlarıyla yaşlılar tarafından olumlu karşılanıyor. Ayrıca yapay zeka destekli bir telesekreter de bulunuyor. Basio Active 2'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil.
Mobil iletişim teknolojisinin geleceği adına heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi büyük teknoloji şirketleri arasında yapılan 5.5G teknolojisi yarışına katılarak, yeni nesil mobil bağlantıya yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor.
DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda, Nisan 2024 itibariyle en iyi kameraya sahip Samsung modelleri sıralandı. Listenin başında Samsung Galaxy S24 Ultra yer alırken, onu Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra ve Galaxy S24 takip etti. Tüketici tarafında kafa karışıklığına yol açan bu durumda, kamera özelliği de önemli bir faktör olarak göze çarpıyor.
Google Play, 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Süper Haftalık Ödül çekilişi düzenleyerek Android kullanıcılarına ücretsiz Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini dağıtmaya başladı. Çekilişe katılmak için Altın veya üstü seviyede Play Points puanına sahip olmanız gerekiyor. Türkiye'de yapılan çekilişte ise sadece Play Points puanları kazanılabiliyor ve bu puanlar Google Play Kredisi olarak kullanılabiliyor.
Epic Games Store, 4 Nisan ile 11 Nisan tarihleri arasında oyunculara The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief (2014) oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. The Outer Worlds, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen birinci şahıs bilim kurgu RPG oyunu olup özel içerikler içeren bir sürümdür. Thief ise Eidos Montreal tarafından geliştirilen bir oyun olup oynanış mekanikleri eleştirilere maruz kalmış olsa da hikayesi ve atmosferi olumlu eleştiriler almıştır. Bu ücretsiz oyun fırsatından yararlanmak için Epic Games Store hesabınızın olması gerekmektedir.
Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri duyurdu. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özellikler getiriyor. Toplamda 16 modelin güncelleme alacağı açıklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde şehir merkezinde adeta kuş uçurtmuyor. 450 farklı noktadan bin 500'den fazla KGYS kamerası ile şehir merkezi anbean takip ediliyor. KGYS kameraları okul önleri ve çevresi anlık olarak takip edilerek yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önceden tedbir alınıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu gelişmeleri anbean takip ediyor.
Apple, otomobil tipine göre rota önerme özelliği için patent aldı. Apple Haritalar, elektrikli otomobil kullanıcılarını da sevindirecek bu özellikle birlikte alternatif rotalar oluşturabilecek ve yakın şarj istasyonlarına göre rota önerme imkanı sunabilecek.
Huawei'nin üçe katlanabilen bir akıllı telefon için patent aldığı ortaya çıktı. Patentte görülen cihazın 'Z' şeklini aldığı ve üçüncü bölümünün de işlevsel olarak kullanılabildiği belirtiliyor. Henüz piyasaya sürülme tarihi belli olmayan telefonun mobilite açısından nasıl bir pratiklik sunacağı ise merak konusu.
Görsel paylaşım platformu Pinterest, reklam gelirlerini artırmak için Google ile uzun süreli bir anlaşma imzaladı. Şirketin beklentilerin altında performans göstermesi sonucunda hisse değeri düşerken, Google iş birliğiyle değer kazanmaya başladı. Pinterest'in geleceği ve eski başarılı günlerine dönüp dönemeyeceği ise merak konusu.
Son yıllarda elektrikli araçlar, ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Ancak işin içinde elektrik olduğu için yangın riski de olmuyor değil. Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki bir Tesla markasına ait elektrikli otomobilde yangın çıktı. Sürücü otomobili terk ettikten sonra alev alan araç, kısa sürede küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?