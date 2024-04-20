Samsung Galaxy F55 özellikleri ortaya çıktı

Yeni bir akıllı telefon alırken cihazın uzun ömürlü olması açısından birçok faktörü göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu faktörler arasında kamera, batarya, şarj hızı, ekran ve bağlantı özellikleri bir yana yaydığı radyasyon miktarı da oldukça önemli. Peki en fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar hangileri? İşte söz modeller… En fazla radyasyon yayan akıllı telefon modelleri sıralamasına baktığımızda Şubat 2022'de piyasaya sürülen Motorola Edge 30 Pro'nun zirvede yer aldığını görüyoruz. SAR değeri kafa için 2.25 W/kg, vücut içinse 3.37 W/kg. İkinci sırada ise Xiaomi 13 Pro yer aldı. Çinli markanın Şubat 2023'te piyasaya sürdüğü Xiaomi 13 Pro kafa için 2.05 W/kg, vücut içinse 3.03 W/kg radyasyon yayıyor. Hemen ardından onu takip eden OnePlus 11 Pro ise sırasıyla 1.97 W/kg ve 2.95 W/kg SAR değerlerine sahip. En fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı; Motorola Edge 30 Pro, Xiaomi 13 Pro, OnePlus 11 Pro, iQOO 11 Pro, ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+, Vivo X90 Pro+, Meizu 20 Pro, Redmi K60 Pro, OPPO Find X5 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, Motorola Edge 30, OnePlus 11, iQOO 9 Pro, ZTE Nubia Red Magic 8 Pro, Vivo X80 Pro+, Meizu 20, Redmi K60 Gaming Edition, OPPO Find X5, Samsung Galaxy S23+, Motorola Edge 30 Lite.