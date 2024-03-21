Samsung, bir süredir gündemde olan Galaxy M55 5G modeli için geri sayıma geçti. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya atılan sızıntıların ortak noktası orta segmente hitap edeceği şeklinde. Son gelen bilgilerse akıllı telefonun tanıtım öncesi Google Play Console'da göründüğünü ortaya koyuyor. Samsung Galaxy M55 5G özellikleri!
Samsung Galaxy M55 5G Google Play Console'da ortaya çıktı
Samsung Galaxy M55 5G, SM-C5560 model numarasıyla Google Play Console'da ortaya çıktı. Liste, akıllı telefonun kilit teknik özelliklerini gözler önüne sererken, tanıtım öncesi akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.
Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi kullanılacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, bir 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), üç 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 662 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
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Google Play Console veri tabanına baktığımızda akıllı telefonda 8 GB RAM'in mevcut olacağını söylemek mümkün. Tabii, burada daha farklı opsiyonların mevcut olabileceğini belirtelim. Bunun dışında kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak.
Bununla birlikte cihazda 1080 x 2400 piksel ekran çözünürlüğü ve 450 DPI ekran yoğunluğuna sahip bir panel mevcut olacak. Bununla birlikte 45W şarj hızlarını destekleyecek. Son olarak akıllı telefonun geçen haftalarda Geekbench testlerine girdiğini, tek çekirdekli testlerden 3 bin 575, çok çekirdekli testlerden ise 11 bin 330 puan aldığını ekleyelim.
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