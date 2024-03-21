Samsung Galaxy M55 5G Google Play Console'da ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Samsung Galaxy M55 5G Google Play Console'da ortaya çıktı

Samsung Galaxy M55 5G Google Play Console\'da ortaya çıktı

Samsung, Galaxy M55 5G modelinin tanıtımına yaklaşırken, Google Play Console'da telefonun özelliklerinin ortaya çıktığı bilgisi paylaşıldı. Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi, 8 GB RAM, 1080 x 2400 piksel ekran çözünürlüğü ve 45W şarj hızı gibi özellikler bulunacak.

21.03.2024 14:31  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsung, bir süredir gündemde olan Galaxy M55 5G modeli için geri sayıma geçti. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya atılan sızıntıların ortak noktası orta segmente hitap edeceği şeklinde. Son gelen bilgilerse akıllı telefonun tanıtım öncesi Google Play Console'da göründüğünü ortaya koyuyor. Samsung Galaxy M55 5G özellikleri!

Samsung Galaxy M55 5G Google Play Console'da ortaya çıktı

Samsung Galaxy M55 5G, SM-C5560 model numarasıyla Google Play Console'da ortaya çıktı. Liste, akıllı telefonun kilit teknik özelliklerini gözler önüne sererken, tanıtım öncesi akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi kullanılacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, bir 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), üç 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 662 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Samsung Galaxy Ring'in yeni özelliği ortaya çıktı!

Google Play Console veri tabanına baktığımızda akıllı telefonda 8 GB RAM'in mevcut olacağını söylemek mümkün. Tabii, burada daha farklı opsiyonların mevcut olabileceğini belirtelim. Bunun dışında kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak.

Bununla birlikte cihazda 1080 x 2400 piksel ekran çözünürlüğü ve 450 DPI ekran yoğunluğuna sahip bir panel mevcut olacak. Bununla birlikte 45W şarj hızlarını destekleyecek. Son olarak akıllı telefonun geçen haftalarda Geekbench testlerine girdiğini, tek çekirdekli testlerden 3 bin 575, çok çekirdekli testlerden ise 11 bin 330 puan aldığını ekleyelim.

Kaynak: Shiftdelete

Samsung Galaxy, Qualcomm, Samsung, Google, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy M55 5G Google Play Console'da ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • ANTGİAD'ın 24. Dönem İkinci Genişletilmiş Üye Toplantısı Gerçekleşti
    14:38 ANTGİAD'ın 24. Dönem İkinci Genişletilmiş Üye Toplantısı Gerçekleşti

    Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) 24. Dönem ikinci genişletilmiş üye toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Üyelerin aileleriyle birlikte katıldığı iftar programı davetinin konuşmacı konuğu eğitimci yazar Dr. Özgür Bolat oldu. Toplantıda ANTGİAD'nın faaliyetleri, gelecek vizyonu, yerel seçimlerin etkisi ve eğitimin önemi konuşuldu.

  • Google, Vlogger adında bir yapay zeka yazılımı tanıttı
    14:32 Google, Vlogger adında bir yapay zeka yazılımı tanıttı

    Google, Vlogger adında bir yapay zeka yazılımını duyurdu. Bu yazılım, bir fotoğraftan animasyonlu bir video üretebiliyor. Vlogger, gerçekçi avatarlar oluşturmak için tasarlanmış ve çeşitli alanlarda kullanılabiliyor. Ancak, bu teknolojinin kötüye kullanım riskleri bulunuyor ve yanlış bilgilerin yayılmasına neden olabiliyor. Araştırmacılar, uygulamanın faydalarının olası negatif sonuçlardan ağır bastığına inanıyorlar.

  • MEB ve ÖSYM, Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu düzenliyor
    14:24 MEB ve ÖSYM, Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu düzenliyor

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 4-6 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu düzenleyecek. Sempozyumda, ölçme ve değerlendirme alanında yenilikçi yaklaşımlar, yapay zeka uygulamaları, veri analitiği ve alternatif materyaller gibi konular ele alınacak. Sempozyuma akademisyenler, eğitimciler ve diğer paydaşlar davetlidir.

  • TEI-TF6000: Türkiye'nin İlk Askeri Turbofan Motoru Tanıtıldı
    14:17 TEI-TF6000: Türkiye'nin İlk Askeri Turbofan Motoru Tanıtıldı

    Eskişehir'de Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde yürütülen proje kapsamında üretilen Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TEI-TF6000, basın mensuplarına tanıtıldı. TEI'nin İleri İmalat Teknolojileri Binası gezdirilerek, 50'nin üzerinde farklı askeri ve sivil motor programı için üretilen motor parçaları sergilendi. Ayrıca, TEI'nin NATO'nun AWACS uçaklarına ait TF33-PW-100A motorunu bakım ve onarımını yapması da görüldü.

  • Çin'deki Akıllı Çiftlikte İnsansız Araçlarla Yapılan Akıllı Tarım
    14:01 Çin'deki Akıllı Çiftlikte İnsansız Araçlarla Yapılan Akıllı Tarım

    Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Laiyang kentinde bulunan insansız bir akıllı çiftlikte bahar dönemi tarımsal faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Çiftlikte sebze üretimi gerçekleştirmek için yapılan işlerde akıllı makineler kullanılıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Laiyang'dan bildiriyor. (XHTV)

  • Altınordu Belediyesi İhsan Gürdal Teknoloji ve Tasarım Atölyesi Açıldı
    13:36 Altınordu Belediyesi İhsan Gürdal Teknoloji ve Tasarım Atölyesi Açıldı

    Ordu'nun Altınordu ilçesine kazandırılan İhsan Gürdal Teknoloji ve Tasarım Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Aşkın Tören, üreten nesiller için güçlü altyapıların yaygınlaştırılacağını belirtti.

  • Apple CEO'su Tim Cook, Çin pazarına uzun vadeli bağlılığını yineledi
    12:51 Apple CEO'su Tim Cook, Çin pazarına uzun vadeli bağlılığını yineledi

    Apple CEO'su Tim Cook, Shanghai'da yaptığı ziyaret sırasında şirketin Çin pazarına olan bağlılığını vurguladı. Cook, Çinli tedarik zinciri ortaklarıyla işbirliğini güçlendireceklerini ve yeşil ve akıllı üretim alanlarında çalışacaklarını belirtti. Apple, Çin'deki yatırımlarını artırmaya devam ediyor.

  • Apple, Epic davası sonrası üçüncü taraf ödeme yöntemi sorunu büyüdü
    12:33 Apple, Epic davası sonrası üçüncü taraf ödeme yöntemi sorunu büyüdü

    Apple ve Epic Games arasındaki dava sonucunda Apple çoğu konuda haklı bulunmasına rağmen üçüncü taraf ödeme yöntemlerine izin vermek zorunda kaldı. Epic Games ise Apple'ın istediği üçüncü taraf kesintilerini haksız buldu ve temyize başvurdu. Microsoft, Meta, X ve Tinder'ın sahibi Match Group da Epic Games'e destek verdi.

  • Ubisoft'un yapay zeka ile NPC diyalogları oluşturma girişimi eleştirileri beraberinde getiriyor
    12:33 Ubisoft'un yapay zeka ile NPC diyalogları oluşturma girişimi eleştirileri beraberinde getiriyor

    Ubisoft'un yapay zeka tarafından oluşturulan NPC diyalogları, oyunların daha da sıkıcı hale gelmesine neden olacağı endişelerini doğruluyor. Ubisoft, yapay zeka ile üretilen NPC diyaloglarını tanıttı ve bu duyuru pek çok kişinin eleştirisine neden oldu. Eleştiriler, oyunların sanat ve kişisel hikayeler anlatmak yerine bilgisayar tarafından oluşturulmuş diyaloglarla dolu olmaması gerektiğini vurguluyor. Ubisoft'un bu yapay zeka NPC modeli, oyun dünyasında teknolojinin sınırlarını zorluyor ve dijital etkileşimlerin geleceğine yönelik tartışmaları ateşliyor.


14:36 Bağcılar’daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu Bağcılar'daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu
14:28 Merkez Bankası: Faiz artışında enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı Merkez Bankası: Faiz artışında enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
14:58 Çerkezköy’de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması 1 işçi göçük altında kaldı Çerkezköy'de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması! 1 işçi göçük altında kaldı
14:49 Terk edilmiş evler 1 dolara satılacak Terk edilmiş evler 1 dolara satılacak
14:35 Ceyda Düvenci’nin yeni sevgilisi Güçlü Mete’nin eski eşi ortaya çıktı Ceyda Düvenci'nin yeni sevgilisi Güçlü Mete'nin eski eşi ortaya çıktı
13:51 ’1 alana 1 bedava’ kampanyası rafları boşalttırdı '1 alana 1 bedava' kampanyası rafları boşalttırdı
13:34 Cezaevi nakil aracı devrildi: 1’i ağır 11 yaralı Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı
13:22 Nevruz kutlamalarında gerginlik 7 gözaltı Nevruz kutlamalarında gerginlik! 7 gözaltı
12:49 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha
12:46 Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 15:24:37. #1.12#
SON DAKİKA: Samsung Galaxy M55 5G Google Play Console'da ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement