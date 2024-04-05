Samsung, geçtiğimiz günlerde aylık güncelleme listesinden çıkardığı Galaxy Note 20, Note 20 Ultra ve Galaxy S20 FE modellerini ani bir kararla yeniden listeye ekledi. Buna göre, önceden 3 ayda bir güncelleme verileceği söylenen cihazlar, her ay güncelleme almayı sürdürecek.
Bu modelleri kullanan kişileri oldukça sevindiren bu gelişme, teknoloji sektöründe de büyük bir memnuniyetle karşılandı. Yeni nesil güvenlik güncellemesi de alacak olan telefonların, uzun yıllar daha rahatlıkla kullanılabileceği söyleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Samsung, güncelleme desteği ile gündemde
Geçtiğimiz aylarda S24 serisi için tam 7 yıl güncelleme desteği vereceğini resmen açıklayan Samsung'un, bu hamleleriyle daha çok kullanıcıyı kendine çekmesi bekleniyor. Android platformundaki birçok marka güncelleme konusunda oldukça seçici davranırken, Galaxy Note 20, Note 20 Ultra ve Galaxy S20 FE gibi piyasaya çıkalı neredeyse 4 yıl olan modellere halen sık sık güncelleme verilmesi büyük takdir topladı.
Samsung'un bu cihazlara yapılacak güncelleme sıklığının azaltacağını açıklamasının ardından gelen yoğun tepkiler karşısında, bu kararından dönmeye karar verdiğinin altı çiziliyor. Şirket yönetiminin böylece kullanıcıların geri dönüşlerine verdiği önemi de göstererek, bu yıl piyasaya çıkan S24 serisinde elde edilen başarıyı diğer serilerde de sürdürmeyi hedeflediği söyleniyor. Günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
Samsung'un fotoğraf düzenleyicisine yapay zeka desteği!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un bu güncelleme hamlesi iyi bir sonuç verebilecek mi? Siz Samsung markalı ürünler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung, Galaxy Note 20, Note 20 Ultra ve Galaxy S20 FE Modellerine Güncelleme Desteğini Yeniden Ekledi - Son Dakika
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