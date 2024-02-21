Samsung Galaxy Ring Tanıtım Tarihi ve Özellikleri

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Akıllı telefon işinin yanı sıra giyilebilir teknoloji alanında da çalışmalarını sürdüren Samsung cephesinde Galaxy Ring için geri sayım başladı. Bilindiği üzere akıllı yüzük ocak ayında gerçekleşen ve Galaxy S24 serisinin tanıtıldığı Galaxy Unpacked etkinliğinde kısa süreliğine gösterildi. Son gelen raporlar ürünün tam tanıtımının ne zaman yapılacağına dair önemli detayları veriyor. İşte Galaxy Ring bilinen özellikleri ve tanıtım tarihi!

Samsung Galaxy Ring ne zaman tanıtılacak?

Samsung'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galaxy Ring markanın temmuz ayı sonlarına doğru düzenleyeceği bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Hatta aynı lansmanda Güney Koreli üreticinin Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 katlanabilir telefonlarının da görücüye çıkacağı bildiriliyor.

Bugüne dek gelen raporlara bakacak olursak; akıllı yüzüğün EKG desteğine sahip olacağını, kan basıncını ölçeceğini ve NFC ödemelerini de destekleyeceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte cihazın üretiminin tam olarak tamamlanmadığı ve prototip aşamasında olduğu söyleniyor. Henüz net bir bilgi olmamakla beraber seri üretimin nisan ve haziran ayları arasında başlaması bekleniyor.

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Ürünün kullanıcılara sekiz farklı boyut sunacağı ifade ediliyor. Bunun dışında son dönemde çıkış yapan Amazfit Helio Ring gibi akıllı yüzüklerde de sıkça karşımıza çıkan yapay zeka desteğinden faydalanması kuvvetle muhtemel. Dahası, suya dayanıklılık gibi kullanıcı deneyimini artıran özelliklere de sahip olması bekleniyor.

Samsung Galaxy Ring ile ilgili herhangi bir fiyat ayrıntısı paylaşılmadı. Ancak bu alandaki ürünlerin son derece kısıtlı olması nedeniyle daha çok rekabetçi bir fiyat anlayışının benimseneceğini söyleyebiliriz.

Peki siz Samsung Galaxy Ring akıllı yüzüğü hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!