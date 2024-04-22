Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S24 FE için geri sayım başladı. Galaxy S24 FE'nin özellikleri, fiyatı ve potansiyel çıkış tarihi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Telefon, Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 işlemcileriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Üçlü kamera kurulumu ve 10 Megapiksel selfie kamerası bulunacak. Ayrıca 12 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama seçenekleri sunulacak. Galaxy S24 FE'nin 599 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.

22.04.2024 15:09
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Samsung'un çok yakında tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S24 FE için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla rapor ortaya çıkmasa da bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira son gelen raporlar akıllı telefonun kilit özelliklerini ve potansiyel tanıtım tarihini ortaya koyuyor. İşte Galaxy S24 FE özellikleri, fiyatı ve potansiyel çıkış tarihi!

Galaxy S24 FE özellikleri, fiyatı ve potansiyel çıkış tarihi

Şirkete yakınlığıyla tanınan GalaxyClub, Samsung'un R12 kod isimli yeni bir telefon üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. Kaynağa göre bu cihaz uzun süredir beklenen Galaxy S24 FE ve biraz gecikmeli de olsa kasım sonrasında piyasaya sürülecek. Hatırlanacağı üzere selefi Galaxy S23 FE ekim ayında vitrine çıktı ve bu da ufak bir gecikmenin olacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S24 FE herhangi bir aksilik çıkmaması halinde öncekilerde olduğu gibi iki farklı işlemci ile kullanıcıların beğenisine sunulacak: Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400. Tabii burada bir seçimden ziyade bölgesel bir zorunluluğun söz konusu olduğunu belirtelim.

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Akıllı telefonda 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 8 Megapiksel telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Önde ise muhtemelen 10 Megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek.

Bilindiği üzere mevcut Galaxy S23 FE modelinde 8 GB RAM'e yer verildi. Ancak yeni cihazla birlikte 12 GB seçeneği de satışa çıkacak. Depolama tarafındaysa 128 GB ve 256 GB bulunacak. Son olarak Samsung Galaxy S24 FE'nin bu yılın sonlarına doğru tanıtılacağını ve 599 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkacağını belirtelim.

Galaxy S23 FE özellikleri

İşlemciBölgeye göre Exynos 2200 veya Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1Ekran6.3 inç FullHD Plus (1080 x 2340 piksel)Ekran Tazeleme Hızı120HzEkran PaneliDynamic AMOLED 2XArka Kamera (Ana)50 MegapikselArka Kamera (Ultra Geniş)12 MegapikselArka Kamera (Telefoto)8 Megapiksel, 3x yakınlaştırmaÖn Kamera10 MegapikselRAM8 GBDepolama128 GB veya 256 GBBatarya4.500 mAhHızlı Şarj25WWi-Fi6EBluetooth5.3DiğerIP68 toz ve suya dayanıklılık, Stereo hoparlörler, Ekran içi parmak izi okuyucuFiyat (Başlangıç)599 USD

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi - Son Dakika

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