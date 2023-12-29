Samsung Galaxy S24 Serisi Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Samsung, önümüzdeki yıl merakla beklenen Galaxy S24 serisini tanıtacak. Akıllı telefon pazarındaki rekabete ivme katacak bu Android amiral gemileri için beklenti giderek artıyorken önemli bir sızıntı gerçekleşti. Böylelikle Samsung Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modellerinin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S24 serisi özellikleri neler olacak?

Samsung Galaxy S24 serisinin 17 Ocak 2024'te tanıtılması bekleniyor. Yani önümüzde çok da uzun bir süre kalmadı. Bu bağlamda zaman azaldıkça heyecan da giderek artıyor. Son yaşanan sızıntı ise bu heyecanı daha da artırdı.

Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra, sırasıyla 6.2 inç FHD+, 6.7 inç QHD+ ve 6.8 inç QHD+ ekranla gelecek. Tüm modeller 120 Hz yenileme hızı ve 2600 nit tepe parlaklık ile desteklenecek.

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Galaxy S24 Ultra ve Galaxy S24+ modelleri Qualcomm tarafından Samsung'a özel üretilen Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy işlemcisinden güç alacakken, Galaxy S24 için durum biraz farklı. Öyle ki telefon, ABD ve Kanada'da Snapdragon 8 Gen 3 ile piyasaya sürülecekken, diğer ülkeler için Exynos 2400 işlemcisi yerleştirilecek.

Bütün modellerin ön tarafında 12 Megapiksellik özçekim kamerası bulunacak. Galaxy S24 Ultra'da dörtlü arka kamera kurulumu yer alacak. Bu kurulum, 200 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 50 Megapiksel telefoto lens (5x) + 10 Megapiksel telefoto lensten oluşacak.

Galaxy S24 ve Galaxy S24+ ise 50 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 12 Megapiksel telefoto lens (3x) kameralara sahip olacak. Son olarak bütün modellerin 8K@24fps video kaydı yapabileceğini de belirtmek gerekiyor. Geriye kalan tüm özelliklere ve fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ortaya çıkan Samsung Galaxy S24 serisi özellikleri şu şekilde sıralandı;