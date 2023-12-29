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Samsung Galaxy S24 Serisi Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Samsung Galaxy S24 Serisi Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Samsung, önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S24 serisi için özellikler ve fiyatları açıkladı. Seri, farklı ekran boyutları, yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemcilerle dikkat çekecek. Ayrıca, kamera ve video kayıt özellikleri de oldukça etkileyici. Fiyatlar ise 899 euro ile 1.809 euro arasında değişiyor.

Samsung Galaxy S24 Serisi Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı
29.12.2023 - 00:28,
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Samsung, önümüzdeki yıl merakla beklenen Galaxy S24 serisini tanıtacak. Akıllı telefon pazarındaki rekabete ivme katacak bu Android amiral gemileri için beklenti giderek artıyorken önemli bir sızıntı gerçekleşti. Böylelikle Samsung Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modellerinin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S24 serisi özellikleri neler olacak?

Samsung Galaxy S24 serisinin 17 Ocak 2024'te tanıtılması bekleniyor. Yani önümüzde çok da uzun bir süre kalmadı. Bu bağlamda zaman azaldıkça heyecan da giderek artıyor. Son yaşanan sızıntı ise bu heyecanı daha da artırdı.

Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra, sırasıyla 6.2 inç FHD+, 6.7 inç QHD+ ve 6.8 inç QHD+ ekranla gelecek. Tüm modeller 120 Hz yenileme hızı ve 2600 nit tepe parlaklık ile desteklenecek.

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Galaxy S24 Ultra ve Galaxy S24+ modelleri Qualcomm tarafından Samsung'a özel üretilen Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy işlemcisinden güç alacakken, Galaxy S24 için durum biraz farklı. Öyle ki telefon, ABD ve Kanada'da Snapdragon 8 Gen 3 ile piyasaya sürülecekken, diğer ülkeler için Exynos 2400 işlemcisi yerleştirilecek.

Bütün modellerin ön tarafında 12 Megapiksellik özçekim kamerası bulunacak. Galaxy S24 Ultra'da dörtlü arka kamera kurulumu yer alacak. Bu kurulum, 200 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 50 Megapiksel telefoto lens (5x) + 10 Megapiksel telefoto lensten oluşacak.

Galaxy S24 ve Galaxy S24+ ise 50 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 12 Megapiksel telefoto lens (3x) kameralara sahip olacak. Son olarak bütün modellerin 8K@24fps video kaydı yapabileceğini de belirtmek gerekiyor. Geriye kalan tüm özelliklere ve fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ortaya çıkan Samsung Galaxy S24 serisi özellikleri şu şekilde sıralandı;

Özellik/ ModelGalaxy S24Galaxy S24+Galaxy S24 UltraEkran: 6.2 inç – FHD+ çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

2600 nit tepe parlaklık6.7 inç – QHD+ çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

2600 nit tepe parlaklık6.8 inç – QHD+ çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

2600 nit tepe parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (ABD/ Kanada)

Exynos 2400 (Global)Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For GalaxyQualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For GalaxyArka Kameralar: – 50 Megapiksel ana kamera

– 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera

– 10 Megapiksel telefoto lens (3x)– 50 Megapiksel ana kamera

– 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera

– 10 Megapiksel telefoto lens (3x)– 200 Megapiksel ana kamera

– 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera

– 50 Megapiksel telefoto lens (5x)

– 10 Megapiksel telefoto lens (3x)Ön Kamera: 12 Megapiksel12 Megapiksel12 MegapikselVideo Kaydı: 8K@24fps

4K@30/60fps

1080p@30/60/120/240/960fps8K@24fps

4K@30/60fps

1080p@30/60/120/240/960fps8K@24fps

4K@30/60fps

1080p@30/60/120/240/960fpsBatarya: 4000 mAh4900 mAh5000 mAhŞarj Hızı: 25W kablolu

15W kablosuz

4.5W ters kablosuz45W kablolu

15W kablosuz

4.5W ters kablosuz45W kablolu

15W kablosuz

4.5W ters kablosuzRAM: 8 GB – LPDDR5X12 GB – LPDDR5X12 GB – LPDDR5XDepolama: 128 GB – UFS 3.1

256 GB – UFS 4.0256 GB/ 512 GB – UFS 4.0256 GB/ 512 GB/ 1 TB – UFS 4.0

Söylentilere göre Samsung Galaxy S24 modelinin 8 GB RAM + 128 GB'li versiyonu 899 euro fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak. Galaxy S24+ 12 GB RAM + 256 GB fiyatı ise 1.149 euro olacak. Çok merak edilen serinin tepe modeli Samsung Galaxy S24 Ultra 12 GB RAM + 1 TB modeli, 1.809 euro fiyatla piyasaya sürülecek.

Ortaya çıkan Samsung Galaxy S24 serisi fiyatı;

ModelVaryantFiyatSamsung Galaxy S248 GB RAM + 128 GB899 euroSamsung Galaxy S248 GB RAM + 256 GB959 euroSamsung Galaxy S24+12 GB RAM + 256 GB1.149 euroSamsung Galaxy S24+12 GB RAM + 512 GB1.269 euroSamsung Galaxy S24 Ultra12 GB RAM + 256 GB1.449 euroSamsung Galaxy S24 Ultra12 GB RAM + 512 GB1.569 euroSamsung Galaxy S24 Ultra12 GB RAM + 1 TB1.809 euro

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S24 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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