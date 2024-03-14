Samsung Galaxy S25, iPhone 16 Pro'dan daha hızlı olabilir

Samsung'un ocak ayında tanıttığı en yeni amiral gemisi telefon serisi S24, tanıtıldığından bu yana yapay zeka ve diğer özellikleri ile gündemde kalmaya devam ediyor. Telefon serisi henüz çok yeni olsa da, gelecek senenin S25 serisi hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. İddialara göre Samsung Galaxy S25, iPhone 16 Pro'dan daha hızlı işlemci ve DRAM özelliklerine sahip olabilir. Gelin birlikte ortaya çıkan iddialara bir göz atalım…
Galaxy S25, Snapdragon 8 Gen 4 ile iPhone 16 Pro'dan daha hızlı olabilir
Yıllar sonra ilk defa Samsung'un Apple'dan daha hızlı cihazlar üreteceği iddia edildi. Samsung ve Apple kullanıcıları arasında uzun zamandır bir tartışma olsa da raporlara göre Samsung yıllar sonra ilk defa S25 serisi iPhone 16 serisinden daha hızlı olabilir. Söylenenlere göre Snapdragon 8 Gen 4 ve LPDDR6 DRAM birleşimi S25 serisini Apple'a kıyasla daha hızlı hale getirecek.
Şubat 2019'da piyasaya sürülen LPDDR5'ten sonra LPDDR6'nın beş yıl sonra tanıtılması bekleniyor. Henüz tanıtılacak olan LPDDR6 hızı ve diğer detayları hakkında bilgi olmasa da, Samsung ve SK Hynix tarafından üretilecek olan LPDDR6'nın daha verimli ve daha düşük üretim maliyetiyle geleceği iddia ediliyor.
Samsung Galaxy S24 serisi satışları tüm beklentileri aştı!
Ortaya çıkan raporlara göre LPDDR6 DRAM'in Eylül 2024'te tanıtılması bekleniyor. Galaxy S25'in iPhone 16 Pro'dan daha hızlı olacağı iddia edilmesinin sebebi de LPDDR6 teknolojisinin Snapdragon 8 Gen 4 işlemciden gücünü alan telefonlarda kullanılma beklentisi.
Her sene olduğu gibi gelecek S25 serisinde de Samsung'un iki farklı işlemci seçeneğiyle telefonları tanıtacağı iddia edilirken, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili modeller de en azından bazı pazarlarda yer alacaktır. Ayrıca, S24 Ultra modelinde olduğu gibi Galaxy S25 Ultra dünya genelinde Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ile gelebilir.
Snapdragon 8 Gen 4 işlemci Qualcomm'un NVIDIA tarafından geliştirilen Oryon CPU çekirdekleri ile gelecek. Bu işlemci çekirdeklerinin Apple'ın gelecek işlemcisi A18 Pro'da kullanılanlardan daha hızlı olacağı iddia ediliyor.
Peki ya siz Samsung Galaxy S25 mi, iPhone 16 Pro mu tercih edersiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy S25, iPhone 16 Pro'dan daha hızlı olabilir - Son Dakika
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