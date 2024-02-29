Teknoloji

Samsung, bu yılı S24 ve Galaxy Ring'e ek olarak yeni ürünlerle genişletmeye devam ediyor. Kaynaklar, teknoloji devinin Temmuz 2024'ün başlarında Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceğini iddia etti. Bu lansmanda ise uzun süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen Z Flip 6 ve Z Fold 6 duyurulacak.

Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'yı Temmuz ayında tanıtabilir

ABD'den gelen yeni bilgiler, şirketin Galaxy Unpacked etkinliğini 10 Temmuz'da düzenlemek istediğini gösterdi. Bu da Samsung'un daha önceki Ağustos lansmanlarından daha erken tanıtılacağı anlamına geliyor.

Lansman tarihlerinin bir ay öne çekilmesi, 2024 Yaz Olimpiyatlarıyla ilgili olabilir. Temmuz sonunda Paris'te başlayacak olimpiyatlar, Samsung'un da sponsor olduğu bir etkinlik. Yani şirket, en yeni cihazlarını maç aralarında gösterebilir.

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Kaynaklar ayrıca Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 için özel Olimpiyat Edition modelleri tanıtılabileceğini iddia ediyor. Samsung'un daha önce olimpiyatlarda takımlara özel Galaxy cihazları sunduğunu düşünürsek, bu mantıklı görünüyor.

Daha uygun fiyatlı katlanabilir modellerin piyasaya sürülebileceğine dair spekülasyonlar da var. Önceki raporlar, düşük fiyatlı bir Galaxy Z Fold 6 Lite veya daha güçlü Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın piyasaya sürülebileceğini öne sürdü.

Katlanabilir cihazlara ek olarak, Unpacked sırasında sağlık ürünleri de ön plana çıkacak. Samsung, Galaxy Ring'i bu hafta Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024'te duyurdu. Ancak daha fazla detayı Temmuz ayında verebilir.