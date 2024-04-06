Samsung, akıllı saat pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yeni modelinin çalışmalarını tamamladı. Android Headlines tarafından yayınlanan habere göre, IMEI veritabanında Samsung'un uygun fiyatlı olacağı tahmin edilen Galaxy Watch FE özellikleri ortaya çıktı.
Samsung Galaxy Watch FE özellikleri netleşiyor
2024 yılında Samsung'un, standart bir model, "Klasik" model ve daha büyük pilli "Pro" model olmak üzere Galaxy Watch 7'de üç varyant ile karşımıza çıkacağı belirtiliyor. Bu hamle, Apple'ın Watch serisinde izlediği politikaya benzerlik gösteriyor.
Galaxy Watch FE hakkında SM-R866 model numarası dışında pek bir şey bilinmiyor. Bazı kaynaklar, bunun birkaç ay önce bahsedilen Galaxy Watch 4 modelinin yenilenmiş versiyonu olabileceğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa yeni modelde Exynos W920 yonga seti ve tanıdık bir donanım tasarımı bekleyebiliriz.
Samsung, Galaxy Watch 7'de tasarım değişikliğine gidecek!
Samsung tarafından üretilen Exynos W920 yonga setinde 2 adet 1.18GHz ARM Cortexe-A55 bulunuyor. 5nm teknolojisiyle üretilen yonga setinde G68 MP2 grafik arabirimi mevcut.
Samsung'un Galaxy Watch FE modelini hangi fiyatlandırma politikasıyla piyasaya süreceği merak konusu. Galaxy Watch 6 modeli, 299 dolardan başlıyor. Analistler, Samsung'un Galaxy Watch FE'yi 199 dolara sunacağını tahmin ediyor. Apple Watch SE modelinin ise 250 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.
Yeni modelin Samsung Galaxy Watch 7 ailesi ile birlikte tanıtılacağı tahmin ediliyor. Cihazın ekran özellikleri henüz bilinmiyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Samsung, Galaxy Watch FE özellikleriyle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika
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