Samsung, Galaxy Watch FE özellikleriyle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Samsung, Galaxy Watch FE özellikleriyle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor

Samsung, Galaxy Watch FE özellikleriyle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor

Samsung, akıllı saat pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yeni modelinin çalışmalarını tamamladı. IMEI veritabanında Samsung'un uygun fiyatlı olacağı tahmin edilen Galaxy Watch FE özellikleri ortaya çıktı.

06.04.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsung, akıllı saat pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yeni modelinin çalışmalarını tamamladı. Android Headlines tarafından yayınlanan habere göre, IMEI veritabanında Samsung'un uygun fiyatlı olacağı tahmin edilen Galaxy Watch FE özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Watch FE özellikleri netleşiyor

2024 yılında Samsung'un, standart bir model, "Klasik" model ve daha büyük pilli "Pro" model olmak üzere Galaxy Watch 7'de üç varyant ile karşımıza çıkacağı belirtiliyor. Bu hamle, Apple'ın Watch serisinde izlediği politikaya benzerlik gösteriyor.

Samsung, Galaxy Watch FE özellikleriyle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor

Galaxy Watch FE hakkında SM-R866 model numarası dışında pek bir şey bilinmiyor. Bazı kaynaklar, bunun birkaç ay önce bahsedilen Galaxy Watch 4 modelinin yenilenmiş versiyonu olabileceğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa yeni modelde Exynos W920 yonga seti ve tanıdık bir donanım tasarımı bekleyebiliriz.

Samsung, Galaxy Watch 7'de tasarım değişikliğine gidecek!

Samsung tarafından üretilen Exynos W920 yonga setinde 2 adet 1.18GHz ARM Cortexe-A55 bulunuyor. 5nm teknolojisiyle üretilen yonga setinde G68 MP2 grafik arabirimi mevcut.

Samsung'un Galaxy Watch FE modelini hangi fiyatlandırma politikasıyla piyasaya süreceği merak konusu. Galaxy Watch 6 modeli, 299 dolardan başlıyor. Analistler, Samsung'un Galaxy Watch FE'yi 199 dolara sunacağını tahmin ediyor. Apple Watch SE modelinin ise 250 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.

Yeni modelin Samsung Galaxy Watch 7 ailesi ile birlikte tanıtılacağı tahmin ediliyor. Cihazın ekran özellikleri henüz bilinmiyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung, Galaxy Watch FE özellikleriyle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Nothing, Yeni Ses Ürünlerini Tanıtacak
    11:18 Nothing, Yeni Ses Ürünlerini Tanıtacak

    Şeffaf tasarımlı ürünleriyle tanınan Nothing, önümüzdeki haftalarda Nothing Ear ve Nothing Ear (a) modellerini piyasaya süreceğini duyurdu. Ear'ın premium bir deneyim sunması beklenirken, Ear (a) günlük kullanıma hitap edecek. Şirket ayrıca seramik sürücü ve geliştirilmiş gürültü engelleme özellikleriyle dikkat çekecek. Nothing, üç yıl içinde 3 milyondan fazla cihaz sattığını da açıkladı.

  • Game of Thrones Spinoff Dizisi The Hedge Knight'ın Başrol Oyuncuları Açıklandı
    11:18 Game of Thrones Spinoff Dizisi The Hedge Knight'ın Başrol Oyuncuları Açıklandı

    HBO, Game of Thrones evreninde geçen yeni bir spinoff dizisi olan The Hedge Knight'ın başrol oyuncularını duyurdu. Dizi, George R.R. Martin'in kurgu evrenindeki üçüncü yapım olacak ve Game of Thrones'dan yüz yıl önce geçecek. Başrol oyuncuları Peter Claffey ve Dexter Sol Ansell, Dunk ve Egg rollerinde yer alacaklar.

  • Tesla Robotaxi tanıtım tarihi belli oldu: 8 Ağustos 2024
    11:18 Tesla Robotaxi tanıtım tarihi belli oldu: 8 Ağustos 2024

    Otomotiv ve teknoloji sektörü için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Elon Musk tarafından yapılan paylaşımla birlikte bir süre önce sızıntıları ortaya çıkan Tesla Robotaxi'nin tanıtım tarihi 8 Ağustos 2024 olarak açıklandı. Otomobilin detayları hakkında fazla bilgi bulunmasa da, otonom sürüş odaklı ve elektrikli olacağı biliniyor. Prototipinin gösterileceği tanıtımda, konsept tasarımdan farklı bir araçla karşılaşabileceğimiz belirtiliyor.

  • Samsung, 2024 Yılında Dünyanın En Çok Satan Akıllı Telefon Üreticisi Oldu
    11:09 Samsung, 2024 Yılında Dünyanın En Çok Satan Akıllı Telefon Üreticisi Oldu

    Samsung, 2024 yılında dünyanın en çok satan akıllı telefon üreticisi unvanını geri kazandı. Counterpoint Research'ün son raporlarına göre Samsung, Mart ayında 19,69 milyon telefon satarak yüzde 20'lik bir küresel pazar payı elde etti. Apple ise 17,41 milyon iPhone satışıyla pazarın yüzde 18'ini oluşturdu. Samsung'un Avrupa'daki hakimiyeti dikkat çekici oldu ve şirket, Avrupa'daki akıllı telefon pazarının yüzde 34'ünü ele geçirdi. Apple ise geçtiğimiz yılın liderliğini kaybetti.

  • OpenAI, Sora'yı eğitmek için YouTube videoları kullandı mı?
    11:09 OpenAI, Sora'yı eğitmek için YouTube videoları kullandı mı?

    OpenAI'nın metinden video üreten Sora aracını eğitmek için YouTube videolarının kullanıldığı iddiaları gündeme geldi. YouTube CEO'su Neal Mohan, bu durumun hizmet şartlarını ihlal ettiğini belirterek uyarıda bulundu.

  • Tokat Emniyet Müdürlüğü, Dronlarla Trafik Denetimlerini Güçlendiriyor
    10:29 Tokat Emniyet Müdürlüğü, Dronlarla Trafik Denetimlerini Güçlendiriyor

    Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

  • TBD Eskişehir Şubesi Üyeleri İftar Programında Buluştu
    09:59 TBD Eskişehir Şubesi Üyeleri İftar Programında Buluştu

    Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Eskişehir Şubesi üyeleri, TBD Eskişehir Şube Başkanı Barış Günaydın'ın konuşmasıyla başlayan bir iftar programında bir araya geldi. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ve Eskişehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Kapanoğlu'nun da katıldığı iftarda, bilişim sektörüyle ilgili gelişmeler ele alındı.

  • Emniyet Genel Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü: Hayatları pahasına müdahale
    09:52 Emniyet Genel Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü: Hayatları pahasına müdahale

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli cisim ve patlayıcı düzeneklere müdahale ediyor.


12:17 İmamoğlu ve CHP’li Belediye Başkanları Anıtkabir’i Ziyaret Etti İmamoğlu ve CHP'li Belediye Başkanları Anıtkabir'i Ziyaret Etti
11:55 AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek
09:07 Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı
01:02 Yaşlı kadının ölümüne sebep olan çoban köpeklerinin sahibi tutuklandı Yaşlı kadının ölümüne sebep olan çoban köpeklerinin sahibi tutuklandı
19:08 Kadın muhtar adayından ’sahte aday’ iddiası: İsim benzerliği kafaları karıştırdı Kadın muhtar adayından 'sahte aday' iddiası: İsim benzerliği kafaları karıştırdı
11:01 Protez tırnakla abdest kabul olur mu Nihat Hatipoğlu’nun cevabı çok net oldu Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu'nun cevabı çok net oldu
10:29 Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede Önce düet yaptılar sonra halay çektiler Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar sonra halay çektiler
10:25 İBB Başkanı İmamoğlu’na tehdit: Dişe diş, kana kan Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz
09:56 Tuzla’da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı’dan “Giderayak ihale yaptı“ iddialarına cevap Tuzla'da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı'dan "Giderayak ihale yaptı" iddialarına cevap
09:30 Önce katil sonra erkek çıkmıştı 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı Önce katil sonra erkek çıkmıştı! 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı
08:56 İstanbul’daki terör saldırısıyla bağlantılı 48 şüpheli yakalandı İstanbul'daki terör saldırısıyla bağlantılı 48 şüpheli yakalandı
08:44 Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat Son 10 gün neler olduğu araştırılacak Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak
08:29 İstanbul’un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 12:30:28. #1.13#
SON DAKİKA: Samsung, Galaxy Watch FE özellikleriyle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement