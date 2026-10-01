Şanlıurfa\'da TEKNOFEST Güneydoğu\'da ikinci gün paramotor uçuşunu binlerce kişi izledi

Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'da ikinci gün paramotor uçuşunu binlerce kişi izlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu'nun ikinci gününde paramotor gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Festival alanında sabah saatlerinden itibaren yerini alan binlerce vatandaş, gökyüzünde süzülen paramotorları ilgiyle izleyip cep telefonlarıyla kaydetti.
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu festivalinin ikinci gününde paramotor gösteri uçuşu gerçekleştirildi.
Festival alanında sabah saatlerinden itibaren yerini alan binlerce vatandaş, gökyüzünde süzülen paramotorların sergilediği uçuşu büyük bir ilgiyle izledi. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
Kaynak: İHA
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