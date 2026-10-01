Şanlıurfa\'da TEKNOFEST Güneydoğu\'da ikinci gün paramotor uçuşunu binlerce kişi izledi

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu festivalinin ikinci gününde paramotor gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Festival alanında sabah saatlerinden itibaren yerini alan binlerce vatandaş, gökyüzünde süzülen paramotorların sergilediği uçuşu büyük bir ilgiyle izledi. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.