Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'da ikinci gün paramotor uçuşunu binlerce kişi izledi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'da ikinci gün paramotor uçuşunu binlerce kişi izledi

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Şanlıurfa\'da TEKNOFEST Güneydoğu\'da ikinci gün paramotor uçuşunu binlerce kişi izledi
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Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu'nun ikinci gününde paramotor gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Festival alanında sabah saatlerinden itibaren yerini alan binlerce vatandaş, gökyüzünde süzülen paramotorları ilgiyle izleyip cep telefonlarıyla kaydetti.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu festivalinin ikinci gününde paramotor gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Festival alanında sabah saatlerinden itibaren yerini alan binlerce vatandaş, gökyüzünde süzülen paramotorların sergilediği uçuşu büyük bir ilgiyle izledi. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'da ikinci gün paramotor uçuşunu binlerce kişi izledi - Son Dakika
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