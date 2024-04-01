Satya Nadella Microsoft CEO'su olarak atandığında, bu görev için yeterli yetkinliğe sahip olup olmadığıyla ilgili birçok tereddüt mevcuttu. Ancak bugün bu tereddütlerin hepsi kaybolmuş durumda. Nadella 2014 yılında göreve başladığında 270 milyar dolar olan şirketin piyasa değeri, günümüzde 10 kattan fazla artarak tam 3.13 trilyon dolara ulaştı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Microsoft yönetiminde Satya Nadella etkisi
Microsoft'un piyasa değerindeki bu devasa artışın en büyük sebebi, şirketin bulut bilişim sistemleri ve yapay zeka teknolojilerine yaptığı büyük yatırım olarak gösteriliyor. Eski CEO Steve Ballmer'ın 14 yıllık yönetiminde hisse değeri 3'te 1'e inen firma, özellikle yükselen yapay zeka trendini çok iyi yakalayarak geçmiş kayıplarını telafi etmiş gibi gözüküyor.
Nadella başarılı gidişini sürdürebilecek mi?
Şirket son derece başarısız olarak gösterilen Ballmer döneminde, mobil platform ve internet tarayıcısı alanında Google tarafından hezimete uğratılmış, sosyal medya trendini ise neredeyse tamamen kaçırmıştı. Xbox oyun konsolu ise Sony'nin PlayStation'u ile yarışmakta zorlanıyordu.
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Fakat Satya Nadella sayesinde her şey zamanla tersine döndü. Yavaş yavaş yaralarını sarmaya başlayan şirket, geleceğe artık daha umutla bakıyor. Özellikle ortalığı kasıp kavuran yapay zeka asistanı ChatGPT'ye yapılan büyük yatırım ve Xbox'un birçok oyun yapımcısını satın alması, son dönemde oldukça dikkat çekti. Bu hamleleriyle tekrardan dünyanın en değerli şirketleri arasına gelen Microsoft'un, sıradaki planı merakla bekleniyor.
Peki siz Satya Nadella hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft'un geleceği nasıl olacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Satya Nadella'nın Microsoft'a Etkisi - Son Dakika
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